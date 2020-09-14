Кто ещё в РПЛ уходил, не сыграв ни минуты.

37 дней числился Джано в новом клубе. И это не рекорд

В последнее время в чемпионате России участились случаи «транзита», когда игроки, не сыграв и матча за новый клуб, едут дальше. Самый свежий пример – Джано Ананидзе, задержавшийся в «Роторе» всего на месяц. Вспоминаем аналогичные истории из недавнего прошлого.

Александр Кокорин, «Анжи», 37 дней в клубе

В начале июля 2013 года стало известно о желании Кокорина, в ту пору молодого таланта «Динамо», продолжить карьеру в «Анжи». В Махачкале тогда собралась звёздная легионерская компания, которую разбавили известные российскими мастера – Габулов, Жирков, Ещенко, Денисов, Кокорин.

Пока новые одноклубники готовились к сезону, Александр восстанавливался от травмы и возобновил тренировки в середине июля. Но за «Анжи» он так и не сыграл. Застарелая травма вынудила нападающего улететь на лечение в Германию.

Тут-то и грянула новость о «смене курса». Владелец клуба Сулейман Керимов из-за неудовлетворительных результатов команды решил сократить финансирование и избавиться от ряда лидеров, в число которых вошёл Кокорин. Уже в середине августа нападающий «Анжи» вместе с Юрием Жирковым и Игорем Денисовым перекочевали в «Динамо».

Фото: РИА Новости

«Сделаем красиво», — говорил Кокорин, приходя в «Спартак». Переход в «Рому» — это красиво? Хотя однажды он уже ушёл из одной команды в другую и не сыграл там ни минуты.

Борис Ротенберг, «Кубань», 182 дня в клубе

Карьера Ротенберга богата трофеями, но никак не игровыми минутами. 1 января 2012 года защитник отправился в аренду в «Кубань», но уже через полмесяца выбыл из строя из-за надрыва икроножной мышцы правой ноги. В «Кубани» верили в Ротенберга и не исключили возможность выкупить игрока по окончании арендного соглашения.

«Этот фактурный защитник добавит конкуренции в наших оборонительных рядах, — утверждал спортивный директор «Кубани» Сергей Доронченко. — Ближайшие месяцы в нашем составе станут для него определяющими: в зависимости от того, как Борис сможет себя проявить, будет решён вопрос о дальнейшей совместной работе».

В итоге Ротенберг шесть матчей отсидел на скамейке запасных, а на поле не провёл ни минуты. Летом 2012 года Борис вернулся в «Динамо» и уехал в аренду на Кипр.

Фото: РИА Новости

Алексей Сутормин, «Рубин», 7 дней в клубе

Переход Сутормина по маршруту «Оренбург» — «Рубин» — «Зенит» — один из самых странных в истории российского футбола. 1 июля 2019 года Алексей подписал четырёхлетний контракт с «Рубином» и был представлен на сайте с 19-м игровым номером на спине. Но уже 5 июля стало известно, что Сутормин перейдёт в «Зенит».

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак прокомментировал слухи о переходе игрока в «Зенит: «Всё, о чём пишется сейчас, — это всё домыслы. Рассуждать о чём-то гипотетически… Давайте дождёмся какого-то решения, а потом поговорим».

8 июля Сутормин прошёл медобследование и был представлен пресс-службой «Зенита» под музыку из «Санта-Барбары». «Рубин» презентовал Сутормина картонной фигурой на встрече с болельщиками. Пресс-служба «Зенита» предложила в обмен тренировочный манекен, в который врезался Антон Заболотный.

Фото: fc-zenit.ru

Российского игрока нужно уметь уговорить. Чему учит история Сутормина Трансфер кандидата в сборную России – ценный урок для спортивного департамента «Зенита».

Адиль Рами, «Сочи», 95 дней в клубе

Под конец зимнего трансферного окна «Сочи» взбудоражил болельщиков трансферной «бомбой» — в курортный город едет играть чемпион мира 2018 года! На словах тренерский штаб и сам игрок были рады взаимному соглашению. Но прежде чем открыть для себя новую лигу, Рами предстояло вылечить травму, полученную за «Фенербахче».

Увы, решить проблемы с коленом французу так и не удалось. В мае агент игрока Рубен Хавьер Косо Руиз сообщил о расторжении контракта Рами с «Сочи» и назвал причины ухода полузащитника из клуба.

«Всё дело не в травме. Дело в зарплате, из-за этого контракт был расторгнут. За всё время мы получили от «Сочи» ровно 0 евро. Мы пойдём в ФИФА и CAS», — пригрозил представитель игрока. Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг назвал Рами «обманщиком», поскольку тот скрыл травму во время подписания контракта.

В начале сентября Рами подписал контракт с португальским клубом «Боавишта», а на днях заключил мировое соглашение с «Сочи» по вопросу о задолженности по зарплате. Стоит отметить, что французский футболист отметился положительной историей вне поля — помог с доставкой еды нуждающимся жителям во время карантина.

Фото: РИА Новости

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Джано Ананидзе, «Ротор», 37 дней в клубе

В августе Джано вернулся в Россию и подписал контракт с новичком РПЛ. У грузинского полузащитника были варианты продолжения карьеры в Грузии и Турции, но экс-игрок «Спартака» предпочёл возвращение в Россию, заключив годовой контракт с «Ротором». Спустя месяц соглашение было расторгнуто по инициативе футболиста.

Фото: rotor-vlg.com

«Многие думают, что Джано уже под 40». Как Ананидзе оказался в «Роторе», а Гайч – в ЦСКА Менеджер Лепсая – о нюансах трансферов Гайча и Ананидзе и своём уголовном деле.

«Я сделал УЗИ и МРТ и понял, что всё не так хорошо, как хотелось бы… — Объяснил футболист своё решение. — Колено до сих пор меня беспокоит и, возможно, мне предстоит операция. Я принял решение расторгнуть контракт. Я благодарен руководству и тренерскому штабу за шанс, который мне предоставили, но, к сожалению, я не смог помочь команде. Скажу, что такую мощную поддержку, как у «Ротора», я видел только у 4-5 клубов в стране. Это невероятно! Очень хотелось поиграть при таких трибунах, но не сложилось. Ещё раз спасибо всем. Надеюсь, что ещё увидимся!».