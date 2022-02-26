Победный гол Смолова, пять удалений и «Динамо» — лидер. РПЛ вернулась

РПЛ вернулась! В первых двух матчах дня – пять удалений. Три из них случились в игре «Динамо» с «Химками», героем которой стал Фёдор Смолов. Возвращение нападающего сборной России в родной клуб получилось красивым. Он забил победный гол.

Как «Динамо» разгромило «Химки»

Смолов – единственный зимний новичок в составе «Динамо». А вот у «Химок» с первых минут вышли пять дебютантов: Захар Волков и Бруно Виана – в тройке центральных защитников, Юрий Жирков – на левом фланге, Павел Мамаев – на позиции правого инсайда, а Дидье Ламкель Зе – впереди. Поначалу бело-голубые с трудом находили свободные зоны в обороне соперника и долго не создавали голевых моментов. Команда Сергея Юрана, который лишь четыре дня назад приступил к работе с «Химками», была опаснее на контратаках. На исходе получаса Смолов упустил идеальный момент, когда неудачным касанием испортил выход один на один, но через пару минут всё-таки забил. В эпизоде со своим голом Фёдор всё сделал сам. Влетел в штрафную, разобрался с Дмитрием Тихим и Волковым и точно пробил в дальний угол.

После этого «Химки» потеряли травмировавшего заднюю поверхность бедра Мамаева, а главным действующим лицом стал… VAR. Видеоповторы помогли судье Кириллу Левникову принять решения с красными карточками Филипу Дагерстолю и Лоуренсу Николасу. Удаление шведа – непростой момент. С одной стороны, Дагерстоль агрессивно вступил в единоборство и его движение было опасным, с другой – удар пошёл вскользь. Эпизод с наказанием нигерийца проще: Николас сильно въехал в ногу соперника шипами. Более того, за жёсткий фол мог быть удалён и закрывавший позицию правого латераля у «Химок» Илья Кухарчук. Вторая жёлтая Роману Евгеньеву – момент не для VAR. Тут тоже не всё так очевидно. Ламкель Зе очень громко крикнул после наступа, а Левников поверил.

Несмотря на игру девять на десять, интрига сохранялась до последних минут. Только в концовке «Динамо» забило дважды. Кстати, уже без Смолова. Сандро Шварц поменял нападающего на 69-й минуте. У Фёдора в этом матче три удара (два в створ) и три передачи под удар – хорошая статистика. Болельщики, провожая Смолова с поля, скандировали его имя.

Красивый гол Себастьяна Шиманьского – во многом заслуга Константина Тюкавина. Заменивший Смолова форвард сохранил уходивший с поля мяч, спровоцировав ошибку Бруно Вианы. Крупной победу «Динамо» сделал Даниил Фомин: полузащитник сборной России здорово пробил из-за штрафной фактически в «девятку».

Преимущество бело-голубых по ударам, как и по счёту, было большим – 25:6 (в створ – 11:1). При этом игра не всем динамовцам по-настоящему удалась: много ошибался Евгеньев, потерялся Арсен Захарян.

«Динамо» захватило лидерство и теперь будет ждать результата встречи «Зенита» с «Рубином». Между тем в матче с «Химками» в заявке бело-голубых не было украинцев Ивана Ордеца и тренера Андрея Воронина. Причины их отсутствия понятны.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в YouTube.

«Эмоции классные. Очень рад вернуться в состав «Динамо» и ещё забить. Очень приятно. Родители были на матче, думаю, они тоже рады. Чемпионат продолжается, самое главное, что взяли три очка. Не ожидал такой поддержки от болельщиков, было немного сентиментально, спасибо им», – сказал после матча Смолов в видео, опубликованном в телеграм-канале московского клуба.

Как «Нижний Новгород» выиграл без Кержакова

«Нижний Новгород» и «Урал» играли очень важный для борьбы за выживание матч. Оба клуба критически близки к зоне вылета. Поэтому каждые три очка — большое достижение. Правда, в погоне за целью сохранения прописки ведут себя по-разному.

Команда Александра Кержакова в межсезонье серьёзно укрепилась. Защитник Дмитрий Стоцкий, хавбеки Ларс Ларсен, Кирилл Кравцов, нападающие Сильвестр Игбун и Милсон — игроки вполне для задач поинтереснее борьбы за выживание. «Урал» же взял Олега Шатова и лучшего бомбардира ФНЛ Александра Юшина, зато потерял Арсена Адамова.

Кержаков не смог руководить командой (пока нет информации о причине), вместо него на бровке был старший тренер Владимир Казаков. И он явно остался доволен. «Нижний Новгород» сыграл бодро, а новички сразу интегрировались в состав. Хозяева превзошли «Урал» по ударам в два раза: 20/10 и 8/3 – по ударам в створ.

Здорово выглядел шустрый форвард Милсон – показал и заряженность на удар, и смелость обыгрывать. Один раз ему почти удалось обойти Артура Нигматуллина, но тот хоть и завалился, всё-таки выбил мяч из-под ног. Впрочем, забил «Нижний» с пенальти.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в YouTube.

Главной проблемой «Урала» стала даже не созидательная игра, а дисциплина. Схватили семь жёлтых и две красные карточки — максимально необязательные.