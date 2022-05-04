Вот это потасовка в игре «Реал» — «Сити»! Лапорт дал леща Модричу и рухнул сам. Видео

Полуфинал Лиги чемпионов «Реал» – «Сити» начался с потасовки. На 7-й минуте Каземиро сфолил на Де Брёйне – ударил сзади по ногам и сорвал опасную атаку. После этого несколько игроков «Сити» прибежали к итальянскому арбитру Даниэле Орсато.

Прибежал в том числе и защитник гостей Эмерик Лапорт, который немного потолкался с Лукой Модричем, а потом заехал хорвату по лицу ладонью и сам рухнул на поле.

Футболисты обеих команд стали возмущаться ещё больше. Арбитру пришлось сначала отогнать игроков от себя, а затем показать по жёлтой карточке и Лапорту, и Модричу. Увидев перед собой предупреждение, оба футболиста выразили недовольство решением судьи.

Игорь Федотов футбольный арбитр Здесь судья правильно разобрался, что не стал удалять ни Модрича, ни Лапорта. Это не та игра, где надо сразу кого-то удалять. Надо пытаться разрулить словами. Орсато молодец, по жёлтой показал – и достаточно. Такие игры должны проводиться с минимальными действиями судей, избегать карточек, которых можно избежать.

А само нарушение Каземиро – никто бы не удивился, если бы его удалили.

Отметим, что пощёчину от Лапорта на повторе видно чётко. Защитник, в свою очередь, несколько раз показал, что Модрич схватил его за горло. Повторы не дают понимания, было ли что-то подобное со стороны хавбека «Реала».