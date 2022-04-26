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Интрига в сезоне РПЛ: кто вылетит, попадёт в еврокубки: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», Валерий Карпин

Интрига жива и после побед «Зенита»! РПЛ – неожиданно очень захватывающая лига
Евгений Марков
Интрига в сезоне РПЛ
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Борьба за выживание и за тройку – топ. Огненная концовка сезона вдохновляет.

Этот чемпионат России по футболу – уникальный. И не только потому, что проходит на фоне нефутбольных и всем известных событий. А потому, что на этом самом фоне команды выдают мощнейшую интригу и играют так, будто впереди блестят не только медали, но и международные бонусы.

Вдумайтесь: сборная России забанена, еврокубков в следующем сезоне, скорее всего, не будет, а вероятность того, что из РПЛ никто не вылетит, крайне высока. Поводов бороться за что-то круче, чем «победа в каждом матче», будто бы и нет.

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Однако российские клубы из тура в тур показывают реактивный футбол и подкладывают интригу даже в матчи разных по силе команд. Причём эту интригу не нужно искать в истории противостояний или где-то ещё – всё очевидно. Просто интересно смотреть футбол.

Настолько, что в каждом туре РПЛ можно обнаружить борьбу или за призовые места, или за теоретическое спасение. Будто бы футболисты своей игрой делают так, чтобы лига в непростые времена не осталась без заработка – чтобы выгода от коммерческих контрактов РПЛ и общего телевизионного контракта только росла.

«Ростов» — «Спартак»

«Ростов» — «Спартак»

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Огненный финиш РПЛ – тому подтверждение. Смотреть лично мне хочется абсолютно каждый матч – потому что они драматичны. Смотреть же широкому зрителю можно почти каждый – потому что игры зрелищные и распадаются на яркие запоминающиеся моменты (хороший знак). Достаточно взять последний тур и сделать неочевидный анализ: пройтись по всем играм и понять, что смотреть с интересом можно было каждую.

«Урал» – «Уфа» — 2:1

Битва двух клубов за выживание, что уже любопытно. Гол Агаларова за 10 минут до конца и дальнейшая осада уральских ворот. Когда в РПЛ хочет остаться каждый – получаются такие насыщенные игры. Один из лучших матчей футбольной субботы.

«Урал» — «Уфа»

«Урал» — «Уфа»

Фото: fc-ural.ru

«Локомотив» – «Нижний Новгород» — 2:1

У первых не получается стабильно играть (отсюда много забитых и пропущенных мячей – то есть зрелищности). У вторых получается отбирать очки как у лидеров, так и у команд из середины турнирной таблицы. На выходе – матч с 25 ударами на двоих (14 против 11) и гол «Нижнего» за 12 минут до конца.

«Сочи» – «Ахмат» — 3:2

Пять голов. «Ахмат», забравшийся в первой половине сезона в зону еврокубков, не может победить уже в седьмом матче кряду, но всё равно сражается с «Сочи» – который, в свою очередь, бьётся за третье место. 3:2, много голов, удалённый в прошлом матче Родригао заряжает на фанатском секторе.

«Сочи» – «Ахмат»

«Сочи» – «Ахмат»

Фото: pfcsochi.ru

«Химки» – «Крылья Советов» — 4:1

Игрой «Крыльев» восхищаются и болельщики, и тренеры клубов РПЛ, но даже у них не получается побеждать стабильно, особенно вдевятером. Колорита добавляет финт Зидана в исполнении вратаря Ивана Ломаева, который приводит к голу в ворота «Крыльев». Глушаков забивает девятый гол за сезон – и это его лучший показатель после ухода из «Спартака». В соцсетях «Крыльев» полыхает: судейство в матче называют цирком.

Огонёк!

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«Рубин» – «Арсенал» — 1:0

Перед этим матчем интересовал ровно один вопрос: сможет ли вообще победить одна из команд? «Рубин» к этому моменту проиграл пять раз в шести матчах. «Арсенал» просто не выигрывал с декабря.

Звучит странно, но матч с участием «Рубина» проходит в рамках ожесточённой борьбы за выживание, и это как минимум увлекательно.

«Ростов» – «Спартак» — 3:2

Очень громкий матч. Два пенальти, отменённые голы, контрастные результаты «Спартака» в год столетия и возрождённый Карпиным «Ростов». По сути, центральный матч тура в исполнении восьмой и десятой команд чемпионата.

ЦСКА – «Динамо» — 1:0

Не самое увлекательное, но московское дерби, в котором решалось: продолжится ли чемпионская гонка в исполнении «Динамо» и сможет ли ЦСКА под руководством Березуцких стать третьим. Отдельный штрих – безуглеродная акция на дерби, когда армейцы приехали на стадион на электробусе, а за покупку электронных билетов (а не бумажных) давали 10% скидки.

«Краснодар» – «Зенит» — 1:3

Традиционно сложный для гостей матч. Традиционно делающий «Зенит» чемпионом, пусть и теоретически.

«Краснодар» – «Зенит»

«Краснодар» – «Зенит»

Фото: fc-zenit.ru

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Если коротко, каждый матч, и не обязательно лидирующих клубов, захватывает. В них мало линейных сюжетов, каждый клуб ведёт свою борьбу.

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«Зенит» – за чемпионство и за то, чтобы оформить его до матча со «Спартаком» (или к нему).

«Динамо», ЦСКА и «Сочи» – за максимально высокое место в тройке.

У «Локомотива», «Краснодара» и «Крыльев» своя разборка.

«Ростову» важно побеждать в каждом матче и подниматься, а «Ахмату» – доказывать, что серия побед в первом круге – никакая не случайность.

«Спартаку» и «Рубину» просто очень нужны победы, каждый их матч – вызов для команд, их тренеров и болельщиков.

«Нижний Новгород», «Химки», «Урал», «Уфа», «Арсенал» – битва за свободу от стыков и вылета.

Финиш этого сезона РПЛ – огонь и сила. Включайтесь, пока не поздно!

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