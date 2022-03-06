Чалов зажигает в Европе! У россиянина третий гол в двух матчах

Фёдор забил победный мяч. Может, ему и не надо возвращаться в ЦСКА летом?

Фёдор Чалов, похоже, освоился в Европе. В зимнее трансферное окно нападающий неожиданно укатил из ЦСКА в аренду в «Базель» и поначалу оставался без результативных действий. А недавно Чалова прорвало. Сегодня он вновь забил.

Это произошло в выездном матче 25-го тура чемпионата Швейцарии с «Лугано». На 9-й минуте в штрафной хозяев случилась неразбериха, мяч отлетел в сторону, и Чалов зарешал. Вратарь просто не успел отреагировать на мощный удар в верхний угол.

Права на видео принадлежат Swiss Super League. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «ЦСКА_ретро».

Главная заслуга Чалова — победный гол, поэтому матч для него сложился удачно. По остальной статистике Фёдор тоже выглядит достойно: три удара (один — в створ), одна попытка обводки (успешно), 23 касания, 71 процент точных пасов (10 из 14), одна ключевая передача, два кросса (один успешный), три единоборства внизу (два выиграны), три в воздухе (тоже два успешных). Ещё Чалов семь раз потерял мяч, один раз сфолил и один раз заработал для своей команды штрафной. Портал SofaScore оценил выступление россиянина в 7,6 балла. Это лучшая оценка в составе «Базеля».

Для Чалова гол в ворота «Лугано» — уже третий в двух матчах. Три дня назад Фёдор спас «Базель» в игре с «Санкт-Галленом». Его команда горела к 56-й минуте со счётом 0:2, но россиянин оформил дубль и свёл матч к ничьей.

Если забыли, Чалов играет в «Базеле» на правах аренды до конца сезона без права выкупа. Но при высокой результативности швейцарский клуб (или кто-нибудь ещё в Европе) вполне мог бы задуматься о выкупе.

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий, комментируя вчера зимнюю трансферную кампанию клуба, затронул вопрос Чалова: «Ушедшие в аренду? Речь об игроках, не получавших достаточно практики в первой части сезона. В таком случае лучше всего сменить обстановку, пусть и на время. Тот же Чалов давно хотел попробовать свои силы в зарубежном чемпионате. Не сомневаюсь, что выступления за «Базель» пойдут ему на пользу. Вы абсолютно верно отметили, что все игроки ушли в аренду и впоследствии вполне могут к нам вернуться».



Несмотря на слова Березуцкого, глядя на выступление Чалова в последних матчах, задаёшься вопросом: а может, ему и не нужно возвращаться летом в ЦСКА?