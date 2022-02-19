«Спартак» не готов ждать, пока он восстановится». Отвергнутый Понсе уже забивает в Европе

Аргентинец не играл пять месяцев, но в Ла Лиге принёс своей новой команде победу спустя 14 минут после выхода на поле!

«Спартак» перестроил состав под Паоло Ваноли и готовится к возобновлению сезона. И пока новый нападающий Шамар Николсон адаптируется на сборах, бывший форвард красно-белых Эсекьель Понсе уже забивает в чемпионате Испании!

Дебют Понсе за «Эльче» состоялся в матче 25-го тура Примеры с «Райо Вальекано». Новая команда аргентинца пропустила в начале второго тайма и нуждалась в голах. На 67-й минуте вышел Понсе — и началось. Уже через девять минут «Эльче» сравнял, а на 84-й минуте настал звёздный час Эсекьеля. Он получил мяч в штрафной и идеально разобрался с вратарём. А ведь Понсе не выходил на поле пять месяцев!

«Эльче» своего не упустил и выиграл. Победа над прямым конкурентом пришлась очень кстати — команда оторвалась от зоны вылета на девять очков и имеет прекрасные шансы сохранить прописку в элите.

В «Спартаке» успех Понсе заметили. Вот пост московского клуба в «Твиттере»: «Эсекьель забил победный гол в дебютном матче за «Эльче»! Так держать, Танк!»

Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

А помните, как Понсе покидал «Спартак»? Эсекьель был игроком стартового состава, но травмировал связки колена в сентябрьском матче с «Наполи». Клуб объявил, что форвард восстановится в начале 2022-го, и болельщики ждали возвращения. Однако в январе красно-белые неожиданно отпустили Понсе в Испанию в аренду с правом выкупа за € 4 млн, которая станет обязательной при определённом проценте проведённых матчей.

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани подробно объяснял решение расстаться с аргентинцем:

— Понсе — фантастический парень. Он был первым из игроков, с кем я поговорил, приехав в Москву. Эсекьель сам попросил о встрече, понимал свою ситуацию. Проблема в том, что Понсе нужно было восстановиться после травмы, полученной ещё в сентябре, и играть. «Спартак» же со своей стороны не может ждать до полного восстановления игрока. Нам нужно двигаться вперёд, навёрстывать упущенное. Я переживал, что если бы он остался в Москве на вторую часть сезона, то у него бы просто не было возможности получать игровую практику, снова набрать ту форму, что была до травмы. Вариантов его трудоустройства было много. Но почти все клубы, искавшие себе форварда, были примерно в тех же условиях: они не могли ждать его полного восстановления. «Эльче» же решился взять игрока сейчас.

Учитывая тяжесть травмы Понсе, его восстановление оказалось не таким долгим. Причём прошло оно, кажется, успешно, раз Эсекьель уже доказывает свою состоятельность на уровне европейского топ-чемпионата. По всей видимости, основная причина, почему «Спартак» отпустил основного футболиста, всё же заключается не в травме. А в чём? Во-первых, клубу нужно было освободить место в заявке для другого легионера — опорника Кристофера Мартинса Перейры. Во-вторых, предложение «Эльче», как сказал Каттани, оказалось достаточно привлекательным. И это при том, что у Понсе оставалось полтора года по контракту.

«Спартак» же и так сохранил вариативность в атаке: помимо уже упомянутого Николсона, в распоряжении Ваноли есть Александр Соболев и Джордан Ларссон. Главный вопрос: сумеет ли Николсон заиграть в РПЛ на уровне своего предшественника. На сборах Шамар играет результативно, но в остальном пока выглядит не очень уверенно. Так что если в РПЛ результата от него не будет, а Понсе продолжит забивать в Испании, этот размен клубу ещё припомнят.

«Спартак», уже без Понсе, стартует в официальных матчах через неделю. 26 февраля красно-белых ждёт домашнее дерби с ЦСКА в 19-м туре РПЛ.