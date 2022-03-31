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Посещаемость РПЛ после отмены QR-кодов: как ходят на матчи «Зенита», «Спартака» и других российских клубов

У «Зенита» рекорд, а «Спартак» — на уровне «Урала». Как теперь ходят на футбол в РПЛ
Дмитрий Зимин
Что с посещаемостью РПЛ после отмены QR-кодов?
Комментарии
Москвичи продолжают бойкот. Толку в снятии ограничений нет?

В начале марта в России «отменили» коронавирус. Вероятно, сейчас большинство людей даже не знает число заболевших по стране и в регионе. Хотя ещё в январе цифры били все максимумы. Однако сначала Москва, а потом остальные регионы запустили процедуру полноценного возвращения к прежней жизни. Пункт первый – отмена QR-кодов для посещения мероприятий, в том числе футбола. Пункт второй – постепенное снятие ограничений на заполняемость разных объектов.

Хотя в РПЛ и без того было всё неплохо — Роспотребнадзор не особо сильно ограничивал клубы. В последнее время минимальная квота при худших раскладах составляла 30%. И только у «Сочи». Сейчас это единственный клуб с такой конфигурацией. Но главное, что могло изменить заполняемость в лучшую сторону – возвращение на трибуны антиваксеров.

Мы проанализировали заполняемость стадионов клубов РПЛ до и после снятия ограничений. Главный вывод: ощутимо лучше не стало. Почти все клубы не заполняют даже разрешённую ранее квоту. Что уж говорить об её увеличении.

«Зенит» (стадион «Газпром Арена», вместимость — 68 000 зрителей)

Последние матчи в РПЛ:
28.02.2022. «Зенит» – «Рубин». 16 668
07.03.2022. «Зенит» – «Уфа». 24 377
19.03.2022. «Зенит» – «Арсенал». 31 426

В Петербурге даже в период самых жёстких ограничений на трибуны приходили люди. Когда их сняли – пошли рекорды. Как в последней игре с «Арсеналом»: 31 426 человек – лучший результат сезона. При этом сейчас местный Роспотребнадзор согласовывает «Зениту» только 50% заполняемости. Как видим – она почти полностью уходит. И это матч с аутсайдером. В ближайшее время в клубе рассчитывают на увеличение минимальной нормы хотя бы до 70-80%. А дальше – новый рекорд.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Спартак» (стадион «Открытие Арена», вместимость — 45 360)

Последние матчи в РПЛ:
26.02.2022. «Спартак» – ЦСКА. 10 961
13.03.2022. «Спартак» – «Краснодар». 4969

У «Спартака» нет проблем с РПН – в Москве в последнее время стабильно согласовываются 100% посещаемость. Но есть два других нюанса: первый – бойкот активных фанатов Fan-ID, который начался уже в этом сезоне. Из-за этого команда потеряла многотысячную поддержку. Второй – ограничения на посещение матчей со стороны МВД. Клуб вынужден каждый раз согласовывать квоту – это тоже не добавляет людям желания планировать поход на стадион.

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«Локомотив» (стадион «РЖД Арена», вместимость — 27 320)

Последние матчи в РПЛ:
12.12.2021. «Локомотив» – «Уфа». 3225
06.03.2022. «Локомотив» – «Химки». 3118
12.03.2022. «Локомотив» – ЦСКА. 11 178

Ограничения ушли, но «Локо» по-прежнему способен собрать более-менее приличную аудиторию только за счёт топового соперника. Когда стадион заполняют именно фанаты гостей. Судя по цифрам, даже после отмены ограничений на «Химках» был очень грустный антураж, на ЦСКА – чуть получше. Но это в любом случае очень далеко до солд-аута, которого в этом сезоне на «Локо» мы, вероятно, не увидим.

«Рубин» (стадион «Ак Барс Арена», вместимость — 45 379)

Последние матчи в РПЛ:
28.11.2021. «Рубин» – «Динамо». 3526
14.03.2022. «Рубин» – «Ростов». 3344

В Казани всё стабильно. С местным РПН не нужно согласовывать даже 50% заполняемости — в любом случае придёт сильно меньше. С отменой QR-кодов ничего не изменилось. Впрочем, неудивительно. Ведь болельщики могут посмотреть эмоциональные спичи Слуцкого и в YouТube. А на стадионе хочется увидеть классную игру и результаты. С этим же большие проблемы.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Сочи» (стадион «Фишт», вместимость — 45 000)

Последние матчи в РПЛ:
28.02.2022. «Сочи» – «Арсенал». 3234
20.03.2022. «Сочи» – «Крылья Советов». 3807

Похожая ситуация с посещаемостью у «Сочи». Но контекст чуть другой – результаты есть, аудитории нет. Так уж получилось, что больше 10 тысяч на стадион приходят не чаще 3-4 раз в год, когда в город приезжает «Спартак» или «Зенит». Всё остальное широким массам неинтересно. Да и у местного РПН здесь самые жесткие ограничения – согласовывают только 30% посещаемости. Впрочем, могли бы и 10% – число интересующихся футболом вряд ли бы изменилось.

ЦСКА (стадион «ВЭБ Арена», вместимость — 30 000)

Последние матчи в РПЛ:
05.03.2022. ЦСКА – «Нижний Новгород». 5609
20.03.2022. ЦСКА – «Рубин». 12 042

У ЦСКА явный прогресс. И в результатах, и в зрительском интересе. После снятия ограничений рост аудитории почти на 100%. Конечно, свою роль сыграл и соперник. Хотя нет, не сыграл. Ведь «Рубин» и «Нижний» соседи по таблице. Так что клубу нужно благодарить РПН – до конца сезона с учётом борьбы за чемпионство не исключены и аншлаги.

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«Динамо» (стадион «ВТБ Арена», вместимость — 33 000)

Последние матчи в РПЛ:
12.12.2021. «Динамо» – «Зенит». 17 494
06.03.2022. «Динамо» – «Спартак». 19 353
20.03.2022. «Динамо» – «Ростов». 14 127

«Динамо» – самый востребованный клуб Москвы прямо сейчас. Яркий футбол, классный состав, профессиональный тренер – что может быть лучше? Это отражается и на числе болельщиков – ни на кого в Москве в последние месяцы так не ходят. Бело-голубым есть к чему стремиться, но для этого надо не терять очки и начать борьбу с «Зенитом».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Химки» (стадион «Арена Химки», вместимость — 18 636)

Последние матчи в РПЛ:
26.02.2022. «Химки» – «Динамо». 2198
13.03.2022. «Химки» – «Сочи». 503

Самые унылые цифры РПЛ – 503 человека на матче с «Сочи» при полном отсутствии всех ограничений. И это клуб с очень приличным для РПЛ бюджетом, который, правда, предпочитают тратить на странных игроков, а не на собственное развитие. Результат – последнее место в таблице и отсутствие интереса.

«Ростов» (стадион «Ростов Арена», вместимость — 43 472)

Последние матчи в РПЛ:
11.12.2021. «Ростов» – «Урал». 5255
07.03.2022. «Ростов» – «Сочи». 14 564

Ещё один пример, когда снятие ограничений помогло – в конце прошлого года местный РПН согласовывал «Ростову» только 30 процентов болельщиков. Теперь подобных ограничений нет. И результат – увеличение аудитории в три раза. И это ещё не самый топовый соперник. На «Локомотив» и «Спартак» точно придёт намного больше людей.

«Краснодар» (стадион «Краснодар», вместимость — 35 074)

Последние матчи в РПЛ:
12.12.2021. «Краснодар» — «Нижний Новгород». 10 554
07.03.2022. «Краснодар» – «Урал». 6230

У «Краснодара» до сих пор действуют ограничения от РПН – клубу разрешено пускать только 50% болельщиков. Но на единственный матч этого года пришло чуть больше 6 тысяч – очень мало для такого стадиона. Во многом это связано со статусом соперника – в дальнейшем можно ожидать других цифр. Если не 17 тысяч, то 12-15 на «Краснодар» должны приходить.

«Ахмат» (стадион «Ахмат Арена», вместимость — 30 597)

Последние матчи в РПЛ:
27.02.2022. «Ахмат» – «Уфа». 6612
07.03.2022. «Ахмат» – «Рубин». 6722
19.03.2022. «Ахмат» – «Локомотив». 5488

В Грозном в начале марта сняли все коронавирусные ограничения, однако интерес к футболу это не спровоцировало. Он, наоборот, снизился. На «Локомотив» пришло меньше стандартных для региона 6 тысяч. Вероятно, это связано с концентрацией жителей республики на других событиях. И футбол в Чечне пока не является той самой желаемой отдушиной.

«Урал» (стадион «Екатеринбург Арена», вместимость — 35 061)

Последние матчи в РПЛ:
27.11.2021. «Урал» – «Сочи». 1390
13.03.2022 «Урал» – «Ахмат» 3572
19.03.2022 «Урал» – «Химки» 5273

По данным на конец года, «Урал» мог продавать билеты на 10 500 человек. Судя по цифрам, о таком в клубе могут только мечтать. С отменой QR-кодов болельщиков явно стало больше – даже на рядовом матче с «Химками». Но даже до квоты прошлого года пока далеко. И если удастся её превзойти, местный РПН наверняка согласует большее количество людей.

«Уфа» (стадион «BetBoom арена», вместимость — 15 132)

Последние матчи в РПЛ:
29.11.2021. «Уфа» – «Спартак». 1325
12.03.2022. «Уфа» – «Нижний Новгород». 1602
20.03.2022. «Уфа» – «Краснодар». 4570

В Уфе в это время года в принципе мало ходят на футбол. Хотя местные власти не чинят препятствий для зрителей. Но чем теплее становится, а статус соперника увеличивается, тем больше людей приходят на арену. Отметка в 50% заполняемости уже близка.

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«Арсенал» (стадион «Центральный», вместимость — 20 048)

Последние матчи в РПЛ:
29.11.2021. «Арсенал» – «Локомотив». 3255
12.03.2022. «Арсенал» – «Динамо». 5246

В Туле РПН установил порог посещаемости в 80% от вместимости арены. Пока в лучшем случае приходят 25%, даже когда в гости приезжает один из лидеров чемпионата. Дело и в плачевных результатах «Арсенала» – команда болтается внизу таблицы, что не способствует интересу к ней. Возможно, поможет отмена QR-кодов – и 5-8 тысяч команда собирать будет.

«Крылья Советов» (стадион «Солидарность Арена», вместимость — 44 918)

Последние матчи в РПЛ:
11.12.2021. «Крылья Советов» – «Рубин». 4598
06.03.2022. «Крылья Советов» – «Арсенал». 3756
13.03.2022. «Крылья Советов» – «Зенит». 8776

В Самаре отмена QR-кодов также привела к небольшому увеличению числа болельщиков. Ещё в прошлом году РПН дал «Крыльям» возможность собирать 13,5 тысячи человек. Но к заполнению даже этой квоты клуб редко приближался. И это несмотря на очень неплохие результаты. Возможно, весной ситуация изменится. Сейчас арену разрешено заполнять на 50%.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Нижний Новгород» (стадион «Нижний Новгород», вместимость — 43 319)

Последние матчи в РПЛ:
26.02.2022. «Нижний Новгород» – «Урал». 3115
19.03.2022. «Нижний Новгород» – «Спартак». 18 517

В Нижнем также остаются небольшие ограничения – на матч со «Спартаком» РПН разрешил на 60% заполнять трибуны. Квоту полностью не использовали, хоть повод был достаточно мощный. За три недели до этого на «Урал» вовсе пришли чуть больше 3 тысяч. И это на таком огромном стадионе. Есть куда стремиться.

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