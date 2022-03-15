Шансы на чемпионат мира ещё есть? Разбор решения суда по иску России к УЕФА

Еврокубков в России пока не будет. Две недели назад ФИФА и УЕФА присоединились к санкциям и исключили наши клубы и сборную из всех турниров под своей эгидой. РФС сразу же подал апелляцию. Сегодня история получила развитие.
Что случилось?
Сегодня, 15 марта, спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт: решение УЕФА остаётся в силе. В заявлении РФС говорится, что союзу «отказали в удовлетворении ходатайства о снятии обеспечительных мер по иску в адрес УЕФА на время проведения судебного разбирательства».
Важный момент: решение CAS касается только турниров под эгидой УЕФА и относится исключительно к обеспечительным мерам (РФС хотел избавиться от дисквалификации на время судебных разбирательств). Рассмотрение дела в дальнейшем продолжится. Такое же ходатайство было подано в рамках иска РФС к ФИФА, которая отстранила сборную России от стыков ЧМ-2022. Оно будет рассмотрено до конца недели.
Если мимо вас каким-то удивительным образом прошли последние новости, то на конкретных примерах коротко рассказываем, что за санкции наложили УЕФА и ФИФА. Решение первых первым делом затронуло «Спартак». Красно-белые были единственной российской командой, которая в этом сезоне добралась до 1/8 финала еврокубка — Лиги Европы. В прошлый четверг, 10 марта, «Спартак» должен был сыграть с «РБ Лейпциг». Но вместо встречи со своим бывшим тренером Доменико Тедеско красно-белые смотрели футбол по телевизору. Под эгидой УЕФА также проходят Лига наций и чемпионат Европы. Поэтому вполне вероятно, что Россия не вернётся в игру до старта первого турнира. А если санкции продлятся долго, то мы останемся и без Евро.
А вот от решения ФИФА сборная России пострадала уже по-настоящему. 24 марта наша команда должна была сыграть с Польшей в полуфинале стыков, а в случае победы встретилась бы в решающем матче со Швецией или Чехией. Но сначала от игры с Россией отказались поляки, шведы и чехи, а затем последовало решение ФИФА. Если рассмотрение иска РФС к этой организации завершится так же, как дело УЕФА, то на ЧМ-2022 нашей сборной, вероятно, не будет.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Разбираемся с юристом
Чтобы в полной мере понять, что означает вердикт CAS, мы обратились к юристу Анне Анцелиович. Вот её комментарий:
— Решение вынесено даже не арбитрами, а президентом подразделения по апелляциям CAS. Оно касалось только одного вопроса: можно ли приостановить исполнение решения УЕФА по отстранению российских клубов от участия в международных соревнованиях. Президент вынес решение, что данная просьба РФС отклонена. Изначальное решение продолжит существовать: наши команды будут отстранены от участия.
Из пресс-релиза видно, что стороны не договорились по поводу ускоренной процедуры рассмотрения. Скорее всего, речь может идти о нескольких месяцах до вынесения решения по существу. Дальше будет представлена позиция, слушания. Непосредственно по существу будет рассмотрено не так скоро, как рассчитывал РФС.
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