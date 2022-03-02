Можно ли конкурировать с таким «Зенитом»? Есть большие сомнения

Глядя на состав сегодняшнего «Зенита», играющего фактически с одним профильным центральным защитником, с легковесной и творческой парой опорников Вендел – Клаудиньо, а также без проверенного надёжного вратаря, может показаться, что российский чемпион стал уязвимым. Якобы эта команда лишилась монолитности и баланса, она не настолько классно защищается, как в эпоху прагматичной структуры 4-4-2.

Матч с «Рубином» вроде бы должен был подтвердить эти подозрения. «Зенит» вытянул победу с большим трудом в самой концовке, когда забил третий гол, а в финальные секунды вдобавок чудом не пропустил. Если оценивать сугубо события второй половины второго тайма, то это был, скорее, отскок.



Зато если не разделять матч на отрезки, а взять характер футбола в целом, напротив, возникло чёткое ощущение, что «Зенит» играл с громадным, просто колоссальным запасом прочности. И это, скорее, «Рубину» повезло, что команда не уступила с более крупным счётом.



Статистика матча выглядит разгромной: по ударам преимущество «Зенита» 26(9) против 8(3), по ударам из пределов штрафной 19(7) против 4(3), по ожидаемым голам xG 3,46 против 1,27, по передачам в штрафную 53(41) против 13(7), по навесам 36(15) против 7(2), по угловым 9 против 1. Поэтому я бы вообще не привязывался к счёту: предельно понятно, что вероятная ничья «Рубина» была бы добыта исключительно благодаря реализации, а заодно разгильдяйству «Зенита», который позволил себе выключиться при 2:0.



И если рассуждать объективно, то нынешняя версия «Зенита» выглядит чрезвычайно интересной, даже при отсутствии некоторых прежних лидеров.

Особенности сегодняшней команды Сергея Семака

«Зенит» довольно легко сажает соперника в низкий блок, даже если тот хочет прессинговать. Причём это наблюдалось в том числе в игре с «Бетисом», а не только с «Рубином»;

структура позиционной атаки тяжело прессингуется. Тройка центральных защитников и два опорника двигаются под мяч (то есть уже пять игроков, которых надо умно перекрывать), а латерали очень качественно приоткрывают каналы для передач и предлагают себя в ширине;

с точки зрения надёжности в работе с мячом при розыгрыше два опорника, Клаудиньо и Вендел, дали космическое качество. Их не смущало давление, они легко разворачивали на бровки или отыгрывались с минимумом касаний. Итоговая статистика обоих восхищает. У Клаудиньо – 92% точности передач (66 из 72), у Вендела и вовсе 97% (69 из 71). Команда, которая так качественно сохраняет мяч, может позволить себе и легковесную опорную зону без явного разрушителя а-ля Барриос;

под серьёзным прессингом всегда есть вариант длинной передачи на Дзюбу. В первом тайме «Зенит» выходил так минимум трижды. И важно, что фланговые форварды (инсайды) Малком и Юри Алберто быстро сужают позиции и подстраиваются под скидки;

при позиционной атаке тройка форвардов «Зенита» забирала на себя всю оборонительную четвёрку «Рубина». Фланговые защитники очень боялись выдёргиваться на латералей, чтобы не оставлять зону за спиной. Это приводило к колоссальным зонам для включения Кругового и Сутормина;

есть ощущение, что Слуцкий очень поздно среагировал: команда оборонялась 4-3-3 и вообще не контролировала ширину. Фланговые форварды Хвича и Дрейер играли по центральным защитникам, а тройка центральных хавбеков попросту не успевала перемещаться;

«Зенит» доминировал при фланговых подборах. Все перелетающие мячи собирались латералем на противоположной бровке. И шёл следующий темп атаки;

всё это привело к гигантским проблемам «Рубина» на флангах. Оттуда прилетело 36 навесов. У Сутормина – 7 передач в штрафную и 6 (!) собственных касаний там и 2 удара; у Кругового – 8 передач в штрафную, 6 касаний и 1 удар. Это очень мощные атакующие показатели для фланговых игроков;

а ещё у «Зенита» было отличное насыщение штрафной при подачах, что неудивительно, учитывая наличие сразу двух профильных форвардов, Дзюбы и Юри Алберто. А ещё очень часто включался или задерживался после стандартов Чистяков. Поэтому почти каждый навес нёс в себе угрозу.

«Зенит» вообще уязвим в чём-либо?

С точки зрения созидания нынешняя версия «Зенита», пожалуй, представляется самой сильной за последние годы. Это очень гибкая комбинационная команда, способная найти слабое место в любой обороне.

Главные сложности у «Зенита» могут возникнуть в матче, в котором соперник будет значительно больше владеть мячом и посадит команду Семака в низкий блок. Есть сомнения в том, что Клаудиньо и Вендел справятся с объёмом (даже в игре с «Рубином» они дали свободу Кучаеву, Мусаеву и Хакшабановичу), да и синхронность работы линии обороны оставляла желать лучшего. Но проблема для соперников в том, что мяч, во-первых, у «Зенита» нужно ещё отнять. А во-вторых, вывести его вперёд после контрпрессинга, который у команды налажен очень достойно.



В чём могут быть ещё шансы соперников «Зенита» на дистанции РПЛ? Разве что в настроении бразильцев, которое, как показывает практика, бывает переменчивым. А ещё в факторе массового побега иностранцев из нашей страны – вряд ли этот процесс реально остановить. Вопрос, в каком масштабе он затронет каждый клуб. Расклад сил в борьбе за золото может измениться в любую секунду.

Но если зафиксировать сегодняшний день, то у «Зенита», скорее всего, не будет реальных конкурентов — при всей несомненной симпатии к «Динамо». Слишком уж зрелищна и эффективна команда Семака.



Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.