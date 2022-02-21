«Зенит» возьмёт вратаря, а ЦСКА — опорника? Последние трансферные интриги зимы

Зимнее трансферное окно в России вот-вот закроется. Завтра, 22 февраля, наши клубы забудут об усилении составов до лета. Зимой у них было полно времени, но даже за день до конца остаются вопросы. Ниже — главные интриги этого окна.
Возьмёт ли «Зенит» нового основного вратаря?
Речь про Илью Лантратова из «Химок». «Зенит» давно им интересуется, а неделю назад нам стало известно, что клубы возобновили переговоры. Вчера, 20 февраля, история получила развитие — чемпионы России сделали «Химкам» предложение по 26-летнему вратарю.
Вот комментарий члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова: «Мы слышали об интересе «Зенита», но на сегодняшний день официальных предложений от петербургского клуба не получали. Другие клубы? И другие команды к нам не обращались».
Илья Лантратов
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Зачем Лантратов «Зениту»? Всё просто: в команде сейчас нет явного основного вратаря. Михаил Кержаков и Станислав Крицюк не внушают доверия, вдобавок у второго проблемы с травмами. В этом сезоне у Кержакова 14 матчей во всех турнирах, у Крицюка — 11. Летом у обоих истекают контракты, поэтому укреплять вратарскую линию жизненно необходимо.
«Спартак» заберёт бывшего защитника ЦСКА уже сейчас?
4 февраля красно-белые жахнули неожиданной новостью: к команде присоединится Никита Чернов. Сейчас защитник выступает за «Крылья Советов», но начинал в ЦСКА и даже публиковал издевательские посты про «Спартак». Клуб объявил, что переход 26-летнего футболиста состоится летом, когда у того истечёт контракт с Самарой.
Никита Чернов (справа)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
А на днях появилась информация, что Чернов может присоединиться к «Спартаку» уже в это трансферное окно. «РБ Спорт» сообщил, что красно-белые ведут переговоры на этот счёт. Причём в них участвует Зарема Салихова, жена владельца клуба Леонида Федуна. Значит, всё серьёзно.
Потенциальный переход Чернова зимой выглядит логично. У футболиста будет время освоиться в команде, прежде чем из неё уйдёт Самуэль Жиго. Правда, неясно, является ли Никита прямой заменой французу. Скорее, это замена Илье Кутепову, у которого летом заканчивается контракт.
Возьмёт ли ЦСКА опорника?
Ещё одна интересная история. Армейцы выдали насыщенное трансферное окно: взяли вингера Хесуса Медину из МЛС, а также двух атакующих полузащитников — Хорхе Карраскаля и Юсуфа Языджи. Но никуда не делась проблема с опорной зоной.
На днях журналист Иван Карпов сообщил, что ЦСКА договорился об аренде полузащитника «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамина до конца сезона без права выкупа. 26-летний ивуариец как раз опорник, но смущает его статистика. В этом сезоне у Гбамина шесть матчей во всех турнирах, а суммарно он отбегал всего 188 минут. Это две полные встречи. Готов ли он играть постоянно?
Жан-Филипп Гбамин
Фото: Getty Images
Вернётся ли Кокорин в РПЛ?
Эта сага уже кажется вечной. Кокорин в «Фиорентине» всего год, а клуб пытается от него избавиться не первое трансферное окно. Александр никуда не рвётся и продолжает выходить на поле по праздникам (121 минута в этом сезоне), вообще не забивая. «Фиорентина» не готова платить Кокорину жирные отступные, поэтому договориться о расторжении контракта с травматичным нападающим пока не получается.
Александр Кокорин
Фото: Getty Images
Несмотря на нынешнюю форму Кокорина (или её отсутствие), в РПЛ по-прежнему есть желающие подписать его. Приютить 30-летнего форварда готовы «Химки» и «Уфа». Подмосковный клуб не горит желанием тратиться на трансфер Александра, поэтому провернуть сделку будет непросто. Но время ещё есть.
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