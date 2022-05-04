«Большая гордость для нашей страны». Что будет с самым неожиданным чемпионом в «Зените»?

Нуралы Алип – самый необычный чемпион России. Ещё в декабре он бегал в основе «Кайрата», а уже в следующем месяце поехал в «Зенит». Но даже не на полноценный контракт – сначала прошёл просмотровый сбор и только потом клубы договорились об аренде. Прошло четыре месяца, и Алип уже держал в руках чемпионский титул и фотографировался с людьми, которых до этого видел только по телевизору. Из Казахстана – в основу «Зенита». Впечатляющий прогресс.

От стеснения до основы

Главная проблема первых недель в команде – переизбыток волнения. Но Алип не стеснялся этого. В интервью даже рассказал показательную деталь – в Дубае игроки ежедневно собирались у отеля, чтобы поехать на тренировку. И нормальным было подойти за 5 минут до отправления. Нуралы подходил за 20-30 минут до назначенного времени — настолько переживал, что опоздает.

Нуралы Алип Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Первые матчи за «Зенит» – товарищеские. Потом первые оценки от штаба и сторонних спецов. Семак был честен: приглашение Алипа в первую очередь нужно, чтобы отпустить в аренду молодых. То есть парня берут не для усиления, не для укрепления, а, скорее, для тренировок. Такой вот прагматичный подход. Следующие пару месяцев игрок, естественно, будет читать и разнообразных экспертов. Широков говорил, что парень не вызывает восторга, Стрепетов – что он не уровень «Зенита». Общий фон был примерно ясен. Тем более удивлял подход тренера. Когда Семак потерял Ракицкого и Ловрена, то первое время даже не думал об Алипе в основе. Искал другие сочетания – с Дугласом, Барриосом, Чистяковым. А защитник из Казахстана смотрел за этим со скамейки. Но точно не отчаивался. И как мантру повторял: «Я буду работать и доказывать, что достоин остаться здесь».

Первый полноценный матч Алип провёл 3 марта в Кубке России с «КАМАЗом». Дальше – пара выходов на замену, поездка в сборную и возвращение в апреле. За три месяца в команде защитник, кажется, привык. Не только к партнёрам, но и к требованиям Семака. А сам тренер понял, как интегрировать его в состав – сначала в двух матчах, с «Сочи» и «Ахматом», Алип выходил удерживать результат, а потом впервые появился в основе в РПЛ. Это был матч с «Уралом», после которого прошла первая похвала от тренера.

«Нуралы смотрелся очень хорошо. У нас на предсезонной подготовке было не так много времени, чтобы с ним познакомиться, поэтому он не так часто до этого выходил. Но в тех играх, когда появлялся на поле, убедил, что заслуживает место в стартовом составе.

Сегодня сыграл хорошо. Он абсолютно справился со своей задачей и в целом оставляет приятное впечатление. По поводу контракта – не знаю, какие условия, насколько они устраивают клубы, какова договорённость о выкупе. С точки зрения тренерского штаба вопросов к Нуралы нет никаких», – сказал Семак.

С того момента он играл в стартовом составе в каждом матче. В том числе в чемпионском с «Локомотивом». Да, есть очевидные проблемы в некоторых компонентах игры – первый пас, выбор позиции, но за счёт других качеств он пытается их маскировать. И получается очень удачно. Важно, что даже после первых матчей Алип адекватно относится к себе. Во время чемпионского празднования всё так же скромно стоял в стороне. Он точно понимает, что его роль далеко не первая в этом успехе. Но, возможно, его время ещё придёт.

Что будет дальше?

По официальной версии, арендное соглашение Алипа с «Зенитом» рассчитано до конца этого года. Также сообщалось, что существует пункт о выкупе игрока за € 4 млн – это, кстати, даже больше, чем «Зенит» заплатил за Дмитрия Чистякова. Но сумму наверняка можно обсудить дополнительно – весь вопрос, а нужно ли выкупать игрока уже сейчас?

«Зенит» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Судя по сигналам Семака – он не против такого сценария. В любом случае в ближайший год еврокубков не будет, так что нет необходимости привозить сильного иностранца. Как и искать россиян в других клубах – это в любом случае не будет дешевле, чем забрать Алипа. Так и зачем менять то, что и так работает? Нуралы уже влился в коллектив, понимает тренера и, главное, ещё может расти. Парню только 22 года, поэтому прибавить в некоторых компонентах он точно способен. Никто не ждёт от него космического уровня, но приблизиться к Чистякову он вполне способен.

Журналист Александр Стрельников, работающий в Казахстане, рассказал «Чемпионату», как в стране воспринимают выступление футболиста.

«То, что воспитанник казахстанского футбола стал чемпионом России – это большая гордость для нашей футбольной общественности и всей страны. Пусть и ключевым игроком «Зенита» в этом сезоне Нуралы Алипа назвать очень сложно. Хотя можно было предполагать, что после потери ведущих футболистов в центре обороны он получит игровое время.

Почему его отпустил «Кайрат»? В клубе в очередной раз был объявлен вектор развития с упором на собственных воспитанников, засидевшихся в запасе. То есть в Алматы дали понять, что в этом году особо больших достижений от своей команды не ждут – нынешний сезон должен стать временем её становления. В таких условиях, наверное, оправданным было дать одному из лидеров шанс проявить себя на уровне РПЛ. Тем более что права на футболиста «Кайратом» сохранены.

В «Зените», возможно, переживали за то, как он в итоге будет чувствовать себя на уровне РПЛ. Поэтому и взяли игрока в аренду. А в «Кайрате» надеялись, что опыт в РПЛ существенно поднимет стоимость этого игрока. У нас Алип считается одной из будущих футбольных звёзд страны. Посмотрим, получится ли у него в итоге с «Зенитом» или нет, но в Казахстане очень хотели бы, чтобы на данном этапе он закрепился на уровне РПЛ».