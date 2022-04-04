Итальянцы могут пойти по пути датчан на Евро-1992, а Азмун — не поехать в Катар.

Сборная Италии может попасть на ЧМ-2022! Пойдут ли в ФИФА ещё на один бан?

Главной сенсацией квалификации к ЧМ-2022 стал вылет действующего чемпиона Европы — сборной Италии. Сначала она неожиданно пропустила вперёд себя Швейцарию и заняла второе место в группе C, отправившись в стыковые матчи. Там в первом раунде в соперники она получила скромную Северную Македонию. И неожиданно провалилась, уступив со счётом 0:1. На протяжении всего матча итальянцы создавали опасные моменты, но подвела реализация. А в компенсированное ко второму тайму время они умудрились пропустить. Для всей страны это стало национальной трагедией. Северная Македония в итоге уступила Португалии и тоже осталась без Катара, а через несколько дней после их вылета стало известно, что сборная Италии всё ещё имеет шансы попасть в Катар! Правда, от самих футболистов уже ничего не зависит.

Итальянцы успели отчаяться, но местные СМИ активно заговорили о возможном участии сборной на мундиале. Сначала на реальные шансы поехать в Катар указали Sport Mediaset и Sky Sport Italia. А потом информацию подтвердило и статусное издание Football Italia. Всё из-за сборной Ирана.

Что случилось?

История с возможным наказанием для Ирана началась ещё в 2019 году. Тогда ФИФА уже предупреждала Иран о возможном наказании за нарушения прав человека. – речь про запрет на посещение стадиона женщинами. Тогда молодая иранская девушка, которую судили за посещение футбольного матча, переодевшись в мужчину, совершила акт самосожжения около зала суда, боясь попасть в тюрьму. После женщины впервые за 40 лет всё-таки посетили стадион в Иране. Но избежать рецидива не получилось.

29 марта сборная Ирана переиграла Ливан (2:0). Но встреча была омрачена очередным скандалом – и снова из-за прав женщин. Около двух тысяч женщин приобрели билеты на матч. Охрана сначала отказалась пропускать их на стадион, а затем применила перцовый баллончик, чтобы разогнать толпу. Фактически Иран продолжает игнорировать директиву ФИФА.

Sport Mediaset итальянское спортивное СМИ «Ирану грозит исключение из чемпионата мира 2022 года, где он занял второе место в группе А азиатской квалификации. Дело в том, что в матче с Ливаном, сыгранном в Машаде, две тысячи болельщиков, купивших билеты, не были допущены на стадион. Губернатор Мохсен Давари извинился за случившееся, но президент Ирана Ибрагим Раиси даже вмешался в дело и приказал Министерству внутренних дел провести расследование».

После матча член правления Федерации футбола Ирана Мехрдад Серадски написал в своём «твиттере», что слышал «тревожные новости от ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации». Самым радикальным вариантом развития событий может стать дисквалификация сборной Ирана с чемпионата мира – 2022.

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Если организация решится на такой шаг, то освободившееся место займёт национальная команда, располагающаяся выше всех остальных претендентов в мировом рейтинге. А это Италия, которая находится на шестой позиции.

Было ли такое раньше?

Похожий прецедент в 1992 году: тогда с чемпионата Европы была дисквалифицирована уже отобравшаяся сборная Югославии. УЕФА приняла решение забанить национальную команду из-за войны на Балканах. Путёвка досталась датчанам, которые с удовольствием приняли такой подарок судьбы. В СМИ часто рассказывали, что футболистов выдёргивали из отпусков, но это было преувеличением. Футболисты продолжали выступать в национальном первенстве, а сборная готовилась провести товарищеский матч с СНГ.

Фото: Simon Bruty/Getty Image

Сборная Дании воспользовалась своим шансом. В группе с Швецией, Францией и Англией она сенсационно заняла второе место. В полуфинале по пенальти удалось переиграть Нидерланды (2:2, 5:4 по пенальти). А в решающем матче датчане переиграли грозных немцев во главе с Берти Фогтсом со счётом 2:0. Для всей Дании это стало национальным праздником. Правда, наставника национальной команды Рихарда Мёллера-Нильсена так и не признали тренером года на родине. Зато он стал лучшим тренером Европы по версии Ассоциации европейских спортивных журналистов и лучшим тренером мира по версии World Soccer.

Иран тоже уже отстранялся ФИФА, но от квалификации к ЧМ-1986. Тогда причиной стала война с Ираком. В 2022-м сборная рискует снова остаться без мундиаля, хотя 210-й Конгресс ФИФА уже прошёл, на нём вопрос не поднимался. Видимо, в ФИФА снова дают Ирану время на исправление ситуации.