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«Ренн» — «Монако» — 2:3, обзор матча, голевая передача Александра Головина, 15 апреля 2021 года, Лига 1, реакция

«Головин — лучший полузащитник французской лиги». Россиянин выдал суперпас в стиле Погба!
Павел Прохоров
«Ренн» – «Монако» – 2:3
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Болельщики в восторге! А «Монако» после важной победы подобралось к зоне ЛЧ.

«Монако» под руководством Филиппа Клемана играет всё увереннее. А Александр Головин выходит на ведущие роли в команде! Французский клуб одержал три победы подряд после вылета из плей-офф Лиги Европы и поднялся в таблице на шестое место. Александр, вернувшись в начале марта в состав после повреждения приводящей мышцы, отметился голевой передачей в ответном матче с «Брагой» в 1/8 финала Лиги Европы, а затем поучаствовал в разгроме над «ПСЖ» (3:0) и сделал ассист в игре с «Труа». На пятничный матч с «Ренном» Клеман снова выпустил его в старте – в четвёртый раз подряд.

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Игроки обеих команд не стали мучить болельщиков скучным футболом и уже к 12-й минуте забили по голу. «Ренн» вышел вперёд на третьей минуте: Амари Траоре выполнил отличный пас на Флавьена Тэта, который с лёгкостью переиграл вратаря ударом головой с близкого расстояния. В принципе, «Монако» мог сравнять счёт через пять минут, но мяч после удара Кевина Фолланда прошёл чуть выше перекладины. Но проблемой для гостей это не стало.

Франция - Лига 1. 32-й тур
15 апреля 2022, пятница. 22:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
2 : 3
Монако
Монако
1:0 Тэт – 3'   1:1 Вандерсон – 12'   1:2 Бен-Йеддер – 57'   1:3 Боадю – 77'   2:3 Терье – 90+2' (пен)

Восстановил равенство на табло Вандерсон. Защитник «Монако» подключился к атаке и, ворвавшись в штрафную, с носка пробил в противоход вратарю. Однако гораздо круче было само развитие атаки, а не удар. Хозяева здорово вышли из-под прессинга на левом фланге, который закончился длинной диагональной передачей Александра Головина через центр – прямо на правый край штрафной площади. Без преувеличений можно сказать, что на такие пасы способны немногие в мировом футболе, например, такие передачи часто выдаёт Поль Погба.

Своим пасом Александр заставил местных болельщиков восхищаться. Кто-то признал Головина «лучшим полузащитником французской лиги», другие посчитали, что Александр заслуживает «лучшего клуба», но главное – это восторги от его передачи.

Если в первом тайме больше опасных моментов практически не было, то в начале второго «Ренн» дважды мог повести в счёте. Но сначала Бенжамен Буриго послал мяч выше перекладины, а затем Ловро Майер упал в штрафной и просил судью о пенальти. Подходы «Ренна» к чужим воротам закончились в итоге голом в собственные – Фолланд выиграл борьбу в воздухе и не без везения вывел Виссама Бен-Йеддера один на один. Лучший бомбардир «Монако» не промахнулся – 2:1.

Минутами позже отличную возможность забить первый гол в 2022 году получил Головин – его вывели проникающей передачей на рандеву с вратарём, и мяч после удара россиянина прошёл рядом со штангой. Несмотря на все попытки «Ренна» сравнять счёт, в этом матче было суждено победить «Монако». На 77-й минуте Мирон Боадю забил третий мяч в ворота «Ренна», а Вандерсон выступил в роли ассистента. Через несколько мгновений после гола поле покинул и бразилец, записавший на свой счёт 1+1 по системе «гол+пас», и россиянин.

Головин провёл на поле 78 минут и, помимо голевой передачи, отметился двумя ключевыми пасами, двумя ударами мимо ворот, одним перехватом и заработал на себе фол. В оставшиеся минуты матча без него монегаски пропустили гол: в добавленное время Мартен Терье реализовал пенальти, назначенный за фол Софьяна Диопа.

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Благодаря победе со счётом 3:2 «Монако» переместился с шестого места на четвёртое и теперь находится в трёх очках от зоны Лиги чемпионов. В случае успеха французской команды Головин может стать единственным россиянином, который сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов.

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