Главного футбольного универсала нашли в компьютерной игре! Он заявил о себе в «Твиттере»

Кажется, благодаря Football Manager (и за счёт изначально странной идеи) нашли самого универсального игрока в мире. Неофициальный аккаунт (скорее, профиль с шутками и обсуждениями забавных моментов игры) симулятора в «Твиттере» часто общается с аудиторией: устраивает конкурсы, задаёт разные вопросы, предлагает составлять топы лучших. Совсем недавно администраторы анонсировали сложную загадку: они выкатили скрин со всеми возможными позициями на поле (получилось 12) и спросили у своей аудитории, кто мог сыграть одновременно на всех из них. И получили неожиданный ответ.

Кто этот универсал?

Безусловно, фаны игры в основном писали тех, кого все знают: Джеймса Милнера, который за последние 15 лет действительно поиграл практически везде. Или Джона О’Ши, которого Алекс Фергюсон также отправлял закрывать дыры. Были и менее очевидные кандидаты – например, Филипп Лам или Йозуа Киммих. Веселая дискуссия продолжалась ровно до того момента, пока в реплаи не пришёл настоящий футболист.

22-летний полузащитник исландского «Вигингура» Виктор Орлигур Андрасон написал ответ на пост, куда прикрепил свой собственный профиль из игры. Там у него активны все те позиции, которые указали в первоначальном скриншоте. «Позвольте представиться» – такой подписью он сопроводил свой твит. Это вызвало резонанс в среде пользователей симулятора. Сейчас у поста почти 1000 ретвитов и 17,5 тысячи лайков. А в ответах сплошная поддержка.

«Такого парня и можно назвать настоящим футболистом. Я надеюсь, что ты будешь играть за большие команды в будущем», – написал один из пользователей.

«Ты только что заработал себе на новый контракт», – написал другой.

Парень в один момент стал звездой «Твиттера». Но это ещё не конец истории.

Теперь у него новая позиция

Особо активные пользователи пошли дальше и связались с Андрасоном через «Инстаграм». Им хотелось закольцевать историю, ведь одна позиция – голкипера — в его профайле оставалось неиспользованной. Вот диалог с игроком:

– Виктор, ты же тренируешься, чтобы стать вратарём?

– Да, наверное, стоит. Правда, я уже играл в воротах около 20 минут два года назад в матче за «Викингур».

– Не может быть! Это потрясающе!

Естественно, вскоре об этом разговоре узнали все поклонники игрока. Выяснилось, что также он играл в воротах и в детстве! В доказательство он выложил фото.

Администраторы Football Manager в экстренном порядке изменили его профиль в игре. Теперь самый разносторонний игрок в симуляторе официально выступает в чемпионате Исландии

Кстати, на него вполне могли бы обратить внимание в РПЛ. В ЦСКА совсем недавно выступали два исландца – Хёрдур Магнуссон и Арнор Сигурдссон. Теперь остался только первый. Почему бы не купить ещё одного?