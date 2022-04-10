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Гол через себя Матео Кассьерры в матче «Уфа» — «Сочи», видео, 24-й тур РПЛ, 10 апреля 2022 года

«Ситуация в мире сложная, но я остаюсь». Кассьерра не покинул Россию и забил супергол
Павел Прохоров
Гол через себя Матео Кассьерры
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Самый результативный легионер РПЛ прямо сейчас.

Матео Кассьерра – главный бомбардир в Российской-Премьер-Лиге среди легионеров. Перед гостевым матчем с «Уфой» на его счету было восемь голов и три результативные передачи. С 7 марта по 7 апреля ФИФА официально разрешила иностранцам, выступающим в России, приостанавливать действие своих контрактов в связи с событиями на Украине. Этой опцией воспользовались 40 легионеров, но не Кассьерра. Он и другие иностранцы остались в «Сочи». Почему? Колумбиец остался, чтобы выиграть с командой медали и выйти в еврокубки. И, кажется, правильно сделал.

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В 2022-м году форвард не блистает результативностью: до сих пор у него была лишь одна голевая передача и ноль голов в шести матчах. Кассьерру прорвало сегодня, 10 апреля, в матче с «Уфой». На 11-й минуте Кристиан Нобоа ворвался в штрафную хозяев, обыграл нескольких соперников и выполнил передачу на Кассьерру, а тот быстро сгруппировался и ударом через себя отправил мяч в ворота Беленова. Гол на загляденье!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Его забитый мяч не стал победным: в начале второго тайма Артур Юсупов увеличил разрыв в счёте, но на 81-й минуте Гамид Агаларов реализовал пенальти, установив на табло окончательный результат.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
10 апреля 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Кассьерра – 11'   0:2 Юсупов – 51'   1:2 Агаларов – 81' (пен)

Благодаря этому голу колумбиец догнал в гонке бомбардиров полузащитника «Динамо» Даниила Фомина. На счету обоих теперь по девять голов, и они делят пятое место. Почему Кассьерра не бросил «Сочи» и не уехал, он рассказал месяц назад.

Матео Кассьерра
Матео Кассьерра
лучший бомбардир «Сочи»

«Легионерам разрешили уехать – останусь ли я? Конечно, да, я остаюсь. Безусловно, ситуация сложная сейчас в мире для всех нас. Моя жена, родители и дети поддерживают меня. Обеспокоенность ситуацией есть, но главное, что у меня есть поддержка. У нас очень хорошая команда. Возможно, через несколько лет я уже буду играть в другой стране и лиге. На данный момент я думаю только про «Сочи». Может быть, благодаря «Сочи» в будущем у меня получится уехать в Европу».

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Кассьерра перешёл в «Сочи» прошлым летом за € 1,2 млн. Его высокую результативность наверняка уже заметили в Европе. Не исключено, что летом к нему будет интерес из топ-лиг. Кассьерре только 24, впереди у него большая карьера. Возможно, после Португалии РПЛ – шаг назад для него, но только для того, чтобы сделать два вперёд.

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