8 маленьких шедевров Джано, которыми он запомнился России. Фаны «Спартака» его обожали

Джано Ананидзе завершил игровую карьеру. Бывший полузащитник «Спартака» устал от бесконечных повреждений и в 29 лет сказал себе «стоп».
«Я принял это решение вместе со своей семьёй. Большое спасибо всем, кто был со мной на протяжении всей карьеры. По правде говоря, бесконечные и непрекращающиеся травмы очень утомили. За свою карьеру я много боролся, испытывал много боли, много раз был на операционном столе. Я очень расстроен, но думаю, что уже пора».
Лучшие годы карьеры Джано провёл в «Спартаке», где выиграл чемпионство, Суперкубок России и все возможные медали чемпионата страны. В «Ростове» полузащитник добавил Кубок России, собрав таким образом полную коллекцию наград российского футбола. Джано был очень технически одарённым игроком. Дриблинг, умение отдать последний пас, дальние удары – это то, чего у него не отнять. Не зря его называли то «новым Месси», то «грузинским Пирло».
Джано Ананидзе провёл лучшие годы в «Спартаке»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
За всю карьеру (клубы + сборная) Джано сыграл 253 матча, забил 34 гола и сделал 34 результативные передачи. Собрали для вас самые яркие перформансы Ананидзе.
Первые два гола «Спартака» в чемпионском сезоне забил Джано
Сезон-2016/2017 стал для «Спартака» золотым. В первом туре красно-белые разгромили со счётом 4:0 «Арсенал», и первые два гола в матче забил именно грузин. На шестой минуте мяч после удара Джано изящно отправился от штанги в ворота, а чуть позже полузащитник без посторонней помощи попал куда надо.
Филигранное завершение атаки «Спартака»
Через месяц после дубля «Арсеналу» полузащитник забил «Анжи»: Джано завершил классную атаку красно-белых. Посмотрите, как «Спартак» при Массимо Каррере проходил через центр поля в две передачи. Удар в нижний угол ворот – приговор для Александра Беленова.
Супергол от перекладины в ворота «Оренбурга»
В том сезоне Джано забил свой последний (четвёртый) гол уже в седьмом туре: он поставил точку в гостевом матче с «Оренбургом». Защитники хозяев не усмотрели за грузином, который с лёту отправил мяч в ворота ударом от перекладины.
Права на видео принадлежат АФК «Российская Премьер-Лига».
Единственный гол за «Крылья Советов»
Зимой 2019 года Джано ушёл в аренду в «Крылья Советов», сыграл восемь матчей и забил один гол. Как Гильерме ни тянулся за мячом, полузащитник был предельно точен.
Голевые передачи «спартаковского Пирло»
«Ты похож на Пирло – манерами, передачей» – эти слова принадлежат Массимо Каррере. Экс-тренер «Спартака» как никто другой верил в полузащитника, которому предоставил 22 матча в чемпионском сезоне. Джано всегда отличался умением отдать выверенную передачу на партнёра.
В чемпионском матче с «Тереком» полузащитник быстро развернулся в центре поля и выполнил диагональ на Квинси Промеса, который поставил точку в комбинации – 3:0.
Наверняка спартаковцы не забыли домашний матч с «Оренбургом», в концовке которого Промес вырвал победу голом в добавленное ко второму тайму время. Джано в той игре тоже отметился – голевой передачей на Романа Зобнина в моменте со вторым забитым мячом. Посмотрите, как круто сыграл грузин: начал атаку, отправил защитника в буфет, выдержал паузу и, дождавшись рывка партнёра, выполнил навес.
В мае 2016-го Джано тоже сыграл здорово, сделав классную передачу на Зе Луиша в матче с «Динамо». Форвард «Спартака» подработал мяч одним касанием и сильно пробил под перекладину.
За два месяца до матча с «Динамо» Джано выполнил отличный навес на Промеса в игре с «Анжи». Полузащитник смог отправить мяч так, чтобы он не перелетел через Квинси, а опустился ему прямо в ноги.
Жаль, что больше он не порадует нас своими маленькими шедеврами. Удачи в новой жизни, Джано!
- 29 апреля 2022
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