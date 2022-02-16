Тренер «Бетиса» дважды побеждал «Зенит» и мог его возглавить. Но там решили сэкономить

Важнейший фактор взлёта «Бетиса» – главный тренер. Мануэль Пеллегрини – архитектор праймового «Вильярреала» 2010-х, а позже – удивительного прорыва «Малаги» в плей-офф Лиги чемпионов. Да и в «Ман Сити» просто так не зовут. После приключений в Китае и Англии он вернулся в Испанию и строит новый проект. Пока всё идёт здорово: «Бетис» – претендент на ЛЧ в следующем сезоне, а в этом уже есть плей-офф еврокубка.

Интересно, что Пеллегрини по ходу своей карьеры не раз пересекался с «Зенитом» и даже мог тренировать клуб из Петербурга. Но не срослось. Зато есть что вспомнить.

«Вильярреал» чуть не вынес «Зенит» из Кубка УЕФА. Через четыре года отомстила «Малага»

Сейчас уже вряд ли кто-то помнит путь «Зенита» к победе в Кубке УЕФА. Из ассоциаций – разгром «Баварии», финал с «Рейнджерс» и празднующий город. Но сказка могла прерваться задолго до развязки. Уже в первом раунде плей-офф «Зенит» налетел на «Вильярреал». В тот период команда была лучшей среди средних. Прилично отставала от «Реала» и «Барсы», зато на фоне остальных была в топе. Там только начинал зажигать Касорла, в рассвете был Пирес, плюс опытный Сенна. По «Зениту» были вопросы: команда в зимнее ТО потеряла основных центрдефов: Шкртел уехал в «Ливерпуль», а Хаген — в «Уиган». Нормальной альтернативы так и не появилось.

«Я рассчитывал на большее и не очень доволен ситуацией, – возмущался Адвокат. – Мы сделали хорошие приобретения, но после чемпионства клуб должен инвестировать в более дорогих игроков. Ещё раз хочу подчеркнуть, что доволен трансферами, неудовлетворение не имеет отношения ни к Широкову, ни к Файзулину. Просто я рассчитывал на покупку ещё двух-трёх человек. Но у руководства были причины этого не делать. Что я могу сказать? Поймите, мне нравится наш состав. Нет сомнений, что мы вновь поборемся за титул в России, но я хочу чего-то добиться в Европе, а это будет немного сложнее».

Широкова пришлось бросать в пекло уже в первом матче. Пеллегрини не особо боялся российскую команду. Казалось, он не воспринимал «Зенит» всерьёз. Тем более с такой обороной. Ведь вместе с Широковым в центре вышел Крижанац. В первом матче «Вильярреал» бодро начал, но к 30-й минуте замёрз. Матч проходил на «Петровском» 13 февраля. «Зенит» закатил единственный мяч во втором тайме благодаря Погребняку. Пеллегрини уже тогда готовился ко второй встрече. И обещал, что так легко соперник не отделается.

Тренер сдержал слово. В ответной игре «Вильярреал» большую часть матча держал «Зенит» у его ворот, но российская команда не сломилась, а иногда даже выбегала в атаку. И не зря! На 30-й минуте Погребняк снова забил. А потом начался ужас. Сначала из-за травмы поле покинул Ломбертс, а второй тайм начался с удаления Широкова и обстрела ворот Малафеева. «Вильярреал» отыграл один гол, дальше судья удалил Адвоката. Были штанги и перекладины, но Питер чудом держался. Второй гол «Вильярреал» забил уже в допвремя. Но этого не хватило. «Зенит» прошёл дальше, а через пару месяцев выиграл титул.

Павел Погребняк Фото: Сергей Федосеев, «Чемпионат»

Следующая встреча – спустя четыре года. Мануэль уже работал с «Малагой». Именно в тот период там появились деньги шейха и исторические результаты. Тренер перетащил в клуб любимого Касорлу, собрал ещё несколько классных игроков – и понеслось. Лига чемпионов, групповой этап. Соперник – «Зенит». В первом матче Питер проиграл 0:3, а в ответном отыгрался с 0:2 и сохранил ничью. Одно очко с таким соперником назвали успехом. «Малага» тогда дошла до четвертьфинала ЛЧ, но уступила «Боруссии» из-за голов в дополнительное время. Вскоре проект схлопнулся. Шейх не увидел трофеев и перестал вкладываться в клуб.

Пеллегрини мог возглавить «Зенит». Но клуб сэкономил

Весна-2016. Андре-Виллаш Боаш в очередной раз подтвердил, что уходит летом. Он устал от России и хотел к семье. Надо было искать варианты на замену.

Естественно, в списках значились только иностранцы. Дюков и Митрофанов не видели альтернативу внутри России. И в приоритетные позиции на замену попал Пеллегрини. В тот период тренера уже выкинули из «Манчестер Сити» ради Пепа Гвардиолы. Позволили лишь доработать до лета. Шейхи слишком хотели видеть каталонца, стабильный чилиец был уже неинтересен.

Пеллегрини казался чуть ли не эталонным вариантом после прагматичного АВБ: ставил бодрый футбол, доходил до полуфинала ЛЧ, ни с кем не конфликтовал и умел работать со звёздами.

В марте «Зенит» вышел на переговоры с представителям Пеллегрини. Разговор начали с € 4-4,5 млн в год. Не самые большие деньги для европейского топа. Агенты взяли паузу, желая сравнить оффер с другими. В Питере параллельно также рассматривали ещё варианты. К маю стало понятно, что клуб не попал в Лигу чемпионов. А это одновременно увеличило запросы по зарплате. Чилийские инсайдеры писали про € 10 млн. Более реальная запрошенная сумма – в районе € 7 млн.

В «Зените» подумали и решили отказаться. Плюсом сыграло то, что параллельно клуб контактировал с Луческу. Летом Мирча приехал на яхту Миллера и обаял куратора клуба. Были обещаны результат в Европе, победа в России и развитие молодых талантов. И, конечно, Луческу был дешевле Пеллегрини.

Мирча Луческу Фото: Дениc Тырин, «Чемпионат»

Через год Мирчу уволили, Мануэль в это время зарабатывал на старость своим внукам в Китае. Потом были «Вест Хэм» и возвращение в Испанию.

А уже завтра вечером – новая встреча с «Зенитом».