Лучший еврокубковый сезон России. Четырьмя командами выходили в весну!

Несколько дней назад российские сборные и клубы отстранили от выступления в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В результате «Спартак» исключили из числа участников нынешнего розыгрыша Лиги Европы. Нынешняя кампания для российских клубов получилась чуть лучше, чем год назад, но до рекордного показателя очень далеко. Вспоминаем сезон-2017/2018, оказавшийся самым успешным для клубов РПЛ. Тогда сразу четыре наших клуба играли в весенней стадии еврокубков. Сейчас о таком остаётся лишь мечтать.

ЦСКА

Наиболее весомый вклад в самый успешный для России сезон внесли армейцы. Московский клуб стартовал квалификационными матчами в Лиге чемпионов и в итоге добрался до четвертьфинала Лиги Европы. ЦСКА принёс в копилку страны 21 очко (16+5 бонусных) — так сильно в сезоне-2017/2018 не выступал ни один другой российский клуб. Чтобы оказаться в основной сетке Лиги чемпионов, команде Виктора Гончаренко необходимо было пройти две квалификационные стадии. ЦСКА прекрасно справился с этой задачей (четыре победы в четырёх матчах, ни одного пропущенного мяча), выбив из турнира греческий АЕК и швейцарский «Янг Бойз».

На групповом этапе армейцы составили квартет с «Манчестер Юнайтед», «Бенфикой» и «Базелем». ЦСКА набрал девять очков, однако для выхода в плей-офф этого не хватило. Российский клуб стартовал с победы в Лиссабоне, но затем дважды проиграл на своём поле. «МЮ» Жозе Моуринью отгрузил московской команде четыре мяча, «Базель» — два, и шансы на выход в 1/8 финала казались призрачными. Во втором круге команда Гончаренко выступила гораздо успешнее. Одержали волевую победу в Швейцарии, снова прибили «Бенфику» Руя Витории и даже выиграли первый тайм на «Олд Траффорд». К сожалению, на большее ЦСКА не хватило, и команда завершила групповой этап поражением. Как итог — третье место и попадание в плей-офф Лиги Европы. Любопытно, что в заключительном матче с «МЮ» в основе ЦСКА вышел всего один легионер — бразилец Витиньо. В концовке встречи его заменили, и у армейцев на поле одновременно находились 11 игроков с российским паспортом.

«Это получилось само собой. Не забиваю себе голову лимитом, выпускаю тех, кто может пригодиться в игре. Главное, чтобы был качественный футболист», — говорил тогда Гончаренко.

В феврале-марте 2018-го ЦСКА справился и с «Црвеной Звездой», и с «Лионом», хотя в обоих случаях пришлось непросто. Сербов обыграли благодаря единственному точному удару Дзагоева, а французский клуб прошли за счёт правила выездного гола (0:1, 3:2), которое отменили в прошлом году. После ответного матча с «Лионом» Гончаренко заявил, что его команда сыграла великолепно. В четвертьфинале армейцев ждал грозный «Арсенал», и после первого матча в Лондоне многие попрощались с ЦСКА. Головин забил роскошный гол со штрафного, однако хозяева четыре раза огорчили Акинфеева (все пять мячей в игре команды забили до перерыва). Через неделю российский клуб едва не сотворил сенсацию — вёл 2:0 к 50-й минуте, и для выхода в полуфинал оставалось оформить ещё один гол. В концовке силы покинули армейцев, чем и воспользовался соперник. «Арсенал» ушёл от поражения в Москве (итоговый счёт — 2:2), но в полуфинале уступил будущему триумфатору турнира — «Атлетико».

«Во втором матче «Арсенал» играл не так хорошо, как в Лондоне. Тогда я смотрел на Озила и удивлялся, насколько легко он играет. В Москву они приехали отбыть номер и будто хотели поскорее вернуться домой. Считаю, что мы были сильнее соперника во второй игре», — говорил после матча полузащитник ЦСКА Бистрович.

Армейцы заслужили комплименты за прекрасное выступление в еврокубковом сезоне. Очень прилично его провёл Головин. Спустя несколько месяцев Александр блеснёт на домашнем чемпионате мира, после чего ЦСКА продаст его за большие деньги в «Монако». С тех пор армейцы ни разу не выходили в плей-офф еврокубков — трижды занимали последнее место в группе.

Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

«Зенит»

Клуб из Санкт-Петербурга пополнил российскую копилку 16 очками. Команда Роберто Манчини с трудом преодолела два квалификационных раунда и оказалась в групповом этапе Лиги Европы. Главным героем «Зенита» на предварительной стадии оказался Кокорин. Александр забил гол в ворота израильского клуба «Бней Иегуда», оказавшийся победным, а потом затащил свою команду в противостоянии с «Утрехтом». Российский клуб уступил на выезде со счётом 0:1, но дожал соперника в Санкт-Петербурге. Кокорин оформил дубль и забил победный мяч в овертайме.

На групповом этапе Лиги Европы у команды Манчини не возникло никаких проблем. Пять побед, 16 очков, четыре пропущенных мяча — прекрасная статистика. «Зенит» дважды обыграл «Реал Сосьедад» и «Вардар», один раз — «Русенборг». Российский клуб споткнулся лишь в Норвегии, где разделил очки с соперником. При этом от поражения «Зенит» ушёл лишь в добавленное время после того, как Кокорин реализовал пенальти. Александр неплохо проявил себя в основной сетке турнира (5 голов), но ещё эффективнее сыграл Ригони, шесть раз огорчивший соперников. Сейчас за «Зенит» не играет ни тот, ни другой.

Фото: Mark Runnacles/Getty Images

В плей-офф у петербуржцев было всё не так гладко. Лишь одна победа в четырёх матчах и вылет в 1/8 финала. «Зенит» выбил «Селтик» (0:1, 3:0), а вот «РБ Лейпциг» не пустил российский клуб в четвертьфинал. Результат матча в Германии (1:2) давал неплохие шансы на итоговый успех, но игра в Санкт-Петербурге завершилась с необходимым для соперника счётом — 1:1. Ответный матч омрачила травма Кокорина, порвавшего «кресты».

«Честно говоря, не задумываюсь о своём будущем — мне это неинтересно. В этом сезоне мы выступили лучше, чем в прошлом, обыгрывали сильных соперников и противостояли «Лейпцигу», у которого много сильных молодых игроков», — сказал Манчини, которого уволили спустя два месяца.

«Локомотив»

Железнодорожники принесли стране 12 очков. Команда напрямую попала в групповой этап Лиги Европы как победитель Кубка России. Соперники достались далеко не самые именитые: «Копенгаген», «Шериф», «Злин». Команда Юрия Сёмина заняла первое место в квартете, хотя испытала сложности в матчах с «Шерифом». «Локо» ни разу не обыграл клуб из Молдовы (одно очко в двух играх), но опередил «Копенгаген» и «Шериф» на два балла. Результативнее других на этом отрезке сыграл Фарфан, забивший четыре мяча. Три гола на счету Фернандеша, но он оформил их в одном матче.

Португалец прекрасно проявил себя в первом матче 1/16 финала с «Ниццей» (3:2), оформив второй хет-трик в турнире. Железнодорожники справились с французской командой и на своём поле, получив путёвку в следующий этап. А вот дальше команде Сёмина откровенно не повезло с жеребьёвкой — «Локо» попал под «Атлетико». Испанская команда отгрузила в ворота соперника восемь мячей в двух матчах, на что железнодорожники ответили всего одним голом. Мадридцы подтвердили статус главного фаворита и выиграли турнир, а «Локомотив» через пару месяцев завоевал золотые медали РПЛ.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак»

Красно-белые пополнили российскую копилку 11 очками. «Спартак» сразу оказался в основной сетке Лиги чемпионов на правах чемпиона страны. Правда, соперники достались непростые: «Ливерпуль», «Севилья», «Марибор». Команда Массимо Карреры обидным образом упустила очки в Словении (1:1), пропустив мяч за пять минут до финального свистка. Во втором туре красно-белые поделили в Москве очки с «Ливерпулем» (1:1), что можно признать успешным результатом. А затем была феерическая победа в игре с «Севильей» (5:1), после которой казалось, что путёвка в 1/8 финала уже никуда не денется. Но второй круг московский клуб провёл гораздо слабее. Проиграл в Испании, снова сыграл вничью с «Марибором», пропустив в компенсированное время. А в заключительном туре красно-белые потерпели сокрушительное поражение на «Энфилде» — «Ливерпуль» разнёс «Спартак» со счётом 7:0.

«Скажу три слова. Очень стыдно. Извиняемся перед болельщиками. Сыграли в открытый футбол. Вратарь у «Спартака» сегодня был плюшевый», — отметил после матча голкипер Александр Селихов.

В отличие от ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива», «Спартак» не преодолел первый раунд плей-офф Лиги Европы. Красно-белые не справились с «Атлетиком» из Бильбао. В Москве команда Карреры проиграла со счётом 1:3, а на выезде победила (2:1), чего оказалось недостаточно для прохода в следующий раунд. Два из трёх мячей на этой стадии забил Луис Адриано.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Краснодар»

«Быки» в сезоне-2017/2018 выступили хуже других российских клубов. «Краснодар» не попал в групповой раунд Лиги Европы и принёс в общую копилку всего три очка. С датским «Люнгбю» проблем не возникло — команда Игоря Шалимова дважды обыграла соперника (2:1, 3:1). А вот «Црвена Звезда» прошла «быков» благодаря правилу выездного гола.

Итог

Общий коэффициент российских клубов составил 12,600, и это лучший результат в истории страны. Предыдущий рекорд (11,600) установили в сезоне-2015/2016. Россия показала четвёртый результат в сезоне-2017/2018 — лучше дела обстояли лишь у Англии, Испании и Италии. Помимо этого, впервые в истории сразу четыре российских клуба играли в весенней стадии еврокубков. Успешное выступление позволило России закрепиться на шестой строчке в таблице коэффициентов УЕФА и получить три места в Лиге чемпионов на сезон-2019/2020.