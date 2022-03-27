Бельгия пропустила чудо-гол в падении через себя! Забил ноунейм с удивительной историей

Пока клубные турниры приостановлены, все следят за отбором ЧМ-2022. Но также сейчас идут товарищеские матчи, и они тоже бывают интересными! Очередное доказательство — встреча Ирландии и Бельгии.

Для начала контекст: Бельгия занимает первое место в рейтинге ФИФА, Ирландия — 49-е. И началось всё ожидаемо. Уже на 12-й минуте бельгийцы повели в счёте. А дальше в дело включился, как выяснилось позже, главный герой матча. Самое прекрасное, что вы наверняка его не знаете.

Знакомьтесь, Чидози Огбене. На 35-й минуте этот нападающий не испугался и шарахнул через себя по воротам бронзовых призёров чемпионата мира. Матч, может, и товарищеский, но просто посмотрите на эмоции Огбене после гола. Парень явно поймал кураж и на последних минутах добавил к забитому мячу ассист. 2:2.

Вы могли подумать, что Огбене — очередной вундеркинд, который ярко о себе заявил? Нет! Чидози через месяц исполнится 25 лет — не самый юный возраст по нынешним меркам. Но это ещё не всё. У Огбене удивительная история. Чидози родился в Нигерии, а когда ему было восемь лет, семья переехала в Ирландию. Парень собирался стать врачом по примеру обоих родителей, но выбрал футбол. Поначалу он играл на любительском уровне, а на профессиональный перешёл в 18 лет.



Спустя несколько лет карьерный путь завёл Огбене в Англию, но речь далеко не о Премьер-лиге. Форвард попал в «Ротерхэм Юнайтед», который играет в Лиге 1 — третьем по силе английском дивизионе. Да, это даже не Чемпионшип. «Ротерхэм» добивался повышения в классе, но сразу же вылетал обратно. В этом сезоне команда, видимо, провернёт тот же трюк — сейчас она занимает первое место в таблице Лиги 1. Ну а Огбене, несмотря на железное место в составе (38 матчей из 39), забивает немного — всего три гола (плюс четыре ассиста). Играть за сборную и забивать через себя Бельгии ему это не мешает.

Фото: John Walton/Getty Images

Кстати, в сборную Ирландии Огбене вызывают с прошлого года. Он стал первым уроженцем Африки в этой команде. И ещё до гола Бельгии успел засветиться, но за пределами поля. Перед Евро-2020 ирландцы приехали в Будапешт на товарищеский матч с Венгрией. Перед стартовым свистком они встали на колено в знак поддержки BLM и услышали свист с трибун. После матча Огбене был очень недоволен и призывал УЕФА принять меры. Теперь про этого футболиста будут вспоминать не только в контексте расизма.