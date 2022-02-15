Основным вратарём «Зенита» в Лиге Европы может стать Одоевский. Кто это такой?

В первом матче плей-офф Лиги Европы с «Бетисом» (17 февраля) в составе «Зенита» может случиться большой сюрприз. Высока вероятность, что место в воротах чемпионов России займёт Даниил Одоевский, которому меньше месяца назад исполнилось 19 лет. Отчасти это произойдёт по стечению обстоятельств. Станислав Крицюк после травмы и перенесённого ковида до сих пор не приступил к тренировкам с командой, а Михаил Кержаков не играл из-за болезни на первом сборе и пока, кажется, находится не в оптимальном состоянии. Но в то же время и сам Одоевский убедил тренерский штаб, что готов к игре в основе.

Одоевский – воспитанник «Зенита», причём до 11 лет играл на позиции не только вратаря, но и нападающего. Потом сделал окончательный выбор. Даниил прошёл через молодёжку и фарм-клуб петербуржцев, вызывался во все юношеские сборные России. В заявку первой команды впервые попал в июле 2020-го, а в мае прошлого года сыграл свой пока единственный матч за главный «Зенит». Сергей Семак поставил Одоевского в основу на гостевую встречу 30-тура РПЛ с «Тамбовом» (5:1). Дебютировать на ноль молодому голкиперу не удалось: аутсайдер РПЛ нанёс пять ударов в створ – забил один мяч.

История дебюта Одоевского за фарм-клуб «Зенита» в ПФЛ более увлекательная. О ней рассказал главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов:

«Свой первый матч Даниил сыграл в 16 лет. Это было три года назад. У нас перед матчем с «Велесом» в Москве получил травму голкипер. Мы поставили Одоевского против лидера, который вскоре вышел в ФНЛ. Даниил сыграл очень хорошо. Мы пропустили гол в концовке, проиграли – 0:1. После матча я подошёл к тренеру вратарей и попросил его узнать, как Одоевский выдержал эту игру. Ждал любого ответа – что было страшно, волнительно или ещё что-то в этом духе, но он меня просто поразил. Даниил сказал: «Мне было так интересно!». Представляете, это говорит пацан, дебютирующий в 16 лет в мужском футболе!»

Кстати, на завершившемся сборе в Лагуше фарм-клуб тренировался рядом с основой в те же сроки. «Зенит» и «Зенит-2» провели даже спарринг, в котором победили старшие – 5:0. Радимов наверняка обсуждал Одоевского с Семаком, ведь между тренерскими штабами двух команд сине-бело-голубых полный контакт. Радимов даже ездил вместе с друзьями-коллегами просматривать «Бетис». Лучшие игроки фарм-клуба тренировались на сборах с командой Семака, поэтому шанс есть у всех зенитовских воспитанников: Даниил тут – не исключение.

Однако, сложись обстоятельства немного по-иному, Одоевский мог бы сейчас выступать не за «Зенит», а за «Локомотив». До 16 лет Даниил играл за другую петербургскую футбольную школу и был готов уже уехать в Москву, получив предложение от железнодорожников. Но его в буквальном смысле сняли с поезда. Говорят, всё решил разговор Вячеслава Малафеева с Одоевским. Экс-голкипер «Зенита» убедил молодого вратаря остаться в родном городе.

Нынешней зимой тоже существовал вариант, при котором Даниил мог покинуть Санкт-Петербург и сменить клуб, чтобы получать стабильную игровую практику на уровне РПЛ. Ходили слухи про аренду в «Нижний Новгород». Ситуация с Крицюком и Кержаковым заставила тренеров «Зенита» поменять планы. Теперь Одоевский может превратиться в первого номера команды Семака.

В обычной жизни Даниил увлекается музыкой, любит, по его словам, сводить треки за диджейским пультом. Ещё для такой интернациональной команды, как «Зенит», важно, что молодой голкипер способен давать подсказ на разных языках. Одоевский рассказывал об этом в интервью для официального сайта петербургского клуба:

«Знаю английский, базовый испанский, французский учил в школе — произношение осталось хорошее, но лексику и грамматику подзабыл. Ещё пару слов на итальянском. Когда пришёл в первую команду, начал чаще слышать иностранную речь, впитывать, что-то больше понимать. Бывает, на тренировках, особенно когда упражнение на сближенных воротах, путаюсь — на днях отдаю мяч Дмитрию Чистякову и говорю «solo», то есть «один» по-испански. Но, думаю, у нас уже все прекрасно понимают эти футбольные термины».

Есть ещё одна интересная история про Одоевского. В августе 2019-го на турнир в Санкт-Петербург прилетала юношеская команда «Барселоны», с которой тогда работал Виктор Вальдес. Когда Даниила меняли в середине второго тайма при счёте 1:0 в пользу «Зенита», легендарный голкипер подошёл к нему и пожал руку, а после матча отметил игру Одоевского в интервью. Кажется, Вальдес почувствовал: перед ним большой талант.

Специалисты выделяют сильные качества Даниила – чтение игры, хорошую реакцию, приличную игру на выходах, психологическую устойчивость. Есть мнение, что и в игре ногами он сильнее опытного Кержакова. В закрытом матче с «Копенгагеном» (1:1), который стал для «Зенита» репетицией встречи с «Бетисом», Одоевский помог команде выиграть серию пенальти. После этого шансы молодого голкипера на дебют в Лиге Европы точно возросли.