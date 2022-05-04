Вот это потасовка в игре «Реал» — «Сити»! Лапорт дал леща Модричу и рухнул сам. Видео

Полуфинал Лиги чемпионов «Реал» – «Сити» начался с потасовки. На 7-й минуте Каземиро сфолил на Де Брёйне – ударил сзади по ногам и сорвал опасную атаку. После этого несколько игроков «Сити» прибежали к итальянскому арбитру Даниэле Орсато.
Прибежал в том числе и защитник гостей Эмерик Лапорт, который немного потолкался с Лукой Модричем, а потом заехал хорвату по лицу ладонью и сам рухнул на поле.
Футболисты обеих команд стали возмущаться ещё больше. Арбитру пришлось сначала отогнать игроков от себя, а затем показать по жёлтой карточке и Лапорту, и Модричу. Увидев перед собой предупреждение, оба футболиста выразили недовольство решением судьи.
Здесь судья правильно разобрался, что не стал удалять ни Модрича, ни Лапорта. Это не та игра, где надо сразу кого-то удалять. Надо пытаться разрулить словами. Орсато молодец, по жёлтой показал – и достаточно. Такие игры должны проводиться с минимальными действиями судей, избегать карточек, которых можно избежать.
А само нарушение Каземиро – никто бы не удивился, если бы его удалили.
Отметим, что пощёчину от Лапорта на повторе видно чётко. Защитник, в свою очередь, несколько раз показал, что Модрич схватил его за горло. Повторы не дают понимания, было ли что-то подобное со стороны хавбека «Реала».
- 4 мая 2022
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