Первый футболист, игравший в очках. Чем сейчас занимается Эдгар Давидс

Сегодня, 13 марта, 49-й день рождения празднует один из самых колоритных футболистов своего поколения. Полузащитник Эдгар Давидс выделялся на поле не только оригинальным внешним видом (защитные очки, дреды), но и жёсткой манерой ведения игры. А сколько скандалов было с его участием!

«Я — Эдгар Давидс. Вы обо мне ещё услышите»

Уроженец Суринама вырос в одном из самых неблагополучных районов Амстердама — иммигрантском гетто. Отец работал в порту, мама — уборщицей, а сам Эдгар гонял мяч на окрестных площадях. Давидс и теперь периодически заглядывает туда, чтобы поиграть с местными ребятами. Ещё в детском возрасте Эдгар требовал к себе уважения. Вот что вспоминает учительница Давидса Урма ван дер Ланде: «На одном из уроков я дважды просила его подойти к моему столу. Давидс дважды отказался, а потом встал и вышел из класса. Позже я пришла к нему домой. «Почему ты не обращаешь внимания на то, что я тебе говорю?» — спросила я. «Люди кричат мне: «Иди сюда!» Они обращаются ко мне как к собаке. А я не собака, я — человек», — ответил Эдгар».

В то время Давидс мечтал стать художником комиксом. Он перечитывал серии о «Дональде Даке» и «Смурфиках», а своей любимой книгой назвал произведение «Чарли и большой стеклянный фуникулёр» Роальда Даля. Примерно в этот момент Давидс оказался в молодёжной команде «Аякса». Чуть позже туда же направился мальчик помладше, живший через несколько улиц от Эдгара. Это был Патрик Клюйверт. Подростки шли к своей цели разными путями. Клюйверт — высокий улыбчивый парень с замечательными родителями, которые регулярно водили его на тренировки и матчи. Отец Давидса практически не бывал дома, а мама всё время работала. Эдгару не хватало природной грации Патрика, и он был меньше своих сверстников. Несколько тренеров в молодёжке «Аякса» хотели выгнать Давидса из клуба. Но у футболиста было невероятное желание проявить себя.

В 1991 году Давидс встретился в одном из модных баров Амстердама с известным голландским теннисистом Рихардом Крайчеком.

— Держу пари, вы не знаете, кто я.

— Не знаю.

— Меня зовут Эдгар Давидс. Через несколько лет я буду играть за сборную Нидерландов и сидеть за рулём отличного автомобиля. Вы обо мне ещё услышите.

— Напомни, как твоя фамилия? Давидс, да?

— Давидс!

Многие подростки говорили примерно то же самое, но потом прощались со своей мечтой. Но Давидс знал, каким путём нужно идти к славе. Он стал укреплять тело — приседания и отжимания превратили его в физически сильного парня. Эдгар осознал, что ему не стать «вторым Марадоной». Подростком Давидс следил за игрой великого аргентинца и одержимо копировал его «фишки». Но Луи ван Гал, работавший тогда с «Аяксом», направил футболиста на другой путь. Давидс превратился в полузащитника с первым пасом, невероятными подкатами и яростным игровым характером. Давидс прекрасно вписался в состав «Аякса» и завоевал вместе с клубом огромное количество титулов. Три чемпионских трофея, три победы в Суперкубке Нидерландов, две — в Кубке страны. В 1992 году команда выиграла Кубок УЕФА, а в 1995-м — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Именно в тот период ван Гал дал Эдгару прозвище Питбуль, закрепившееся за футболистом. Позднее игрока называли Хищником (за схожесть с персонажем голливудского фильма) и Пираньей.

«Аякс» — победитель Лиги чемпионов Фото: Getty Images

Скандал с Хиддинком на Евро-1996

Давидс нередко влипал в скандалы из-за взрывного темперамента. В середине 90-х он узнал зарплаты братьев де Буров и Данни Блинда, назвав разницу в окладах дискриминацией темнокожих футболистов «Аякса». Все они получали гораздо меньше, что было неудивительно с учётом возраста парней. Но конфликт разгорелся с новой силой на Евро-1996, куда сборную Нидерландов привёз Гус Хиддинк. Давидс отыграл весь матч с Шотландией (0:0), но в игре со Швейцарией (2:0) не попал в стартовый состав. Хиддинк выпустил игрока лишь на последние 10 минут, что вызвало вспышку гнева у Эдгара. Он нахамил тренеру и заявил, что тот прислушивается к мнению футболистов с белым цветом кожи. Гус незамедлительно потребовал извинений. Давидс заявил, что сожалеет о сказанном, но при этом отметил, что его чувства по данному вопросу остались неизменными. В итоге Хиддинк исключил скандалиста из заявки на турнир. Давидс покинул лагерь сборной и направился в аэропорт.

«Это было нелёгкое решение. Но бывают такие моменты, когда приходится принимать подобные решения, какими бы трудными они не были, на благо команды. В краткосрочном турнире недопустимо, чтобы такие ситуации наносили вред. Я не горжусь тем, что сделал, но мне пришлось это сделать», — сказал тогда Хиддинк.

Решением главного тренера остался недоволен полузащитник Кларенс Зеедорф. Он получил жёлтую карточку в начале встречи со швейцарцами, а на 26-й минуте Хиддинк заменил его.

Кларенс Зеедорф Бывший полузащитник сборной Нидерландов «Всё это ужасно. Меня заменили в связи с ранним предупреждением, но я вообще не должен был играть на этой позиции. У нас была трёхнедельная подготовка к турниру, и мы определились со стилем игры. Всё перевернулось с ног на голову всего лишь после одного матча на Евро. На игру со Швейцарию в составе было шесть изменений, и я вообще не понял, почему Давидс остался в запасе».

Блинд отрицал свою причастность к решению Хиддинка. Опытный футболист заявил, что тренер поговорил с ним уже после того, как отчислил Давидса. Данни признался, что удивился тому, что произошло. А затем появилась знаменитая фотография. Голландская сборная устроила обед в саду, и с ней был повар, который в том числе готовил блюда суринамской кухни. Темнокожие футболисты команды сели за один стол, чтобы повару не пришлось носить суринамскую еду за разные столики. В этот момент пришёл фотограф, сделавший снимок. Общественность в Нидерландах сразу обвинила команду в расизме, поскольку темнокожих футболистов посадили за отдельный стол. Неудачный результат сборной (поражение в 1/4 финала от французов по пенальти) усилил негативный фон вокруг игроков.

Гус Хиддинк Фото: Getty Images

«Переход в «Милан» — огромная ошибка»

В 1996 году Давидс сменил «Аякс» на «Милан», о чём потом сильно пожалел. Карьера в итальянском клубе у Питбуля вообще не задалась — за три года он отыграл всего 19 матчей. В игре с «Перуджей» Эдгар неудачно столкнулся с вратарём соперника и сломал ногу. Голландский футболист надолго вылетел из обоймы, но его имя продолжало мелькать в скандальных хрониках. Давидс схлопотал удаление, нахамив арбитру. Отправил в больницу двух парней, оскорбивших его на одном из перекрёстков в Милане. Молодые люди, сидевшие в соседнем автомобиле, видимо, ничего не знали о характере футболиста. Позже Эдгар повздорил с Алессандро Костакуртой, назвавшим голландца «гнилым яблоком». Естественно, Давидсу это не понравилось, и он нанёс итальянцу сильный удар в лицо. «Эдгар никогда не ударит тебя просто так, если вы понимаете, о чём я говорю», — скажет позднее Клюйверт.

Постоянные скандалы сопровождались ухудшением отношений с руководством красно-чёрных. А главный тренер Фабио Капелло в одном из послематчевых интервью на эмоциях назвал Давидса худшим футболистом из числа тех, с кем он работал. После этого стало понятно, что дни Питбуля в «Милане» сочтены. «Переход в «Милан» стал огромной ошибкой. Это был самый горький опыт в моей клубной карьере», — говорил Давидс. С другой стороны, Эдгар извлёк для себя важный урок. Он понял, что нужно держать себя в руках, чтобы стать игроком мирового класса.

Давидс ещё без очков Фото: Getty Images

«Давидс — настоящая заноза в заднице»

Давидс полностью реанимировал карьеру после перехода в «Ювентус» зимой 1997 года. Именно здесь он превратился из неуправляемого Питбуля в футболиста со звёздным статусом и стал незаменимым игроком стартового состава. «Когда я вижу игру Давидса в «Юве», у меня колотится сердце. Не могу поверить, что мы отказались от него», — скажет потом владелец «Милана» Сильвио Берлускони. В составе «Юве» голландец трижды побеждал в Серии А, дважды поднимал Кубок Италии. Карло Анчелотти безмерно ему доверял и предоставил полную свободу на поле. Марчелло Липпи вообще назвал Давидса «превосходным двигателем команды». Хиддинк понял, что такого футболиста игнорировать нельзя, и вернул его в национальную команду. На чемпионате мира во Франции голландцы остановились в шаге от медалей, но оранжевая команда влюбила в себя многих болельщиков. Давидс отыграл на турнире шесть матчей (хотя первую игру на ЧМ отсидел в запасе) и попал в символическую сборную. Именно его гол в добавленное время помог Нидерландам выйти в четвертьфинал — Эдгар забил дальним ударом в матче с Югославией (2:1). Больше на чемпионатах мира Питбуль не играл, поскольку через четыре года голландцы сенсационно пролетели мимо ЧМ-2002, а в 2006-м Давидс уже не выступал за сборную.

Давидс в сборной Нидерландов Фото: Getty Images

В 1999 году у голландца возникли проблемы со зрением, в результате чего потребовалась операция. Она прошла успешно, однако врачи потребовали, чтобы игрок выходил на поле в специальных очках. Так Давидс обрёл фирменный атрибут своего стиля. ФИФА дала специальное разрешение, и Эдгар стал первым футболистом, которому позволили играть в очках. Ему заказали специальную модель: невесомую, с пластиковыми небьющимися стёклами. Именно в этих очках Давид принял участие в домашнем Евро – 2000. Голландская сборная заняла первое место в «группе смерти», разнесла в первом раунде плей-офф югославов (6:1), но в полуфинале команду ждало настоящее разочарование. По ходу матча с Италией хозяева дважды не реализовали 11-метровые удары, а затем проиграли в серии пенальти. И это при том, что итальянцы с 34-й минуты играли вдесятером после удаления Дзамбротты.

2001-й сложился для Давидса очень тяжело. Ему влепили дисквалификацию на один год (потом её сократили до четырёх месяцев) за употребление запрещённого препарата — нандролона. Но и это ещё не всё. Чуть позже подруга Эдгара заявила, что он применял к ней физическую силу, и написала заявление (обвинение потом сняли из-за недостаточных доказательств). Неудивительно, что после таких событий Давидс впал в депрессию.

Позже сам футболист отметил, что преодолеть столь сложный период жизни ему помогли книги буддистской направленности и философов. Отбыв дисквалификацию, Давидс снова заиграл на высочайшем уровне. Правда, сначала было непросто. Голландец получил красную карточку в матче Лиги чемпионов за то, что снёс Хенрика Ларссона. Затем он ударил кулаком футболиста «Лечче» в Серии А. «Ювентус» завоевал два чемпионских титула, дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл по пенальти «Милану».

В Турине Давидс поиграл с гениальным Зиданом. «Пару раз бегал с обычными мальчишками, меня втянул Эдгар. Он ездил по Турину, находил обычных ребят, парковал машину и бежал к ним на площадку. Я напоминал ему о рисках травм, но он не слушал. «Мы с тобой начинали такими же ребятами и сейчас играем ради этих детей, у которых нет денег для похода на стадионы», — говорил Эдгар. Он всегда восхищал меня», — отмечал Зидан.

«Он ненавидел бегать на тренировках. Я же придумывал для Давидса различные беговые упражнения, словно для ребёнка, который принимает лекарство только вместе с какой-нибудь сладостью. Все мои указания Эдгар просил подробно обосновать. Я бы назвал его не только перфекционистом, но и занозой в заднице», — вспоминал в автобиографии Анчелотти.

Легенды «Ювентуса» — Давидс, Дель Пьеро и Зидан Фото: Getty Images

«Мы бегали по холоду, а он сидел в машине стоимостью £ 100 тысяч»

Спустя полгода после поражения в финале Лиги чемпионов Давидс отправился в аренду в «Барселону». С его приходом каталонцы выдали победную серию и поднялись с седьмого места на второе. Голландец снял давление с защиты и предоставил больше свободы Роналдиньо. Потом Эдгар поиграл в «Интере», где ругался с Роберто Манчини, и в «Тоттенхэме», где повздорил с Робби Кином. Вернулся в «Аякс» и помог команде взять Кубок Нидерландов, реализовав решающий пенальти в послематчевой серии. Недолго поиграл в «Кристал Пэлас», после чего расторг контракт с английским клубом.

«Барселона» — «Реал». Давидс против Бекхэма Фото: Getty Images

В 2012 году Давидс стал играющим тренером клуба «Барнетт» из четвёртого по силе английского дивизиона. Голландец ругался в партнёрами на тренировках, опаздывал на занятия, говорил по мобильному телефону в раздевалках в перерывах матчей, забывал бутсы. А ещё схлопотал три удаления за сезон и играл под первым номером. При этом Эдгар восхитил местных болельщиков, отказавшись от зарплаты. Вот что говорил бывший футболист «Барнетта» Джек Хайд:

— Каждый раз Давидс уходил с тренировки через 20 минут после начала. Когда мы разминались, то не знали, увидим его сегодня или нет. В зимнюю холодную погоду Эдгар приезжал на своём красивом Bentley стоимостью £ 100 тыс. и наблюдал, сидя внутри и включив обогрев. Мы наматывали круги на пробежке, а он закидывал ноги на приборную панель и следил за нами. Эти истории будут вечно жить со мной.

Сначала Давидс объявил о завершении спортивной карьеры, а в 2014-м покинул пост главного тренера. Спустя семь лет он возглавит португальский клуб «Ольяненсе», но проработает там всего полгода. Кстати, и на этот раз не обойдётся без удаления.

Чем сейчас занимается колоритный футболист

Голландец с большим уважением относится к уличному футболу. Видимо, сказываются годы, проведённые на «коробках» в детском возрасте. У Давидса есть свой торговой бренд, он занимается производством экипировки для уличного футбола. Фирма выпускает рюкзаки, футбольные мячи, одежду. Помимо этого, Эдгар принимает участие в создании академий, в основном в неблагополучных регионах Нидерландов. Его компания обеспечивает мальчишек всем необходимым, создаёт условия для занятия футболом. Для собственной академии Давидс сам писал обучающие материалы.

Судя по «инстаграму» спортсмена, он нередко принимает участие в соревнованиях по футволею (вид спорта, сочетающий в себе пляжный футбол и волейбол). Пару недель назад Эдгар вместе с товарищем по команде занял третье место на турнире в Дубае. Увидеть Давидса можно и на поле для гольфа, и на теннисном корте. Он продолжает поддерживать физическую форму, занимаясь на турнике и выполняя кардиотренировки.

Давидс по-прежнему в отличной форме Фото: instagram.com/edgardavidsofficial/

В августе 2017-го Давидс выиграл в суде дело против Riot Games за использование своего образа на одном из скинов League of Legends. Голландский суд признал, что при изображении чемпиона игры Люциана художники использовали образ спортсмена. Суд постановил выплатить Эдгару компенсацию.

Питбуль посетил Россию в 2016 году и принял участие в благотворительном матче с участием звёзд мира. Российские ветераны победили со счётом 3:2, но итоговый результат был не так важен. Давидс признался, что был в России несколько раз и у него всегда оставались приятные впечатления от страны. При этом он совершенно не помнит, как закончился матч Кубка Интертото в 1999 году, когда «Ювентус» приехал в Ростов-на-Дону. Туринцы тогда разгромили соперника со счётом 4:0.