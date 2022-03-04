Провёл несколько тренировок, но вышел на поле исключительно для того, чтобы забить с пенальти. Соперники негодовали!

Роберто Карлосу 48 лет, он вернулся на поле и забил! Сыграл в английской глубинке за паб

Легендарный бразилец завершил карьеру в 2015 году и оказался в клубе «Бык из Барн Юнайтед», конечно, не совсем по своей воле. Это футбольная команда одноимённого паба Bull In The Barne, которая выступает в воскресной лиге Шрусбери.

«Роберто Карлос — одна из тех легенд, которые вдохновили многих молодых игроков на любовь к игре, — восторгается вратарь и по совместительству менеджер клуба Эд Спеллер. — У меня отвисла челюсть, когда мы узнали, что выиграли «Трансфер мечты» и он сыграет с нами!»

Что за «Трансфер мечты»

Dream Transfer, или «Трансфер мечты» — это акция, которую запустил онлайн-магазин eBay. Участие стоило £ 5, и все средства пошли в благотворительную организацию «Футбол без границ».



На презентации Роберто Карлос получил любимый №3 и произнёс речь. Обошёлся без признания в любви с детства: «Я очень рад присоединиться к «Быку из Барна». Отдаю дань уважения тому моменту в 90-х, когда был близок к переходу в «Бирмингем Сити». Я слышал, команда потеряла несколько игроков, поэтому надеюсь, что моих тренировок будет достаточно, чтобы помочь футболистам улучшить игру».

Как сыграли

Товарищеский матч с «Харлескотт Рейнджерс» начался без Роберто Карлоса. Сделав несколько фотографий, бразилец ушёл в раздевалку. Видимо, слишком много сил отдал тренировкам.

Поле, где должно было состояться возвращение легенды в футбол, держали в секрете. Боялись, что соберутся толпы. Судя по кадрам, особого ажиотажа и не было. Зато на поле сначала всех распирало от ожидания, а затем — от негодования.

Роберто Карлос весь матч топтался и позировал у кромки поля. А вот когда «Бык» заработал пенальти, вышел на поле и небрежно положил мяч в угол. Соперники негодовали и предлагали вернуть ничейный результат.