Молодой защитник «Спартака» мог завершить карьеру в 21 год! Что не так с травмой Маслова?

В сезоне-2019/2020 под руководством Доменико Тедеско в обороне «Спартака» закрепился Павел Маслов. Юный защитник получил вызов в главную команду в 19 лет – после неплохих двух сезонов за дубль команды – и закрыл позицию правого центрального защитника. С тех пор Маслов сыграл 38 матчей за основу (37 – с первых минут) во всех турнирах и стал серебряным призёром РПЛ. А летом 2021 года защитник выбыл из строя и до сих пор не играет. Рассказываем, как проходит восстановление Маслова и почему он так надолго остался без футбола.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Травма бедра, воспаление, операция

Перед матчем с ЦСКА в апреле 2021-го Маслов выбыл из состава из-за острого воспаления мышц бедра. Защитник пропустил две игры и принял участие во встрече с «Химками», выйдя после перерыва. Этот матч стал для него последним на данный момент: в 30-м туре РПЛ с «Ахматом» он остался в запасе, а летом получил рецидив травмы. «Такая же проблема беспокоила Пашу по ходу сезона. Сейчас он тренируется индивидуально с физиотерапевтами. Как такового повреждения нет. Есть накопленные воспалительные изменения, связанные с перегрузкой за продолжительный период. Надеемся, к началу официальных матчей Паша восстановится», — заявлял тогда главный врач «Спартака» Глеб Чернов.

Через две недели Маслов приступил к беговой работе на поле, но воспаление вылечить не удалось, поэтому в конце августа он лёг на операционный стол в Финляндии. «Паша достаточно неплохо восстанавливался, готовился вернуться в игру на старте сезона, но снова случился рецидив. Накопленные воспалительные изменения потребовали операции по восстановлению целостности сухожилий обеих четырёхглавых мышц», – снова рассказал о случившемся Чернов. А перед матчем с «Сочи» игроки красно-белых поддержали защитника, надев футболки с фотографией одноклубника.

Восстановление Маслова должно было занять пять месяцев. В октябре он приступил к работе в тренажёрном зале, а к концу января ожидалось его возвращение в общую группу. Но опять всё пошло не по плану. По информации телеграм-канала «Первый спорт», из-за неправильно сделанной операции на четырёхглавых мышцах бедра в одной из финских клиник Маслов мог зимой завершить карьеру.

Благородный поступок клуба

Возможно, именно поэтому «Спартак» пошёл навстречу игроку и предоставил ему опцию продления контракта на год, которую защитник может активировать в любой момент.

Павел Маслов защитник «Спартака» «Очень приятно, что клуб выразил мне поддержку, потому что сейчас в моей карьере довольно сложный период. Я лечусь уже около восьми месяцев: сначала процесс шёл консервативно, потом потребовалась операция. Говорить о конкретных сроках пока тяжело, но с каждым днём я всё ближе к возвращению в игру. Прогресс есть, и это даёт позитивный настрой на то, чтобы работать дальше».

Почему восстановление Маслова затянулось

Спортивный врач Артём Рыженко рассказал в телеграм-канале свою версию затянувшегося восстановления Маслова.

– Уникальность Маслова в том, что его сухожилие, по всей видимости, не реагировало должным образом на консервативное лечение, – пишет врач. – Более того, проблема у него двусторонняя, поэтому форсирование реабилитации может не только усугубить ситуацию, но потребовать аналогичную операцию, но на другой ноге. Сколько работаю в футболе и читал литературы, с такой ситуацией в футболе я не сталкивался. Это более характерно для бегунов, легкоатлетов и марафонцев, где бега гораздо больше и специфика нагрузок совершенно другая.

Чтобы избежать повторения ситуации на другой ноге, врачи и тренеры «Спартака» крайне осторожно подводят его к общей группе. Маслов находится уже на финальном этапе реабилитации, то есть перешёл к спортспецифичным нагрузкам, но всё ещё сталкивается с небольшим дискомфортом. Клуб не решается допускать его без ограничений, пока боль полностью не уйдёт».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Что сейчас с восстановлением Павла и когда его стоит ждать на поле?

Как сейчас проходит восстановление Маслова, «Чемпионату» рассказал представитель защитника Герман Ткаченко: «Ситуация с Пашей непростая. Его травма сверхсложная. Надо сказать, что финские специалисты — молодцы. Главное, чтобы культура отмены не коснулась медицины. Сейчас мы ожидаем от них реакции на последнее МРТ. Нужно дать Маслову время, оставить его в покое, чтобы он спокойно восстановился».

Скорее всего, 21-летний защитник не сыграет за основу в текущем сезоне. Об этом же сегодня написали наши коллеги из «СЭ». В лучшем случае Маслов может появиться за дубль команды (так в своё время возвращался в основу после долгого отсутствия вратарь Александр Селихов), где будет набирать форму. Хотя, скорее всего, и этого риска ждать не стоит – пока что Павел не приступал к занятиям в общей группе.