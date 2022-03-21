Россия точно осталась без чемпионата мира — 2022. А что ещё тогда будет рассматривать CAS?

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказал Российскому футбольному союзу в удовлетворении ходатайства о переносе стыковых матчей ЧМ-2022 с участием нашей сборной на более поздний срок. При этом рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА по существу продолжится «в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS». Что означает эта формулировка службы коммуникаций РФС и есть ли у нас хоть какая-то надежда попасть на ЧМ-2022 в Катаре? Кажется – нет, но давайте разберёмся в этом вопросе подробнее.

Как спортивный суд отказывал России

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА приняли санкции в отношении российской сборной и клубов, отстранив их от международных турниров. Через неделю РФС направил в CAS апелляцию на это решение, потребовав отменить обеспечительные меры (приостановить запрет на участие в соревнованиях ФИФА и УЕФА) и рассмотреть дела в ускоренном порядке при условии согласия всех сторон процесса.

Ещё через три дня Российский футбольный союз получил уведомление – главные руководящие органы европейского и мирового футбола отказались от ускоренного рассмотрения, поэтому оба дела будут слушаться в обычном порядке. После этого, 15 и 18 марта соответственно, суд в Лозанне отказывал в снятии обеспечительных мер по искам в адрес УЕФА и ФИФА на время разбирательства. В первом случае речь шла о выступлении клубных команд в еврокубках, во втором – о сборной. В сложившейся ситуации оставалась надежда на то, что CAS удовлетворит отдельный запрос РФС о возможности переноса стыковых матчей с участием России на более поздний срок. Как перенесли «стык» между Украиной и Шотландией с марта на июнь (точная дата пока не утверждена). Однако и тут РФС услышал «нет».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Наша национальная команда должна была сыграть 24 марта с Польшей в Москве. Если бы сборная Валерия Карпина переиграла поляков, то в финале встретилась бы с победителем пары Швеция – Чехия. Федерации всех трёх этих стран публично заявили об отказе от встреч с Россией.

Что значит сегодняшнее решение и что ещё будет рассматривать CAS?

Главным для РФС всё же было именно сегодняшнее решение – просто потому, что стыки должны были пройти на этой неделе. Теперь же Россия точно пролетает мимо чемпионата мира – банально из-за того, что рассмотрение дела по существу (которое ещё состоится) займёт кучу времени, а стыки никуда не перенесли. РФС очень хотел перенести игру с Польшей, но CAS не пошёл на этот шаг – а значит, и после матча Польши со Швецией или Чехией результат пересматривать никто не будет.

Конечно, интересно было бы посмотреть на мотивировочную часть сегодняшнего решения суда – какие именно юридические основания были для того, чтобы не удовлетворить запрос российских футбольных властей. Но это уже вряд ли будет иметь практический смысл. Дальше предстоит борьба за отмену временного отстранения и клубов, и сборной в других турнирах, уже без внимания на стыковые игры ЧМ-2022. О важности этого процесса заявил почётный президент РФС Вячеслав Колосков:

– Всё было понятно, как только ФИФА и УЕФА решили отстранить наши клубы и нашу сборную от международных соревнований. Я примерно знал, какие решения будут следовать одно за другим. Ни о какой мечте сыграть с Польшей и тем более сыграть в Катаре и говорить нельзя. ФИФА и УЕФА вынесли санкции без сроков отстранения. Теперь нам надо думать о том, чтобы сборной России разрешили участвовать в отборочном цикле к чемпионату Европы, участвовать в Лиге чемпионов. Это задача для наших руководителей.