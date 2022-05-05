«Не участвуем в издевательстве!» «Спартак» и «Атлетико» саботируют чемпионский коридор

В 70-х годах прошлого столетия зародилась традиция чемпионских коридоров. Впервые идея была реализована в матче «Атлетика» из Бильбао и мадридского «Атлетико». Футболисты басков перед стартовым свистком таким образом чествовали соперника, который стал чемпионом Испании. Поначалу инициатива «Атлетика» не вызвала отклика у других клубов. Но в 1980-х её неожиданно поддержала «Барселона», организовав чемпионский коридор самому принципиальному противнику — мадридскому «Реалу». После этого традиция распространилась по миру.

Чемпионские коридоры стали символом уважения, а выстраивать их стали даже самые непримиримые соперники. В 2005-м футболисты «Манчестер Юнайтед» так приветствовали игроков «Челси», а в 2007-м игроки «Интера» — земляков из «Милана». Со временем традиция настолько прижилась в Англии, что её реализуют практически каждый сезон. «Ливерпуль» и «Арсенал» также несколько раз поддерживали этот ритуал.

А вот в Испании пошла обратная тенденция. Команды начали отказываться от этого красивого жеста. Самый громкий конфликт разгорелся в 2017-м, когда «Барселона» не стала делать чемпионский коридор для «Реала», победившего в клубном чемпионате мира.

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Сине-гранатовые обосновали свою позицию тем, что они не принимали участия в турнире, который выиграли «сливочные», поэтому и чествовать победителей не должны. Мадридцы обиделись на принципиального соперника и ждут шанса вернуть должок.

Чемпионский коридор «Барселоны» для мадридского «Реала» Фото: ФК «Реал» (Мадрид)

2022 год также не обошёлся без скандала. Взбунтовались футболисты мадридского «Атлетико», которые не хотят выстраивать чемпионский коридор для соседского «Реала». Представители клуба резко высказались на этот счёт. В официальном заявлении «Атлетико» руководство выступило категорически против.

«Атлетико» Мадрид официальное заявление «Некоторые хотят превратить то, что было рождено как жест признания чемпиона, в публичную дань, пропитанную ароматом унижения, которую должны заплатить его соперники. Ни при каких обстоятельствах «Атлетико» не будет участвовать в этом издевательстве, в котором полностью забыты истинные ценности спорта и поощряется напряжённость и конфронтация между болельщиками».

Следом от чемпионского коридора отказался и московский «Спартак». Об этом сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов. Но если вникнуть в ситуацию, «Спартак» и не должен этого делать.



Во-первых, чемпионский коридор обычно устраивается в следующем матче после официального завоевания титула. То есть по-хорошему его должны организовать футболисты «Химок» — ведь именно им играть с «Зенитом» в 28-м туре РПЛ. Представители подмосковного клуба уже заявили, что итоговое решение по этому поводу будет приниматься игроками и тренерским штабом. А во-вторых, в чемпионате России никогда не придерживались этой традиции. По словам Зеленова, «Спартак» поздравит нового старого чемпиона, но — только «в личной беседе».