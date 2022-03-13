«Отменённые голы и левые пенальти». Гнев Заремы и Джикии на судей из-за провала «Спартака»

«Спартак» остро нуждается в очках, чтобы зацепиться за еврокубковые места в РПЛ, но сегодня команда оступилась в самый неожиданный момент. В Москву приехал «Краснодар», ослабленный из-за оттока легионеров, и победил! А после матча представители красно-белых выдали несколько гневных комментариев по поводу судейства.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Спартак» быстро пропустил со штрафного после руки Максимилиано Кофрие, а сравнял счёт уже на 13-й минуте. Но гол Зелимхана Бакаева отменили из-за небольшого офсайда у Шамара Николсона. Невезение продолжилось во втором тайме. На 58-й минуте забил уже сам Николсон, однако судьи на повторе увидели у форварда игру рукой.

В матче были и другие моменты, когда судьям приходилось принимать решение с помощью VAR. Спартаковцам работа арбитра Евгения Кукуляка и его коллег, похоже, не понравилась: победу гости вырвали после назначения пенальти.

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Вот как выступил спортивный директор «Спартака» Лука Каттани. У него больше всего претензий было к VAR:



— Только хорошее могу сказать о «Краснодаре». Поздравляю их. Они победили. Не знаю, можем ли мы хвалить VAR. Я был удивлён не их решением. Всякий спорный момент, касающийся «Спартака», влечёт за собой собрание целого консилиума. К примеру, у соперника всё наоборот. Эпизод со штрафным в начале матча: на мой взгляд, мяч попал в плечо. В моменте с пенальти первым на мяче был Мартинс Перейра. Может быть, был пенальти, может, штрафной. Но я не понимаю, почему эпизоды в нашу пользу просматриваются мельком, а против нас влекут за собой очень глубокий анализ. Руку Николсона тоже проверяли. Сегодня нам не повезло с этим моментом.

Не думаю, что к «Спартаку» относятся предвзято. Наверное, иногда они принимают правильные решения. Меня удивил подход: если пересмотреть момент, мяч попал в плечо. Я просто очень зол!

Капитан «Спартака» Георгий Джикия сказал про судейство меньше, но гораздо жёстче:



— На VAR виднее тем, кто смотрит. Не смотрел повторы ещё. Конечно, в раздевалке была ярость. Не люблю комментировать судейство, но сегодня всё было ужасно. Им было без разницы. Какие-то двойные стандарты, я считаю. Не могу сказать за Ионова, который валялся в дополнительное время. Это всегда сбивает, когда команда в концовке тянет время. Такое бывает.

После поражения выступила даже Зарема Салихова! Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, похоже, подозревает судей в заговоре:



— Отменённые голы, спорные штрафные, левые пенальти. Это уже проходили с Тедеско. Также кричали, что надо лучше тренировать и реализовать свои моменты. Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились. Дежавю какое-то.

Все спорные эпизоды матча «Чемпионат» уже обсудил с арбитром Игорем Федотовым. Прочитать разбор можно здесь.