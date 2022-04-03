«Перепутал всё на свете!» «Динамо» в матче с «Краснодаром» вытащили судьи?

Матч между «Краснодаром» и «Динамо», в отличие от дерби «Локомотив» – «Спартак», прошёл в комфортных погодных условиях. С первых минут тон игре начал задавать полузащитник хозяев Никита Кривцов. На девятой минуте встречи игрок «быков» получил жёлтую карточку за срыв перспективной контратаки «Динамо», а через несколько мгновений нарушил правила вновь – грубо сыграл против соперника, выставив ногу. И. о. главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук не стал рисковать и на 29-й минуте снял Кривцова с игры, выпустив вместо него Юрия Газинского.

Почему не удалили полузащитника «быков», специально для «Чемпионата» объяснил арбитр Игорь Федотов:

– Вторая жёлтая карточка должна быть железобетонной. Кривцов во втором эпизоде играл в мяч, потом был контакт. Да, шипы открытые, но для второй жёлтой карточки этого маловато — должно быть что-то большее. Если бы у игрока не было карточки, то Сухой мог бы показать. Для второй же немного не хватает. Что касается первой жёлтой карточки, то там вопросов нет.

Спорный пенальти на Смолове

До конца первого тайма Алексей Сухой раздал ещё четыре «горчичника» — Фабиану Бальбуэне, Сергею Бородину, Александру Черникову и Александру Мартыновичу. А главный момент первых 45 минут игры случился в добавленное время – Фёдор Смолов упал на газон, и судья назначил штрафной удар в пользу бело-голубых. Через несколько минут решение было изменено – VAR подсказал главному, что нарушение правил произошло внутри штрафной. 11-метровый был назначен в достаточно спорном эпизоде, ведь сложно определить, какая фаза борьбы протекала в штрафной площади, а какая — за её пределами.

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Даниил Фомин реализовал пенальти, мощно пробив в самую девятку, но болельщики так и не поняли, почему судья принял такое решение. «Не видел, где конкретно он меня хватал за футболку. Но нарушение было очевидным. Судьи разбирались, поставили пенальти – значит, пенальти был. Хорошо, что удалось забить», – прокомментировал фол на себе Фёдор Смолов.

Фото: vk.com/fcdm_official

Арбитр Игорь Федотов не оставил без внимания спорный эпизод и разобрал его специально для «Чемпионата»:

– Происходит начало действия Черникова в штрафной площади. Дальше Смолов делает два шага, пытается добраться до мяча, падение происходит за штрафной площадью. Любимов перепутал всё на свете. Если развернуть всё в другую сторону, то Черников держит Смолова, а Смолов бежит в штрафную, атакуя, падает. Тогда 11-метровый должен быть назначен по окончании действия.

Здесь же назначен штрафной удар по окончании действия, когда игроки вышли за штрафную площадь.

Окончательная задержка игрока «Динамо» произошла за штрафной. Почему тогда Черникову не показали вторую жёлтую за неспортивное поведение? Это ошибка Любимова. Судьи на VAR не зовут арбитров смотреть этот эпизод. Любимов — профнепригодный арбитр, точнее, вообще не арбитр.

Сухого не позвали смотреть эпизод, назначили штрафной удар вблизи штрафной площади. Судьи делают, что захотят. Им сказали прыгнуть с 10-го этажа: да, хорошо, полетели. Хотя по протоколу VAR Сухой мог инициировать просмотр, сказать, что хочет увидеть эпизод. Это всё безнаказанность — нет генералов.

Также Игорь Фёдотов прокомментировал падение Алексея Ионова в добавленное время к матчу:

– Для меня это не симуляция Ионова на 93-й минуте, верное решение — продолжить игру, это не одиннадцатиметровый удар.