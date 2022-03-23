Реально ли ЦСКА обогнать «Зенит»? Березуцкие уже выходили из похожей ситуации

ЦСКА восхитителен. Это признают даже те, кто обычно говорит в медиа о невозможности быстрого интегрирования новичков. Братья Березуцкие и остальной штаб предпочитают меньше говорить и больше делать – результат все видят. В последнем матче перед паузой — шесть голов «Рубину». Да, с удалениями и с не самыми очевидными судейскими решениями. Но в этот раз даже Слуцкий признал: глупо винить арбитров, когда играешь так ужасно. Претензии только к себе. И восхищение соперником.

Теперь у ЦСКА шесть очков до «Зенита». И столько же побед подряд в РПЛ. Серия началась в прошлом году после поражения как раз от Питера. Тот матч вряд ли кому-то запомнился результатом, скорее – фанатскими задержаниями. Дальше – победы над «Крыльями» и «Арсеналом». А в 2022-м – над «Спартаком», «Нижним», «Локомотивом» и «Рубином».

После унижения команды Слуцкого игроки ЦСКА были в восторге. Но самую интересную цитату отправил болельщикам защитник Яка Бийол.

«У ЦСКА сейчас всё очень хорошо, все счастливы. Топ-атмосфера в команде, у нас очень хорошие игроки. У команды всё получилось, каждый футболист здорово работает. Хотим и настраиваемся выиграть все матчи до конца сезона. Сегодня VAR долго проверял наши голы, но мы ничего не можем с этим поделать», – сказал он «СЭ».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Все понимают: только победы во всех оставшихся матчах могут сделать ЦСКА реальным претендентом на титул. Простая математика. До конца сезона 8 матчей. Разыгрывают 24 очка. Глубоко теоретически «Зенит» может потерять очки с «Сочи», «Краснодаром», «Локомотивом» и «Спартаком» – остальных, вероятно, просто сметёт. Никто же не поверит, что условный «Нижний» начнёт агрессивно сопротивляться.

У ЦСКА календарь чуть проще – «Урал», «Химки», «Уфа», «Динамо», «Ахмат», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов». Из топов – только три соперника. А первые три команды надо обыгрывать налегке. Если, конечно, амбиции стать чемпионами не виртуальные. И есть сильное желание подпортить Петербургу славный финиш РПЛ.

Перед рестартом сезона Алексей Березуцкий об этом говорил. В его голове цель – как раз чемпионство. После отстранения России от международного спорта амбиции наверняка усилились. Ведь сейчас у топов просто не может существовать других задач. Статусом участника Лиги Европы уже ни перед кем не похвастаешься.

«Цели и задачи всегда присутствуют, и они всегда максимальные. Выиграть чемпионат России? Это всегда цель – выиграть чемпионат России. Задача стоит. Возможно ли её выполнить? Ещё возможно, но не факт», – говорил Березуцкий на YouTube-канале Nobel.

Но вернёмся к победной серии. Только она может перевернуть ситуацию в таблице. Если ЦСКА действительно выиграет оставшиеся восемь матчей, то ещё и установит новый рекорд. И перебьёт собственное достижение прошлого.

Предыдущая суперсерия принесла команде титул

Переместимся в 2014-й. ЦСКА с огромным трудом выиграл сезон, где судьба золота решалась в последнем туре. Вы можете помнить тот чемпионат – перед его стартом клуб лишился Вагнера, а Хонда всем видом показывал, что больше не хочет играть в России. Новички – Миланов, Цубер и Витиньо — разочаровывали. Тем не менее армейцы выдали бодрый старт благодаря большому количеству голов Думбия, а потом резко затормозили. Сейду травмировался, забивать стало некому. Поражение от «Спартака» (0:3) и четыре тура без побед. Команда вылетела из борьбы за трофей и к концу первого круга отставала от «Зенита» на 11 очков. Потом – короткое возрождение, но новые поражения – к весне отрыв лидера составлял шесть баллов. А дальше случилось чудо. После рестарта ЦСКА проиграл только один раз – в самом первом матче «Динамо». Потом – 10 побед.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

«Зенит» угодил в кризис, «Локо» тоже посыпался. Не все результаты ЦСКА казались закономерными, но самое важное ведь — это итоговый трофей. Думбия продолжал забивать, Тошич — ассистировать, и золото разыгрывали в последнем туре. Команда Леонида Слуцкого победила «Локо» 1:0, отправив соперника на третье место. А вторым стал «Зенит».

В новом сезоне ЦСКА победил в трёх турах – финальная победа над «Тереком» вписала в историю Премьер-Лиги новый рекорд. До этого никто не выигрывал 13 матчей подряд. ЦСКА Слуцкого — смог. И только в четвёртом туре проиграл «Спартаку» (0:1).

Нынешний штаб во главе с Алексеем Березуцким наверняка хорошо помнит ту серию. И благодаря чему команда побеждала. Хотя Слуцкий говорил, что никакого секрета нет. Тренер считал, что нужно просто много работать.

С этим у нынешнего ЦСКА точно проблем нет. И, может, он вернёт в РПЛ интригу из 2014-го?