Дзюба не забивает уже восемь матчей в РПЛ! Но «Зенит» вымучил победу и без его гола

За три с половиной часа до матча в Грозном зенитовцы узнали, что они больше не единоличные лидеры РПЛ. «Динамо» после победы в Нижнем Новгороде догнало команду Сергея Семака по очкам. Чемпион ответил своей победой – в Грозном.

«Зенит» потерял Вячеслава Караваева, который перенёс операцию и выбыл, видимо, до конца сезона. Вопреки надеждам тренерского штаба петербуржцев не смог восстановиться к игре в Грозном и Вендел – ключевая фигура сегодняшней команды Семака. Бразилец должен быть готов к следующему туру. В остальном у сине-бело-голубых та же кадровая ситуация. По-прежнему отсутствуют два вратаря (Станислав Крицюк и Даниил Одоевский) и вернувшийся в Россию Деян Ловрен.

«Зенит» сохранил привычную для весны схему 3-4-2-1, но в ней неожиданную роль получил Андрей Мостовой. Штатный вингер, который, как правило, играет на левом краю, на сей раз закрывал весь правый фланг. Эксперимент сложно назвать удачным: в обороне Мостовой прогнозируемо ошибался, в атаке справа мало что показал.

Андрей Талалаев решил сыграть против чемпиона в достаточно смелый, открытый футбол, поэтому «Зенит» мог находить пространство для быстрых атак. Однако проблемой для петербуржцев стал коллективный отбор в исполнении игроков «Ахмата»: сине-бело-голубым было непросто выходить из обороны под давлением, проходить центр поля. Более того, именно хозяева, игравшие без классического центрфорварда, а с «ложной девяткой» Александром Трошечкиным, должны были открывать счёт. Евгений Харин после передачи Трошечкина просто простил «Зенит» за неудачные перестроения в обороне.

Полчаса петербуржцы показывали очень далекий от чемпионского футбол. Несколько перспективных атак сорвал своими потерями Малком, а создать пару моментов «Зенит» смог только за счёт Юри Алберто. Именно бразильский новичок выглядел самой опасной фигурой у сине-бело-голубых до перерыва.

Фото: fc-zenit.ru

После этого Семак перешёл на схему 4-4-2: Кузяев стал закрывать правый фланг защиты, а Мостовой превратился наконец в левого вингера. И этот тренерский ход усилил игру «Зенита». Юри Алберто забил прекрасный по исполнению гол с линии штрафной. Вообще за 45 минут «Зенит» пробил семь раз, а «Ахмат» при всей своей игровой смелости лишь один (в створ – 4:0). Хотя по передачам на чужой трети была почти ничья – 71:68 в пользу чемпиона. Вильмар Барриос успешно закрывал лидера команды из Грозного Бернарда Беришу. Например, точность передач косовара в первом тайме составляла лишь 46%.

«Зенит» не вернул более оборонительную схему и после перерыва. Действительно, зачем это делать, если команда поймала игру и мяч стал ходить, как надо? В начале второго тайма случился эпизод с падением Мостового после единоборства с Дарко Тодоровичем, но судьи, посмотрев повтор, не стали указывать на «точку». Пожалуй, справедливо. Касание было, вот только на фол оно не тянуло.

Впрочем, после часа матча в тренерском штабе «Зенита» всё-таки задумались об удержании минимального преимущества – замена Мостового на Нуралы Алипа привела к возвращению схемы 3-4-2-1. При этом штатный левый защитник Дуглас Сантос превратился из центрбека в опорного полузащитника: потрясающий универсализм бразильца! Теперь сине-бело-голубым стало проще контролировать мяч – соперник подустал и не столь агрессивно вступал в отбор. Но была и обратная сторона у этой медали. «Зенит» как бы притягивал игру к собственной штрафной.

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После 70-й минуты с поля ушёл и Артём Дзюба, продливший безголевую серию в РПЛ до восьми матчей. У экс-капитана сборной России сегодня ноль ударов по воротам и передач под удар. Похвастаться нечем, правда, и пасов хороших в штрафную Дзюба от партнёров в Грозном не дождался.

Заканчивал матч «Зенит» и вовсе без нападающих – в концовке Юри Алберто отправился на скамейку, а Иван Сергеев так с неё и не поднялся. У «Ахмата», напротив, появился центрфорвард Сенин Себай. Тем не менее хозяева фактически не имели голевых моментов (удары во втором тайме – 5:3, в створ – 3:2). Петербуржцы же сняли все вопросы об исходе, сделав 2:0 на 90-й минуте. Александр Ерохин отметил продление контракта с «Зенитом» голом, забив в фирменном стиле – в касание.