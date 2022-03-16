Кто выпал из списка Карпина. Потери сборной России

Сборная России через несколько дней начнёт сбор в Москве, который заменит нашей национальной команде стыковые матчи отборочного цикла ЧМ-2022. Валерий Карпин на сей раз вызвал 27 игроков для тренировок и спарринга (возможно, с молодёжкой Михаила Галактионова). Состав сборной России невозможно назвать оптимальным, так как отсутствует целая группа реальных кандидатов в национальную команду. Кому-то помешают приехать обстоятельства, кого-то не пригласил сам главный тренер. Изучаем список потерь.

Легионеры: Александр Головин («Монако», Франция), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Фёдор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Никита Хайкин («Будё-Глимт», Норвегия), Андрей Лунёв («Байер», Германия).

Футболисты, выступающие в Европе, пропускают сбор. Это было ожидаемо, учитывая запрет на полёты российских самолётов во всём воздушном пространстве ЕС и уход иностранных авиакомпаний из нашей страны. Карпин всё объяснил: «По логистическим причинам было принято решение игроков из европейских клубов на этот сбор не привлекать».

Головин и Миранчук – ключевые фигуры в сборной России. Но Александр в последнее время мало играет из-за травм, поэтому пауза ему, пожалуй, не помешает. Вместо перелётов и участия в матчах поработает над улучшением кондиций на тренировках. Черышев тоже не в лучшей форме: в последних 10 матчах оставался на скамейке запасных. И Кудряшову после автогола в Хорватии, возможно, стоит взять паузу в отношениях с национальной командой. Хотя Фёдор в «Антальяспоре» – основной защитник, причём, как правило, центральный.

Лунёв и Хайкин, в отличие от полевых игроков, в отборочном цикле ЧМ-2022 на поле не выходили. «Немец» четыре раза попадал в заявку, «норвежец» – дважды. Но экс-зенитовец травмирован и не имеет практики в нынешнем сезоне, поэтому Лунёв, скорее всего, в любом случае не получил бы приглашения. А вот Хайкин остаётся основным голкипером «Будё-Глимт», который продолжает удивлять в Европе: в плей-офф Лиги конференций его команда прошла «Селтик» и выиграла первый матч 1/8 финала у «АЗ» из Алкмара. У Никиты очень приличная статистика: лишь семь пропущенных мячей и два «сухаря» в восьми матчах. Он бы сборной, кажется, пригодился.

Игравшие в квалификации ЧМ-2022: Маринато Гильерме («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Гильерме ещё не играл во второй части сезона из-за травмы, поэтому голкипер, бывший первым номером в дебютных матчах Карпина, пока вне состава сборной России. Караваев сам попросил тренера не вызывать его в национальную команду, так как недостаточно хорошо готов после повреждения. Вячеслав перестал попадать и в основу «Зенита».

Зобнин для Карпина с самого начала не был настолько ценной фигурой, как для Станислава Черчесова. Теперь же, выпав из стартового состава «Спартака», Роман не дождался приглашения и в сборную России. Впрочем, и выигрывающий у Зобнина конкуренцию в клубной команде Наиль Умяров – только в молодёжке. Там же и Тюкавин, от которого тренер отказался, проверив форварда лишь в одном матче — с Кипром. Правда, сейчас Константину стало труднее получать место в основе и в «Динамо» после трансфера Фёдора Смолова.

Попадавшие в заявку, но не игравшие в отборе ЧМ-2022: Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Арсен Адамов («Зенит»), Максим Мухин, Ильзат Ахметов (оба — ЦСКА), Гамид Агаларов («Уфа»).

Есть ещё несколько игроков, которых Карпин включал в заявку на матчи квалификации ЧМ-2022, а теперь не внёс даже в «список 27». Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов предпочёл Дюпину динамовца Антона Шунина, начинавшего Евро-2020 в качестве основного голкипера, а при новом штабе выпавшего из обоймы до 2022 года. Максименко же сам проиграл конкуренцию в «Спартаке» Александру Селихову. Новичок «Зенита» Адамов почти не имеет игровой практики в Санкт-Петербурге, а Ахметов – в ЦСКА. Этого достаточно для Карпина, чтобы отказаться от услуг защитника и хавбека. Мухин с Агаларовым отправлены в молодёжную сборную России. Гамид не забивает на протяжении пяти туров РПЛ: с такой статистикой молодому форварду невозможно убедить тренера. Пусть даже уфимец остаётся лучшим бомбардиром чемпионата.

Отдельная тема – невызов нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Экс-капитан сборной России в очередной раз не приехал к Карпину. Тренер опять говорит, что рассчитывает на Дзюбу. Сам Артём уверяет, что готов выступать за национальную команду. Старые конфликты вроде как забыты, при этом объяснение причин отсутствия центрфорварда снова спровоцировало напряжение между сторонами.

«В воскресенье мы пообщались с Артёмом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаёмся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за «Зенит», – объяснил Карпин.

«Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов, – поправил тренера Дзюба. – Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьёй. Мне кажется, произошло недопонимание: Валерий Георгиевич меня неправильно понял или его слова неверно интерпретировали».

Вот как непросто Карпину и Дзюбе найти общий язык.