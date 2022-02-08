Пожалуйста, не говорите о трансфере Сафонова в «Зенит». Это невозможно

Удивительные дело. Сначала издание Metaratings сообщило об интересе «Зенита» к Матвею Сафонову. На следующий день комментатор Илья Казаков подтвердил, что в Санкт-Петербурге присматриваются к вратарю.



Оно и понятно. Матвей Сафонов – самый желанный вратарь в России. Его были бы рады видеть все клубы РПЛ. Исключение — разве что ЦСКА. Всё-таки там продлевают Акинфеева, а Сафонов выбрал не самые изящные формулировки о капитане этой команды. Только вот интерес «Зенита» и остальных клубов имеет мало значения.

Недавно владелец «Краснодара» Сергей Галицкий вернулся в публичную плоскость после долгой паузы, дав два интервью о футболе. Мы увидели, что человек не изменился и ход его мыслей остался прежним (пускай даже в клубе появился тренер-иностранец). Да и вообще люди в таком возрасте редко меняются. Галицкий по-прежнему крайне патриотично настроен по отношению к своему городу и своей команде. Так сложилось, что в 2022 году у «Краснодара» есть то, чего нет у «Зенита» – топ-вратарь с российским паспортом. Ещё и молодой (22 года).

Серьёзно? Кто-то думает, что Галицкий отпустит своего воспитанника в «Зенит»?

Единственный шанс заполучить Сафонова – это не трансфер, а дождаться окончания контракта. Хотя голкипер переподписал соглашение с «Краснодаром» в прошлом году. Понятно, что «Зенит» или «Брайтон» могут сделать космическое предложение, но, похоже, для Галицкого это не вопрос денег. По крайней мере, не в первую очередь. Летом в подкаст «Чемпионата» приходил глава ProSports Management Герман Ткаченко, который знаком с Галицким и достаточно эмоционально объяснил, что Сафонова не отпустят даже за € 50 млн.

Хотя такой подход уже кажется чрезмерным. Понятно, если речь идёт о прямом конкуренте, которого не хочется усиливать, но тут АПЛ. Если футболисты хотят развиваться дальше (увы, «Краснодар» и «Зенит» – не главные футбольные вершины в мире), то им нужно выступать в одной из топ-5 лиг Европы. И одно дело, когда у нас была шестая лига, но сейчас РПЛ на спаде, и ближайшим летом мы выпадем даже из топ-10 в таблице коэффициентов УЕФА. Очевидно, что наша сборная в решающий момент будет проигрывать датчанам и хорватам, если у них по 85% состава из иностранных лиг.

Сейчас для РПЛ вообще актуальна тема, насколько значимо желание игрока менять клуб. Вот Азмун долго хотел уехать в Европу, но «Зенит» его не отпускал. Есть контракт – исполняй. Юридически к «Зениту» не придерёшься. Только тогда не стоит удивляться, что игрок будет подходить к вопросу также юридически. Осталось полгода? Плевать, какую там «Зенит» хотел сделать прощальную церемонию и как фото с майкой «Байера» скажется на переговорах по другому нападающему. Осталось меньше полугода – имел право подписать контракт с новым клубом.

Сейчас многие вспоминают, как Чалова не отпустили в «Кристал Пэлас» за £ 24 млн. Сами знаете, насколько форвард после этого сдулся и в какую лигу пришлось его отправить. Но мой любимый пример в этом плане – Жирков. Человек едва ли не всю карьеру попадает не в тот клуб, который хотел изначально.



Сначала был на просмотре в «Спартаке», но его не взяли, и ему пришлось уйти в ЦСКА. Но это ладно – дальше веселее. В ЦСКА ему Гинер предложил два варианта: «Бавария» и «Челси». Жирков выбрал «Баварию», но ЦСКА отправил футболиста в «Челси». Из Лондона хотел отправиться в «Спартак», но ему позволили уйти только в «Анжи». Потом Жиркову и другим игрокам сказали, что надо переходить в «Динамо», потому что клубы так договорились.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Нельзя сказать, что футболисты у нас бесправны. Они во многом защищены контрактом. Однако для трансфера не всегда достаточно желания игрока и адекватных денег за игрока. Гинер говорил, что отпускать надо футболиста, если он едет не в «Кристал Пэлас», а в более крутой клуб. Только вот условные «Барселона» и «МЮ» даже в нынешний тяжелый период не станут смотреть на российских игроков. Ну а Галицкий недавно закрепил свою позицию: лучшие российские футболисты должны оставаться в нашей лиге. Что ж, кажется, Матвей нескоро куда-то уедет.