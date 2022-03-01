Россию не пустили на ЧМ-2022. Нечто подобное 30 лет назад пережила Югославия

Российский футбол затухает. На фоне событий на Украине и последовавших за ними санкций ФИФА приняла решение отстранить все наши команды — и сборные, и клубные — от международных турниров. России не будет на ЧМ-2022. Наша сборная должна была сыграть в стыках с Польшей, а в случае победы — с Чехией или Швецией. Но не сыграет.

Похожий пример в истории уже был и стал прецедентом. Вспоминаем, как сборная Югославии осталась без Евро-1992.

В 1991-м Югославия начала разваливаться в результате политического кризиса. К следующему году четыре из шести республик обрели независимость, а на территории Боснии и Герцеговины вспыхнул вооружённый конфликт. Югославия оказалась под санкциями, и они затронули спорт.



Летом 1992-го в Швеции проходил Евро. Сборная Югославии успешно отобралась на турнир, который тогда проходил в другом формате: восемь команд, две группы, плей-офф из полуфиналов и финала. За несколько месяцев до чемпионата Европы в УЕФА заверяли, что Югославию не дисквалифицируют, однако в реальности вышло иначе.



30 мая 1992 года сборная Югославии уже была в Швеции. Команда готовилась к Евро, до которого оставалось меньше двух недель. Совет Безопасности ООН ужесточил санкции и потребовал отстранить югославских спортсменов от всех соревнований — причём решения должны были приниматься на уровне государств, а организации могли действовать на своё усмотрение. И если МОК нашёл наименее радикальный вариант (на Олимпиаду Югославия поехала без флага и гимна), то УЕФА решил действовать жёстче. «Югов» оперативно отстранили от участия в чемпионате Европы.

Сборная Югославии, 1990 Фото: David Cannon/Getty Images

Дисквалификацией трудности для сборной Югославии не ограничились. Чтобы покинуть Швецию, пришлось вести переговоры и с задержкой вылетать при помощи знаменитого соотечественника-лётчика Стевана Попова, известного перевозкой беженцев из Боснии.



Отстранение Югославии, помимо очевидных минусов, подарило и настоящую сказку. На Евро вместо неё поехала Дания, занявшая второе место в отборочной группе. Датчанам пришлось быстро собраться и, бросив отпуска, приехать в Швецию. От команды ничего не ждали — времени на подготовку было гораздо меньше, чем у соперников, к тому же из-за конфликта с тренером на турнир не прилетел главная звезда команды Микаэль Лаудруп. Но случилась сенсация. В группе Дания сыграла вничью с Англией, проиграла Швеции, одолела Францию и проползла в плей-офф. Дальше была победа по пенальти над Нидерландами в полуфинале и над Германией в финале.

Бан сборной Югославии продлился несколько лет. Из-за него команда также пропустила ЧМ-1994 и Евро-1996. Возвращение состоялось в 1998-м, когда югославы добрались до 1/8 финала чемпионата мира. Спустя пять лет Югославия превратилась в союзное государство Сербии и Черногории, которое просуществовало до 2006-го.