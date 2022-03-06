«Бороться с таким «Зенитом»? Нам бы ноги унести!» Переломный момент золотого сезона «Локо»

Последний сезон, когда чемпионом стал не «Зенит». Хотя с учётом мощных трат и приглашения Роберто Манчини мало кто сомневался, что Питер возьмёт золото. Мощный старт убавил сомнения в неизбежном. Однако к середине чемпионата расклад неожиданно изменился, а переломным моментом стал матч в Петербурге.

Предыстория

«Нам бы унести отсюда ноги!»

Перед сезоном-2017/2018 в «Зенит» вернулся Сергей Фурсенко вместе с Константином Сарсанией. Их приходу сопутствовали мощные финансовые вливания и приглашение гипердорогого Роберто Манчини. Клуб потратил на трансферы больше € 60 млн, пришла знаменитая аргентинская банда и пара россиян вроде Оздоева и Набиуллина. Первоначально это дало результат: четыре победы подряд, в том числе 5:1 над «Спартаком». После 10 туров – уверенное первое место, плюс 3 очка над «Краснодаром» и 4 над «Локо».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Команда Юрия Сёмина также неплохо стартовала. Хотя самого тренера в команде могло и не быть. Не секрет, что летом президент клуба Илья Геркус продвигал идею назначения немецкого спеца. Но совет директоров отказал в этой идее. Тем более на финише Сёмин взял для «Локо» Кубок России. Так что отставку перенесли. В первых турах «Локо» был не так стабилен, как «Зенит». Можно вспомнить странные поражения от «Тосно» и «Амкара». При этом команда в красивом стиле разобралась со «Спартаком». Некоторые стали аккуратно прогнозировать «Локо» борьбу за медали. В чемпионство мало кто верил, несмотря на дико мотивированного Денисова, раскрывшегося Фарфана, мощных Миранчуков, Баринова и Фернандеша.

Игра «Зенит» – «Локо» приходилась на середину чемпионата. 15-й тур. Правда, до этого матча у Питера ухудшились результаты – поражения от «Арсенала», ничья с ЦСКА. Они все ещё были первыми, однако бросалось в глаза, что стартовые эмоции потухли. И теперь надо было вывозить за счёт других вещей.

Отчётливо помню, как перед матчем в Петербурге в город приехало чуть ли не всё руководство «Локо». Неудивительно: многие из тех людей раньше работали в «Зените». Накануне матча около двух часов мы общались с человеком из топ-менеджмента клуба. Как старые знакомые. И когда я аккуратно спросил о шансах, то он искренне рассмеялся: «Бороться с таким «Зенитом»?! Как ты себе это представляешь? Нам бы унести отсюда ноги. Конечно, они выиграют чемпионат», – сказал он.

Я удивился. Даже не потому, что это прозвучало от сотрудника клуба. А потому что в этом сезоне я внимательно следил за «Локо» и понимал: шанс бороться до конца точно есть. Команда и тренер приняли друг друга. Оставалось лишь не потерять эту магию.

Решающий матч

«У нас пусть тренер всё говорит»

В первом тайме «Зенит» раздавил «Локомотив». И прогноз моего знакомого был куда ближе к осуществлению. Фаворит начал агрессивно, с явным расчётом как можно быстрее забить. В старте даже вышел Дзюба, которого вскоре Манчини забанит. Но игра шла не через него. В основном использовались фланги – Кришито искал передачами Ригони, Кузяев и Ерохин разыгрывали в центре, момент имел даже Артём. В перерыве Дзюба ехидно скажет, что соперник пытается поймать их на контратаке. Хотя все прекрасно видели, что никаких контратак у «Локо» даже не намечается. Слишком уж большим было преимущество «Зенита».

Но в итоге слова Артёма оказались пророческими. Все ждали, что «Зенит» дожмёт, но неожиданно проснулся «Локо». Быстрый розыгрыш мяча с фланга, когда Игнатьев отдал пас в центр на Миранчука, а тот вывел Фарфана на ворота. Лунёв побежал на выход, но ошибся, нападающий перепрыгнул его и покатил в ворота – так команда создала первый гол. «Зенит» потерялся. Хотя, казалось, как можно так легко сломать фаворита.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив» завёлся. Очень. Ведь мотивировал не только соперник, но и игроки своей команды. Тот же Игорь Денисов, который без остановки носился весь матч, а первый гол Фарфана праздновал так, будто он забит в финале Лиги чемпионов. Прошло 10 минут, и перуанец уже бежал отмечать второй. Он получил мяч на краю штрафной и издевательски катнул его в дальний угол.

Добил «Зенит» Алексей Миранчук, забивший третий после передачи того же Фарфана.

– Мы рады, счастливы. Забыл, когда мы в Петербурге выигрывали. В 2004 году, кажется, когда стали чемпионами. Может, и не плохо – пойдёт дальше дело. Я всегда был оптимистом. Но забегать вперёд паровоза не надо – это только первый круг. Самое главное, что всё рождается в раздевалке. А там у нас всё в порядке. Мы понимаем, что делаем, знаем, куда идём. Что будет, мог знать только осьминог Пауль. А он уже умер. Потенциал борьбы за золото? Я верю каждому игроку, который у нас есть. Если посмотреть на то, как они работают – основания надеяться на это есть, – сказал Сёмин на пресс-конференции после матча.

А потом отдельно ответил на вопрос о том, что сказал Фарфану после матча. «Сказал ему, что он – гений», – с улыбкой произнёс тренер.

Настроение в «Зените» было не таким радужным. Манчини дежурными фразами объяснял причины поражения. А эмоциональнее всех высказался Лунёв: «У нас пусть тренер всё говорит», – бросил вратарь после матча.

Что было потом?

Чемпионство и слёзы Сёмина

«Зенит» посыпался. До конца года – поражение от «Спартака» и ничья с «Ахматом». У «Локо» же – мегастабильность. В декабре московская команда хлопнула «Тосно» на морозном «Петровском» и увеличила перед паузой отрыв от Питера на 8 очков. Внутри «Зенита» также проходили печальные события: ушёл из жизни спортивный директор Константин Сарсания, а это, вероятно, стало последней каплей для Манчини. Он полностью потерял контакт с руководством и забил на работу. Уже после игроки будут рассказывать о выдающихся установках на матч со «Спартаком», когда тренер не знал футболистов соперников по фамилиям.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дальше – весна и ожидание, когда «Локо» оформит титул. Символично, что это случилось в матче с тем же «Зенитом», но в Москве. Уже окончательно сломленная команда, безразличный ко всему главный тренер – у Питера не было никаких шансов остановить сверхмотивированный «Локо».



«Железнодорожники» впервые с 2004 года стали чемпионами, а Сёмин плакал, гуляя по полю после победы.