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Что будет с российским футболом, пойдёт ли он по пути Сербии: как в РПЛ, АПЛ и Ла Лиге доверяют молодым, исследование

Российский футбол пойдёт путём Сербии и Дании? В РПЛ молодым уже доверяют чаще, чем в АПЛ
Евгений Марков
Что будет с российским футболом
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А самая вкладывающаяся в молодёжь лига – это не Голландия.

Занимательную статистику по молодым игрокам в футбольных чемпионатах по всему миру опубликовала обсерватория CIES. Это независимая исследовательская группа из швейцарского города Невшатель, которая сотрудничает с ФИФА и УЕФА, а также с «Челси», «Атлетико» и «Бенфикой». Их последнее исследование ответило на вопрос, в какой из 60 проанализированных футбольных лиг больше всего доверяют молодёжи. За основу взяли процент игрового времени, полученного игроками до 21 года, начиная с 1 января 2021-го.

На первом месте идёт Венесуэла – там молодёжи доверяют 18,8 % игрового времени. Правда, по подсчётам телеграм-канала «Фалькао не приехал», там сыграли много матчей (333) – что, например, на 100 матчей больше, чем в России за тот же промежуток времени.

Другие любопытные данные из исследования:

  • Венесуэла – закрытая и бедная южноамериканская страна – идёт на первом месте. Легионеры в такой чемпионат едут неохотно, система импортозамещения работает даже в футболе;
  • за Венесуэлой идут Дания, Австрия, Сербия и Швейцария;
  • в самом конце — Саудовская Аравия, Таиланд и Иран;
  • команды с самым низким средним возрастом играют в Хорватии (25,3 года), Мексике и Дании (по 25,4), а также Нидерландах (25,6);
  • самые старые – в Парагвае, Таиланде и Боливии.

Как дела у РПЛ? Так у нас доверяют молодёжи?

Российская Премьер-Лига идёт в середине по двум показателям:

  • 6,4% игрового времени дают игрокам до 21 года (это между США и Португалией);
  • 26,9 – средний возраст составов наших клубов (это уровень Шотландии и Швеции).

К РПЛ по последнему показателю также близки в МЛС – футбольной лиге США – где средний возраст достиг отметки 27,1.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Из тех, кто опережает Россию по времени молодежи на поле, средний возраст выше у следующих стран:

  • Австралия – 27,6
  • Коста-Рика – 27,7
  • Перу – 28,1
  • Бразилия – 27,4
  • Польша – 27,1
  • ОАЭ – 27,4
  • Аргентина – 27,2
  • Боливия – 28,7
  • Чили – 27,8
  • Венгрия – 27,3
  • Колумбия – 27,5.

А если сравнивать РПЛ с Европой?

1. Среди европейских лиг Россия идёт в середине. В 17 чемпионатах молодёжи доверяют больше, чем в РПЛ: в том числе в Бундеслиге, во Франции (Лига 1 и Лига 2), в украинской Премьер-Лиге, Эредивизии, датской Суперлиге и других.

2. При этом РПЛ со своими 6,4% молодёжи опережает 12 других чемпионатов – в том числе АПЛ, Ла Лигу и Серию А.

Полный список стран, которые опередила РПЛ, выглядит так:

  • (6,3%) Португалия
  • (6,2%) Чехия
  • (6,1%) Испания (Сегунда)
  • (6,1%) Шотландия
  • (4,9%) Италия (Серия Б)
  • (4,8%) Кипр
  • (4,5%) Германия (Бундеслига 2)
  • (4,4%) АПЛ
  • (4,2%) Ла Лига
  • (3,9%) Серия А
  • (3,2%) Греция
  • (2,3%) Турция.
Россия не первая, кого отстранили от чемпионата мира. У ФИФА огромная коллекция банов Россия не первая, кого отстранили от чемпионата мира. У ФИФА огромная коллекция банов

3. А вот, кто находится выше России:

  • (16,5%) Дания
  • (13,3%) Австрия
  • (12%) Сербия
  • (11,8%) Швейцария
  • (11,5%) Норвегия
  • (11%) Хорватия
  • (10,9%) Голландия
  • (10,2%) Израиль
  • (10%) Бельгия
  • (9,5%) Польша
  • (9,1%) Франция
  • (9%) Швеция
  • (8,6%) Франция (Лига 2)
  • (8,8%) Украина
  • (8,1%) Англия (Чемпионшип)
  • (7,5%) Венгрия
  • (7,1%) Германия (Бундеслига).

Как дела у лидеров из Дании? Молодые составы = успехи в еврокубках?

Лидера таблицы Венесуэлу мы подробно рассматривать не будем, а сконцентрируемся на европейских странах.

Так как их игру на еврокубковой арене проще проанализировать и сравнить с результатами российских команд.

Начнём с европейского лидера – Дании. Там молодёжь проводит на поле 16,5% времени.

1. При этом в сезоне-2021/2022 ни один датский клуб не дошёл до группового турнира Лиги чемпионов (хотя в прошлом году «Мидтьюланн» набрал два очка в группе с «Ливерпулем» и «Аталантой»).

Для понимания: сейчас в составе «Мидтьюланна» есть 11 футболистов моложе 21 (все – воспитанники) и 7 футболистов от 22 до 23 лет (из них воспитанник только один).

2. В Лиге Европы ситуация повеселее (но несильно) – в групповой этап попали «Мидтьюлланн» и «Брондбю» (первые спустились в Лигу Конференций, а вторые не вышли из группы).

Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

3. Дальше всех в еврокубках прошёл «Копенгаген» (проиграли в 1/16 ЛК ПСВ ) – в их составе 9 игроков младше 21 года.

4. А в составе действующего чемпиона «Брондбю» есть 10 футболистов моложе 21 года (среди них нет воспитанников), а также 7 игроков от 22 до 23 лет.

Молодёжи доверяют в Австрии, Сербии и Швейцарии. Как у них дела?

Рассмотрим показатели других лидеров.

1. Австрия – 13,3% времени молодёжь проводит на поле.

Лига чемпионов – второй год подряд до группового этапа дошёл «Зальцбург», в этом сезоне вылетел в 1/8 финала от «Баварии».

Лига Европы – в прошлом сезоне оба клуба («Зальцбург» и «Вольфсберг») вылетели в 1/16 финала; в этом сезоне – «Рапид» опустился в Лигу Конференций, а «Штурм» занял четвёртое место в группе.

В составе действующего чемпиона – «Зальцбурга» – 14 игроков моложе 21 года и 7 игроков от 22 до 23.

2. Сербия – 12% времени молодёжь проводит на поле.

Лига Чемпионов – с сезона-2020/2021 ни один клуб не играл на групповом этапе.

Лига Европы – в прошлом году «Црвена Звезда» вылетела в 1/16 финала; в этом – дошла до 1/8.

В составе действующего чемпиона – «Црвены» – 6 игроков моложе 21 года и 2 игрока от 22 до 23 лет. У «Партизана» для сравнения – 6 игроков моложе 21 года и 2 игрока от 22 до 23.

Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

3. Швейцария – 11,8% времени молодёжь проводит на поле.

Лига Чемпионов – в прошлом сезоне до группового этапа не дошёл никто, в этом – «Янг Бойз» с пятью очками занял четвёртое место в группе.

Лига Европы – в прошлом сезоне «Янг Бойз» вылетел в 1/8 финала, в этом до группового этапа не дошёл никто.

В составе действующего чемпиона – «Янг Бойз»– 7 игроков моложе 21 года и 4 игрока от 22 до 23 лет.

Самый молодой чемпионат – у Хорватии. Как дела у них?

За два сезона в Лигу чемпионов никто не проходил.

«Динамо» Загреб и «Риека» регулярно попадают в Лигу Европы: в прошлом сезоне Загреб вылетел в четвертьфинале, в этом дошёл лишь до 1/16.

В составе действующего чемпиона – «Динамо» – три игрока моложе 21 года и 7 игроков от 22 до 23

Что ждёт Россию?

Что-то среднее между Венесуэлой и своим нынешним положением.

Без легионеров – или с их минимальным числом (условным Промесом в составе «Спартака») – средний возраст РПЛ наверняка уменьшится. А количество времени, которое молодые игроки проводят на поле, должно подрасти.

Получается, мы можем приблизиться к молодым футбольным чемпионатам Дании, Австрии или Сербии. Все тенденции говорят об этом.

Однако важно работать не только над количеством молодых игроков, но и над их качеством. Об этом недавно Валерий Карпин в интервью каналу «МЯЧ Production».

Валерий Карпин
Валерий Карпин
главный тренер сборной России

«Если российские футболисты будут играть много минут – лучше от этого сборной не станет. Если эти футболисты при этом будут прогрессировать – будет польза. Не знаю, будут или не будут они прогрессировать, но количественно будут больше на виду. Это для начала. А прогресс – следующий вопрос».

Так что же победит: качество или количество? Скоро узнаем!

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Теги Футбол РПЛ РПЛ •••

Заглавное фото: «Чемпионат» / fckrasnodar.ru / vk.com/fcdm_official

Источник: «Чемпионат»

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