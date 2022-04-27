«Реал» – это опоссум. Прикидывается дохлым, чтобы потом восстать

Удивительный матч! «Сити» забивает два мяча за 11 минут, и кажется, что уже не особо интересно смотреть дальше. Интрига умерла, хотя «Реал» ещё не вышел на поле. Причём с этим «Сити» не понимаешь от кого ждать беды. Даже защитник Зинченко отдаёт в штрафную на защитника Лапорта. Ощущение, будто Эдерсон может пойти и забить (хотя на самом деле всего лишь голевую сделать).

Кстати, в этом плане парадоксален именно первый гол в матче. Обычно перепасовка у «Сити» подготавливает момент для подачи Де Брёйне в штрафную. Просто потому, что он это делает лучше всех в команде. А тут получилось, что подал Марез, а Де Брёйне пошёл замыкать в штрафную. Показалось, что ему очень хотелось забить в ворота Куртуа. Ни на что не намекаю, просто оставлю ссылку на эту статью.

Марез после ассиста решил, что с пасами нужно заканчивать и в дальнейшем бил сам, когда явно стоило катить партнёрам на пустые ворота. Игровое преимущество «Сити» выглядело подавляющим, и особо не было сомнений, кто пройдёт дальше.

Однако такова фишка «Реала». Он, как опоссум, притворяется дохлым. Хотя на самом деле жив и здоров. Успокаивает бдительность, чтобы потом наказать успокоившегося соперника. Мы это уже видели в 1/8 финала в матче с «ПСЖ». Тогда «Реал» был хуже три тайма, чтобы в четвёртом решить исход противостояния. Теперь этот же сценарий свершился уже в рамках одного матча.

Хотя нужно понимать, что «Реалу» в какой-то степени повезло. У «Сити» выпали основные крайние защитники: Уолкер (травма), Канселу (дисквалификация). В результате вышли Зинченко и Стоунз. И вот первый гол «Реала» – Бензема забивает из-под Зинченко, а второй – проваливается Фернандинью, который вышел на правый фланг обороны из-за травмы Стоунза. Для обоих позиция правого защитника – чужая.

Вообще, ситуация достаточно тяжёлая для «Сити»: под молниеносного Винисиуса вышел Фернандинью, которому через неделю исполнится 37 лет. Это при том, что рывки Винисиуса – главное оружие «Реала» в контратаках. Проход бразильца – абсолютно праймовый Бэйл.

«Реал» восстаёт из мёртвых, и теперь с ответной игрой непонятно примерно ничего. Хотя нет. Одна вещь всë-таки известна. К матчу в Мадриде будет готов и Канселу, и, скорее всего, Уолкер. По идее, «Реалу» будет ещё сложнее. Но это не точно.