Чемпионат России теряет легенду. Виктор Васин — главный футболист-мем в истории ЦСКА

2010 год. Звоню Виктору Васину, чтобы он дал первый в жизни комментарий по поводу вызова в сборную. Тогда немногие знали об этом 22-летнем футболисте. Он и сам офигел от приглашения Дика Адвоката. Вышел из душа и посыпались звонки. Васин не верил – думал, что над ним стебутся.



Прикол затянулся на много лет.

Защитник стал главным мемом в истории ЦСКА. Он провёл в клубе 11 лет и стал особенным человеком и для команды, и для всего чемпионата. До такой легендарности Антону Заболотному ещё далеко. Может сравниться разве что Борис Ротенберг в «Локо». Ну или легенда «Спартака» Джон Терри. Вообще, ЦСКА мог смело выпускать майки с надписью: «Футбол без Васина – ничто». Жаль, что подобное уже сделали в Ливерпуле с Ориги.

Защитник провёл лишь 72 матча за ЦСКА в РПЛ. При том, что за эти 11 лет уходил в аренду лишь на полтора года (сезон – в «Мордовии» и еще половина – в «Уфе»). Был момент, когда казалось, что Васин действительно в порядке – в 2017 году. Это был первый год Гончаренко в качестве главного тренера ЦСКА, и защитника он знал по совместной работе в «Уфе». Потому Васина и досрочно вернули из аренды посередине сезона – в итоге он отыграл все 30 туров РПЛ (из них 29 – в основе).



Параллельно Черчесов вернул защитника в сборную России, и тот даже начал забивать. Сначала отличился с матче с бельгийцами, а потом – с чилийцами. Только вдумайтесь: в 2017 году Васин отыграл 10 матчей за сборную (каждый раз по 90 минут). В том числе матчи на Кубке конфедерации. Черчесов под ЧМ-2018 явно наигрывал в центре обороны Джикию и Васина, но оба порвали «кресты» и пропустили турнир. Для Васина это был уже не первый случай, когда он повреждал крестообразные связки колена.

Кому-то удаётся восстановиться от такой травмы за 5-6 месяцев. Васин в обоих случаях набирал форму с осложнениями и больше года. Из-за воспаления сухожилия у защитника сохранялись боли – об этом рассказывал клубный врач Шагабутдин Керимов.

Понятно, что такие паузы сказались на футболисте. И речь не только о физическом состоянии, которое подрывают травмы. Тут ещё и психологически непросто выдержать. Тем более уверенность в тебе пропадает, когда каждый твой косяк смакуют. Впрочем, рывок прочь от нападающего тяжело не смаковать.

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Да, странно говорить о психологическом давлении на следующий день после истерики, которая была у фигуристки Трусовой на Олимпиаде. Понятно, что это другой вид спорта, другой возраст и другие обстоятельства. Однако, наглядный пример отчаяния, до которого может довести спорт.



Васин сам признавался, что думал закончить карьеру еще в 2021 году, что тяжело играть на уколах, что думал о своих слабостях и это ментально подавляло. Что ж, теперь Васин продолжит уже в Казахстане (об этом вчера сообщил журналист Иван Карпов, наши источники информацию подтверждают). Перезагрузка в «Кайрате» защитнику не повредит. Вероятно, как раз давления там будет меньше. Хотя при таком тренере, как Курбан Бердыев – не факт.