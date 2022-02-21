«Зенит» возьмёт вратаря, а ЦСКА — опорника? Последние трансферные интриги зимы

Может, ещё и Кокорина дождёмся? До закрытия окна остался один день.

Зимнее трансферное окно в России вот-вот закроется. Завтра, 22 февраля, наши клубы забудут об усилении составов до лета. Зимой у них было полно времени, но даже за день до конца остаются вопросы. Ниже — главные интриги этого окна.

Возьмёт ли «Зенит» нового основного вратаря?

Речь про Илью Лантратова из «Химок». «Зенит» давно им интересуется, а неделю назад нам стало известно, что клубы возобновили переговоры. Вчера, 20 февраля, история получила развитие — чемпионы России сделали «Химкам» предложение по 26-летнему вратарю.

Вот комментарий члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова: «Мы слышали об интересе «Зенита», но на сегодняшний день официальных предложений от петербургского клуба не получали. Другие клубы? И другие команды к нам не обращались».

Илья Лантратов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Зачем Лантратов «Зениту»? Всё просто: в команде сейчас нет явного основного вратаря. Михаил Кержаков и Станислав Крицюк не внушают доверия, вдобавок у второго проблемы с травмами. В этом сезоне у Кержакова 14 матчей во всех турнирах, у Крицюка — 11. Летом у обоих истекают контракты, поэтому укреплять вратарскую линию жизненно необходимо.

«Спартак» заберёт бывшего защитника ЦСКА уже сейчас?

4 февраля красно-белые жахнули неожиданной новостью: к команде присоединится Никита Чернов. Сейчас защитник выступает за «Крылья Советов», но начинал в ЦСКА и даже публиковал издевательские посты про «Спартак». Клуб объявил, что переход 26-летнего футболиста состоится летом, когда у того истечёт контракт с Самарой.

Никита Чернов (справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А на днях появилась информация, что Чернов может присоединиться к «Спартаку» уже в это трансферное окно. «РБ Спорт» сообщил, что красно-белые ведут переговоры на этот счёт. Причём в них участвует Зарема Салихова, жена владельца клуба Леонида Федуна. Значит, всё серьёзно.

Потенциальный переход Чернова зимой выглядит логично. У футболиста будет время освоиться в команде, прежде чем из неё уйдёт Самуэль Жиго. Правда, неясно, является ли Никита прямой заменой французу. Скорее, это замена Илье Кутепову, у которого летом заканчивается контракт.

Возьмёт ли ЦСКА опорника?

Ещё одна интересная история. Армейцы выдали насыщенное трансферное окно: взяли вингера Хесуса Медину из МЛС, а также двух атакующих полузащитников — Хорхе Карраскаля и Юсуфа Языджи. Но никуда не делась проблема с опорной зоной.

На днях журналист Иван Карпов сообщил, что ЦСКА договорился об аренде полузащитника «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамина до конца сезона без права выкупа. 26-летний ивуариец как раз опорник, но смущает его статистика. В этом сезоне у Гбамина шесть матчей во всех турнирах, а суммарно он отбегал всего 188 минут. Это две полные встречи. Готов ли он играть постоянно?

Жан-Филипп Гбамин Фото: Getty Images

Вернётся ли Кокорин в РПЛ?

Эта сага уже кажется вечной. Кокорин в «Фиорентине» всего год, а клуб пытается от него избавиться не первое трансферное окно. Александр никуда не рвётся и продолжает выходить на поле по праздникам (121 минута в этом сезоне), вообще не забивая. «Фиорентина» не готова платить Кокорину жирные отступные, поэтому договориться о расторжении контракта с травматичным нападающим пока не получается.

Александр Кокорин Фото: Getty Images

Несмотря на нынешнюю форму Кокорина (или её отсутствие), в РПЛ по-прежнему есть желающие подписать его. Приютить 30-летнего форварда готовы «Химки» и «Уфа». Подмосковный клуб не горит желанием тратиться на трансфер Александра, поэтому провернуть сделку будет непросто. Но время ещё есть.