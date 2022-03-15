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Санкции против России в футболе, отстранение сборной и клубов, CAS отказал РФС — что это значит, разбор с юристом

Шансы на чемпионат мира ещё есть? Разбор решения суда по иску России к УЕФА
Михаил Рождественский
Есть ли шнасы для футболистов РФ попасть на ЧМ?
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Поговорили с юристом: пока ничего страшного не случилось.

Еврокубков в России пока не будет. Две недели назад ФИФА и УЕФА присоединились к санкциям и исключили наши клубы и сборную из всех турниров под своей эгидой. РФС сразу же подал апелляцию. Сегодня история получила развитие.

Россию отстранили от мирового футбола. Можно ли это исправить? Россию отстранили от мирового футбола. Можно ли это исправить?

Что случилось?

Сегодня, 15 марта, спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт: решение УЕФА остаётся в силе. В заявлении РФС говорится, что союзу «отказали в удовлетворении ходатайства о снятии обеспечительных мер по иску в адрес УЕФА на время проведения судебного разбирательства».

Важный момент: решение CAS касается только турниров под эгидой УЕФА и относится исключительно к обеспечительным мерам (РФС хотел избавиться от дисквалификации на время судебных разбирательств). Рассмотрение дела в дальнейшем продолжится. Такое же ходатайство было подано в рамках иска РФС к ФИФА, которая отстранила сборную России от стыков ЧМ-2022. Оно будет рассмотрено до конца недели.

Если мимо вас каким-то удивительным образом прошли последние новости, то на конкретных примерах коротко рассказываем, что за санкции наложили УЕФА и ФИФА. Решение первых первым делом затронуло «Спартак». Красно-белые были единственной российской командой, которая в этом сезоне добралась до 1/8 финала еврокубка — Лиги Европы. В прошлый четверг, 10 марта, «Спартак» должен был сыграть с «РБ Лейпциг». Но вместо встречи со своим бывшим тренером Доменико Тедеско красно-белые смотрели футбол по телевизору. Под эгидой УЕФА также проходят Лига наций и чемпионат Европы. Поэтому вполне вероятно, что Россия не вернётся в игру до старта первого турнира. А если санкции продлятся долго, то мы останемся и без Евро.

А вот от решения ФИФА сборная России пострадала уже по-настоящему. 24 марта наша команда должна была сыграть с Польшей в полуфинале стыков, а в случае победы встретилась бы в решающем матче со Швецией или Чехией. Но сначала от игры с Россией отказались поляки, шведы и чехи, а затем последовало решение ФИФА. Если рассмотрение иска РФС к этой организации завершится так же, как дело УЕФА, то на ЧМ-2022 нашей сборной, вероятно, не будет.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Разбираемся с юристом

Чтобы в полной мере понять, что означает вердикт CAS, мы обратились к юристу Анне Анцелиович. Вот её комментарий:

— Решение вынесено даже не арбитрами, а президентом подразделения по апелляциям CAS. Оно касалось только одного вопроса: можно ли приостановить исполнение решения УЕФА по отстранению российских клубов от участия в международных соревнованиях. Президент вынес решение, что данная просьба РФС отклонена. Изначальное решение продолжит существовать: наши команды будут отстранены от участия.

Из пресс-релиза видно, что стороны не договорились по поводу ускоренной процедуры рассмотрения. Скорее всего, речь может идти о нескольких месяцах до вынесения решения по существу. Дальше будет представлена позиция, слушания. Непосредственно по существу будет рассмотрено не так скоро, как рассчитывал РФС.

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