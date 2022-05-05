У РПЛ больше ничего нет, кроме денег. Но легионеров это не смущает

Пару дней назад многие похоронили российский футбол. Отсутствие еврокубков в ближайший сезон сразу приравняли к катастрофе. И что важно – неизбежному отъезду легионеров. Кто-то наверняка уже представлял 11 россиян в составе каждого из топ-клубов: «парни с нашего двора», за которых хочется болеть. Но прошло немного времени, и мы чётко понимаем: массового оттока легионеров не будет. Большинство с удовольствием останутся в России.

Первым сигнал к этому дал ЦСКА. Агент Юсуфа Языджи объявил, что игрок в следующем сезоне подпишет полноценный контракт с клубом. Сейчас он в аренде, следовательно, российский клуб выкупит права на него. А это около € 10 млн.

Ранее ЦСКА уже сообщил, что проделывает то же самое с Хорхе Карраскалем – игрока тоже ждёт полноценный трансфер примерно за € 6 млн. И это наверняка не финал истории. У клуба есть ещё несколько футболистов в аренде. Плюс – не исключён выход на международный рынок для других трансферов.

ЦСКА дал понять: деньги у клуба, несмотря на санкции и все прочие ограничения, есть. И их по-прежнему готовы вкидывать в усиление.

Юсуф Языджи и Хорхе Карраскаль Фото: РИА Новости

У других похожая ситуация: все латиноамериканцы «Зенита» имеют долгосрочные контракты. Ни один из них не заявил о желании уйти. Хотя условного Малкома, Клаудиньо или Барриоса за небольшие деньги с удовольствием взял бы любой середняк из топ-5. Но сами игроки и их представители продолжают настаивать, что остаются, даже несмотря на европейский бан. Им комфортно, и они счастливы. А что ещё нужно?

В «Спартаке» и «Динамо» такая же ситуация. А ведь в этих клубах даже тренеры – иностранцы. Но отлучение от еврокубков вызвало спокойную реакцию. И вряд ли тренеры уйдут, если только сами руководители их не уволят. Игроков тоже всё устраивает, пока никто не жалуется и не собирает вещи. И если найдутся желающие, то их точно будет меньшинство.

Раньше у РПЛ было два преимущества: зачастую неадекватные по сравнению с европейскими середняками зарплаты, плюс топы давали возможность проявить себя в Европе. То есть каждый иностранец приезжал с одинаковой идеей: «Россия – отличный трамплин для перехода в большой европейский чемпионат». И если ты попал в «Зенит», «Локомотив» или ЦСКА со «Спартаком», то у тебя точно будет шанс попасть на глаза европейским скаутам. И поехать за лучшим футбольным будущим.

Сейчас чемпионат становится закрытым. Пока на один сезон, но непонятно, что будет дальше. Однако ощущение, что это вообще никого не смущает. Иностранцы не говорят об этом напрямую, прикрывая замысел уважением к контракту, но их цель понятна: они останутся в стране ровно до того момента, пока Россия готова платить им в валюте. И такую сумму, которую им точно никто не повторит. А боссы клуба легко на это идут. Сейчас у них даже есть повод порадоваться, ведь курс официально опустился до уровня 2020 года. Поэтому с выплатами точно нет глобальных проблем.

Смущает только вопрос мотивации – неужели то самое желание вырваться в более сильную лигу окончательно исчезло? Ведь теоретически любой может просить трансфер, а руководство, как правило, относится с пониманием. Но мало кто планирует это делать. Так ещё некоторые наверняка вернутся. Соблюдать условия контракта и зарабатывать хорошие деньги.