Среди них полно экзотических. Про некоторые из этих стран вы даже могли не знать.

Россия не первая, кого отстранили от чемпионата мира. У ФИФА огромная коллекция банов

Сборная России точно не сыграет на ЧМ-2022. ФИФА отстранила нашу страну от участия в турнирах под своей эгидой. И это далеко не первый подобный случай в истории. А кого ещё банили футбольные власти?

Испания, ЧМ-1938

Первыми были испанцы. Летом 1936 года в стране вспыхнула гражданская война, растянувшаяся на три года. Из-за неё Испания не смогла выступить на ЧМ-1938. Тут версии расходятся: то ли ФИФА отстранила испанцев от турнира, то ли они сами отказались. Так или иначе, чемпионат мира во Франции прошёл без Испании.

ЧМ-1938 вообще получился странным. На турнир приехало всего 15 участников. Победителем во второй раз подряд стала Италия, а через год началась мировая война. Следующего чемпионата мира пришлось ждать более 10 лет.

Германия и Япония, ЧМ-1950

ЧМ-1950 прошёл уже без немцев и японцев. ФИФА отстранила эти страны от участия в турнире, и причина понятна — их агрессия во Второй мировой войне. Известно, что на решение футбольных чиновников повлияла ООН, которая была образована в 1945-м, после окончания войны.

Многие страны не решились проводить турнир и предпочли направить деньги на восстановление инфраструктуры, поэтому ФИФА с трудом нашла, где провести матчи. В итоге чемпионат мира приняла Бразилия, которая хотела провести его ещё в 1942-м. А завершилось всё второй в истории победой Уругвая. Хозяева турнира заполучили лишь серебро.

Шесть стран и ЧМ-1954

Нелепая история. Шанса отобраться на чемпионат мира в 1954 году не получили сразу шесть сборных: Исландия, Боливия, Коста-Рика, Куба, Вьетнам и Индия. А всё потому, что эти страны не соблюли дедлайн подачи заявок.

В том году турнир прошёл в Швейцарии. Чемпионом впервые в истории стала сборная ФРГ. Для немцев ЧМ-1954 стал первым после возвращения в игру.

Южная Корея и Эфиопия, ЧМ-1958

Ещё один удивительный прецедент. В отборе ЧМ-1958 не приняли участия сборные Южной Кореи и Эфиопии. Принято считать, что эти страны подали заявки последними и были отвергнуты ФИФА для сохранения формата квалификации. В Африке и Азии тогда только появились свои футбольные конфедерации, поэтому отбор у них был один на двоих. А официальной версии просто нет.

Кстати, корейцы и эфиопы оказались не единственными, кто пропустил отбор. Страны из азиатского и африканского регионов одна за другой отказывались участвовать в квалификации по политическим и религиозным причинам. Например, Турция, Индонезия и Судан не захотели играть с Израилем.

ЧМ-1958 получился историческим. Впервые титул взяла сборная Бразилии, а ещё на чемпионате мира дебютировал 17-летний Пеле.

ЮАР и ещё три страны, ЧМ-1966

К отбору на ЧМ-1966 ФИФА не допустила ЮАР. Причина — политический режим, который притеснял в правах темнокожее население. Страну выкинули из африканской конфедерации. Тогда ЮАР примкнула к Азии, однако ФИФА заблокировала её участие в отборе.

В Африке в той квалификации отметились и другие. Сразу 16 стран решили бойкотировать матчи в знак протеста против нового регламента ФИФА. По замыслу футбольных чиновников лучшая африканская команда вместо прямой путёвки на чемпионат мира должна была играть стыки с победителем азиатского отбора. Несмотря на это, в квалификации выступило рекордное количество участников — целых 70.

Помимо ЮАР, до отбора к ЧМ-1966 не допустили ещё три команды: Гватемалу, Конго и Филиппины. Правда, в этот раз причины были техническими. Гватемала не выдержала сроки, Конго не смогло подать заявку в письменном виде, а Филиппины не выплатили взнос. Бывает и такое!

ЧМ-1966 прошёл в Англии и принёс хозяевам турнира первый и единственный на данный момент Кубок мира.

Гвинея и ДР Конго, ЧМ-1970

И снова в центре внимания Африка. До участия в квалификации ЧМ-1970 загадочным образом не допустили Гвинею и ДР Конго. Причины неизвестны. Также в отборе не выступила Албания — тоже неясно почему.

ЧМ-1970 прошёл в Мексике. Третье золото в своей истории взяла сборная Бразилии, в составе которой блистал уже набравшийся опыта Пеле. Король футбола был признан лучшим игроком турнира.

Пеле Фото: Getty Images

ЦАР, ЧМ-1982

Спустя 12 лет список африканских сборных, не допущенных до чемпионата мира, пополнился. В этот раз отличилась ЦАР. Страна собрала комбо из технических недочётов — опоздала с заявкой и не выплатила взнос.

ЧМ-1982 приняла Испания. Титул достался итальянцам. Для них это было третье чемпионство.

Сборная Италии Фото: Getty Images

Иран, ЧМ-1986

Следующий чемпионат мира тоже недосчитался одной страны. ФИФА отстранила Иран из-за войны с Ираком. Примечательно, что вторая сторона конфликта не просто приняла участие в отборе, но и пробилась в финальную стадию турнира.

ЧМ-1986, прошедший в Мексике, подарил миру гениальное выступление Диего Марадоны. Аргентинец положил дубль Англии («рука бога» и проход через полполя) и принёс своей стране второй титул в её истории. Разумеется, его признали лучшим игроком турнира.

Мексика и Чили, ЧМ-1990

Да, Мексика пролетела мимо ЧМ-1990, хотя всего за четыре года до этого сама принимала турнир. А всё из-за махинаций. Мексиканцев уличили в сокрытии реального возраста одного из футболистов во время отбора молодёжного ЧМ. Пострадала основная сборная — её отстранили от ЧМ-1990.

Также на турнир не поехала сборная Чили. Команду дисквалифицировали после скандала в решающем матче отбора с Бразилией. При счёте 0:1 вратарь чилийцев Роберто Рохас сделал вид, что пострадал от брошенного с трибуны файера, после чего игру пришлось остановить — команда ушла с поля и отказалась возвращаться. Однако впоследствии выяснилось, что голкипер нанёс себе повреждения самостоятельно с помощью лезвия, спрятанного в перчатке. Мотив понятен — если бы трюк удался полностью, бразильцам грозило бы техническое поражение. Футболиста забанили пожизненно, а «технарь» в итоге получила именно его сборная.

ЧМ-1990 прошёл в Италии, а выиграла его Германия. Это был третий титул для немцев. В финале они одолели Аргентину — в этот раз Марадона свою сборную не спас.

Югославия и Ливия, ЧМ-1994

Следующий чемпионат мира проходил в США. А от участия ФИФА отстранила Югославию и Ливию. На территории первых шла война, а вторых обвиняли в поддержке терроризма.

Сборная Югославии Фото: Mark Leech/Getty Images

Ну а чемпионами уже в четвёртый (и не в последний) раз стали бразильцы. Финал, завершившийся неожиданным промахом итальянца Роберто Баджо в серии пенальти, часто вспоминают и сейчас.

Гвиана, ЧМ-2002

Квалификация ЧМ-2002 и сам турнир прошли без подконтрольной Франции южноамериканской страны Гвианы. Сборную не допустили до отбора по финансовым причинам.

Тот чемпионат мира проходил в Японии и Южной Корее. Ну а блистал на нём уже Феномен Роналдо. Зубастик стал лучшим бомбардиром и отгрузил Германии два мяча в финале. Так бразильцы взяли пятый титул.

Бруней, ЧМ-2014

Следующего отстранения пришлось ждать целых 12 лет. В квалификации ЧМ-2014 не смог сыграть Бруней — крошечная страна с населением менее полумиллиона человек. Причина такого решения ФИФА: правительство вмешивалось в работу национальной футбольной федерации.

Что было на ЧМ-2014, вы прекрасно помните. Долгожданный четвёртый титул Германии, которая по пути размазала хозяев турнира бразильцев, доведя до слёз целый стадион. Ну и шанс для Месси достичь того же, что и Марадона. Которым Лео не воспользовался.

Индонезия и Зимбабве, ЧМ-2018

Вы могли этого не знать, но до квалификации чемпионата мира в России ФИФА не допустила две страны. Индонезию, как и Бруней четырьмя годами ранее, забанили за вмешательство правительства в работу футбольной федерации. А Зимбабве — за то, что главному тренеру команды не выплачивали зарплату на протяжении нескольких месяцев.

ЧМ-2018 завершился триумфом Франции и новой звезды — Килиана Мбаппе. Ну а лучшим игроком турнира признали Луку Модрича. Спустя несколько месяцев хорват получил «Золотой мяч».