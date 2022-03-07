«Чалов не зря приехал в Европу». В Швейцарии хвалят россиянина за очередной гол

Прошедшая неделя оказалась очень успешной для нападающего Фёдора Чалова. Российский футболист, уехавший в Европу, забил три мяча в двух матчах. Сначала оформил дубль и помог «Базелю» уйти от поражения в игре с «Санкт-Галленом» (2:2), а затем забил победный гол в матче с «Лугано» (2:0). Швейцарская пресса отмечает заслуги 23-летнего форварда, который выходит на ведущие роли.

Что пишут в Швейцарии о Чалове

BZ Bazel отмечает, что россиянин с каждым матчем действует всё увереннее.

«В двух предыдущих матчах «Базель» пропустил шесть мячей. Очевидно, что команде необходимо было стабилизировать игру в обороне. Но уже в начале встречи «Базель» показал, что обладает прекрасными атакующими навыками. Миллар промчался с фланг в центр и сделал из защитников стойки для слалома. Его остановили в самый последний момент, но отскочивший мяч удачно лёг на ногу Чалову — россиянин уверенным ударом открыл счёт. Он забил дважды в предыдущем туре, а сейчас снова отличился. Похоже, Фёдор не зря приехал в Европу, а его адаптация в новой лиге успешно завершена. Чалов — лучший игрок матча. То, как он действовал в этой игре, говорит о его уверенности в себе».

Sport.ch подчёркивает важность гола Фёдора, ставшего победным.

«Лугано» неплохо начал матч, но гол Чалова будто выбил землю из-под ног хозяев. В течение следующих минут они выглядели пассивно. В эпизоде с голом россиянина необходимо отметить Миллара. Канадец обыграл чуть ли не полкоманды «Лугано», а Чалов оказался в нужном месте и нанёс роскошный удар».

Blick хвалит Чалова, но при этом отдаёт должное и его партнёру, совершившему прекрасный проход перед голом.

«Чалов уже приносит пользу команде. В четверг преемник Кабрала оформил дубль в матче с «Санкт-Галленом» и спас «Базель» от поражения, а теперь отличился в игре с «Лугано». Хотя на 50 процентов этот гол сделал Миллар, продемонстрировавший прекрасный дриблинг. Но Фёдор прекрасно воспользовался ситуацией».

SRF считает, что россиянин пришёл в себя. В первых четырёх матчах Чалов не забил ни разу, а затем отличился трижды в двух следующих играх.

«Чалов пришёл в себя. Русский новобранец забил третий гол в двух последних двух матчах. Проворный Миллар сделал из игроков «Лугано» стойки для слалома, но его накрыли в последний момент. Отскок пришёлся прямо на ногу Чалову, который технично направил мяч в сетку».

С кем «Базель» сыграет в ближайших матчах

На этой неделе «Базель» проведёт два матча. 10 марта швейцарская команда встретится на выезде с «Марселем» в 1/8 финала Лиги конференций. На групповом этапе французский клуб выступал в одном квартете с «Локомотивом» и набрал в двух матчах с железнодорожниками четыре очка. Возможно, именно на «Велодроме» Чалов забьёт свой первый мяч в Лиге конференций. А 13-го числа «Базель» сыграет на своём стадионе с «Серветтом» (пятое место в чемпионате). Сейчас команда Чалова делит вторую строчку в таблице вместе с «Янг Бойз», при этом рассчитывать на борьбу за чемпионский титул не приходится. Лидирующий «Цюрих» опережает ближайших преследователей на 15 очков.