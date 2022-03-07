«Выдуманный пенальти, просто никакой». «Краснодару» повезло в первом матче без легионеров

В «Краснодаре» наступила новая эра. За последние дни команду покинули все легионеры — кто-то на условиях временного приостановления контракта, а кто-то насовсем. Сегодня мы увидели «Краснодар», в составе которого практически не было иностранцев. В таком виде команда приняла «Урал» в 20-м туре РПЛ.

Если вы раньше не представляли ничего подобного, то вот состав «Краснодара» без легионеров: Матвей Сафонов, Евгений Чернов, Егор Сорокин, Александр Мартынович (Беларусь), Сергей Петров, Александр Черников, Никита Кривцов, Алексей Ионов, Эдуард Сперцян (гражданин России и Армении), Ираклий Манелов, Владимир Ильин. У «Урала» картина по сравнению с первой половиной сезона мало изменилась — в составе по-прежнему есть хорват Даниэль Мишкич, поляк Рафал Аугустыняк и румын Эрик Бикфалви.

На фоне оттока легионеров изобретательности в игре «Краснодара» стало меньше, но преимущество над более слабым соперником всё равно ощущалось. В первом тайме хозяева больше били (7:2 по ударам), больше владели мячом и делали больше передач. Удалось даже забить, но VAR помог судье Евгению Турбину отменить гол из-за явного попадания мяча в руку.

Во втором тайме «Краснодар» наконец начал забивать, но к первому мячу, забитому на 59-й минуте, есть большие вопросы. Судьи VAR (Алексей Сухой) очень долго пытались понять, был ли фол на Чернове, потом подключился Турбин и указал на точку. Сперцян пробил чётко.

Фото: РИА Новости

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Арбитр Игорь Федотов разобрал спорный момент для «Чемпионата». Он считает, что никакого нарушения не было.



— Пенальти в ворота «Урала» просто никакой, просто выдуманный. Судьи что, не знают, что не любое касание — это нарушение? Игрок «Краснодара» почувствовал контакт и упал. Да, касание реально было, но оно не сбило, совсем лёгкое. Турбин, Сухой — с ними всё понятно: один после паузы, второй вообще тот ещё кадр. Очень долго смотрели момент и в итоге подарили «Краснодару» пенальти, которого не было. Надо было продолжить игру.

На этом везение «Краснодара» не закончилось. Уже через шесть минут после первого гола Ильину помог рикошет. 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Пропустив два странных гола, «Урал» проснулся. На 79-й минуте Бикфалви с левой уложил мяч в девятку, а в следующей же атаке гости чудом не сравняли счёт. Игровое и статистическое преимущество «Урала» заметно выросло, но «Краснодар» выстоял.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

«Быки» одержали непростую и важную победу — команда взлетела с седьмого места в таблице РПЛ на пятое и отстаёт от зоны еврокубков всего на два очка.