«Они живут в параллельном мире». Суперлига может возродиться, и в УЕФА снова возмущены

Проект Суперлиги жив, и его создатели занимаются его доработкой. Андреа Аньелли – главный двигатель проекта – недавно подтвердил, что «Суперлига не провалилась», но реализация займёт долгое время. И в первую очередь надо дождаться решения Европейского суда.

Европейский суд расследует, нет ли монополии УЕФА. И не нарушает ли организация закон о конкуренции

Когда год назад клубы резко объявили, что выйдут из национальных турниров и присоединятся к Суперлиге, УЕФА был в ярости. Организация пригрозила примкнувшим к проекту 12 клубам запретом на участие в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам – потенциальным отказом в вызове в сборную.

Президент УЕФА Александр Чеферин выжигал яркими фразами про «змей среди нас», называл создание Суперлиги «плевком в лицо всем любителям футбола» и «жадным проектом, который навсегда может убить игру». Об Аньелли высказывался, что это первый человек в его жизни, который столько лгал.

Клубы в итоге начали один за другим покидать проект, и УЕФА объявил о примирении с теми, кто решил не идти против системы. Результатом «мирного соглашения» стал штраф в размере € 15 млн, а также отказ клубов от 5% дохода в следующих розыгрышах турниров под эгидой УЕФА. Если кто-то из «виновных» в очередной раз захочет принять участие в несанкционированном турнире, придётся выплачивать УЕФА уже до € 100 млн.

Однако три клуба так и не вышли из проекта – «Реал», «Барселона» и «Ювентус». В конце мая прошлого года УЕФА открыл дисциплинарное дело в их отношении, но в ответ они подали иск в суд Мадрида с требованием прекратить разбирательство.

Судья Мануэль Руис де Лара встал на сторону Суперлиги: постановил, что клубы не должны подвергаться наказанию, после чего передал дело в Европейский суд. УЕФА такой поворот дела не устроил: организация подала ходатайство с требованием отстранить судью, так как юристы посчитали, что в ходе разбирательства были допущены «значительные нарушения». Суд Мадрида, впрочем, ничего подобного не увидел и ходатайство отклонил, а также обязал УЕФА оплатить судебные издержки и штраф.

Дело Суперлиги было передано в Европейский суд, который должен вынести решение о том, является ли контроль УЕФА над европейским футболом монополией (а это нарушение закона о конкуренции). Сообщается, что произойти это должно в ближайшие месяцы.

«Никто не выше закона», – выразил уверенность в предстоящем успехе в суде президент «Реала» Флорентино Перес.

Суперлига разрабатывает новый формат. Чеферин в шоке, говорит, что создатели живут в параллельном мире

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас во время выступления на саммите Financial Times Business of Football намекнул, что Аньелли продолжает работать над Суперлигой. «Неделю назад в его доме была встреча трёх клубов. Мы знаем это», – взорвался Тебас.

Он рассказал, что Суперлига рассматривает вариант, чтобы национальные лиги были под новым турниром. В первую очередь потому, что иначе в это соревнование будет сложно включить английские клубы. Раньше издание La Gazzetta dello Sport сообщало, что турнир будет состоять из двух дивизионов по 20 команд в каждом, квалифицироваться в которые они будут по результатам в национальных лигах.

«Они нажили себе врагов из УЕФА и Премьер-лиги, чей рост идет вразрез с их моделью, – продолжил возмущаться он. – Мы это знаем, у нас есть эта информация. Они могут говорить что хотят, но это то, над чем они работают. Они настаивают на том, что введение этого не повлияет на национальные лиги».

Аньелли, который также выступал на саммите, отказался отвечать на нападки Тебаса: «По моему мнению, европейский футбол отчаянно нуждается в реформах. Заявления Тебаса говорят сами за себя. Суперлига не обанкротилась».

Чеферин, который тоже присутствовал на мероприятии, тоже не сдержал эмоций.

«Сначала они запустили свою бредовую идею в разгар пандемии, – высказал недовольство он. – Теперь мы каждый день читаем статьи о том, что они планируют воплотить очередную идею сейчас, в разгар военных действий. Нужно ли мне больше говорить об этих людях? Они явно живут в параллельном мире. И пока мы спасаем игроков вместе с другими заинтересованными сторонами, пока мы помогаем в ужасной ситуации, они работают над таким проектом».

Чеферин добавил, что «никто не запрещает им проводить собственные соревнования. Но, «если они хотят играть в своих турнирах, они не могут играть в наших». Впрочем, эта риторика не нова. Ну а всё решится, когда Европейский суд вынесет свой вердикт.