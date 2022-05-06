Изоляция в России или дно Бундеслиги: что выберет лучший иностранный тренер РПЛ?

Про Сандро Шварца не забыли в Германии. Хотя на тренера «Динамо» могли обидеться – ведь, в отличие от своих коллег Гисдоля и Фарке, он остался в России. Но, похоже, эта история в прошлом. И теперь его хотят вернуть в родную страну не через шантаж, а официальным предложением. Печатная версия Kicker сообщила, что Сандро – одна из приоритетных опций для «Герты» в следующем сезоне. Клуб при любых раскладах уберёт Феликса Магата и хочет видеть вместо него Шварца. Интересно, что ещё до Магата прийти в «Герту» отказался Доменико Тедеско – всё потому, что команда постоянно борется за выживание. И нет предпосылок для резкого взлёта вверх.

Пока «Динамо» всё опровергает. Руководство называет информацию об интересе из Германии спекуляцией. И указывает на контракт, подписанный до 2024 года. Но все прекрасно понимают: решать будет только тренер, и если он захочет уйти, ни одно соглашение его не удержит.

Шварц с самого начала работы в России показывал: он здесь, чтобы добиваться результата. И для этого у него свои методы. Они не в покупке кучи дорогих игроков, а в воспитании молодёжи. Чуть ли не в первом интервью он обозначил феномен клубного ДНК. По его задумке, нет ничего важнее философии и стиля игры. И если удастся его выработать, то придёт и результат.

Если Шварц захочет уйти, ни одно соглашение его не удержит Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Всё шло неплохо: в первый же сезон он мог затащить «Динамо» в еврокубки, но не хватило сил на весну. Во второй – уже конкуренция с «Зенитом». До середины апреля команда действительно претендовала на золото, но два поражения в самый ответственный момент сезона привели к логичному выбыванию из чемпионской гонки. Но очевидно, что Шварц уже изменил «Динамо». Теперь это команда, которая вновь ассоциируется с лучшими клубами страны. И это во многом его заслуга.

В конце февраля Шварц сделал сложный выбор и остался в России. Объяснил он его так: «Я полностью пропитался идеей клуба, всеми теми людьми, которые меня окружают: персоналом, игроками, тренерами. Я не тот человек, который возьмёт билет, прыгнет в самолёт и улетит. Это не про меня. Поэтому я чувствую ответственность и буду в клубе».

Но всё же у любой ответственности есть точка, когда можно от неё отказаться. В случае с Сандро она наступит по итогам сезона. Он вполне может занять второе место, выиграть Кубок России и уже будет героем. И красиво уйти. Это ведь вопрос и личных амбиций: немец точно хотел бы показывать собранное ДНК не только внутри России, но и всей Европе. Однако в ближайший год этой возможности у него не будет. Не факт, что она появится потом. Будет ли он ради уважения к контракту жертвовать личным развитием? Вопрос пока открыт.

Правда, и альтернатива не самая выдающаяся – возвращение к борьбе за выживание. В «Майнце» он ведь делал то же самое – два года подряд спасал команду от вылета. Некоторые тренеры просто кайфуют от подобной работы, но есть ощущение, что Шварц – не из таких. Ему явно приятнее бороться за чемпионство, чем снова кого-то спасать. Именно поэтому вариант с «Гертой» вряд ли ему подходит. А вот если обратится кто-то из середины таблицы, то наверняка возникнет интерес.

Так что у Шварца будет интересное лето. С одной стороны, развитие «Динамо» с жертвой личных амбиций, с другой – возвращение в Европу к борьбе за выживание, но у всех на виду.