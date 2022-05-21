В «Спартаке» Юран был топовым. Но в последнее время нападает на клуб

В 30-м туре РПЛ несколько матчей, в которых решается турнирная судьба как минимум одной из команд. В частности, «Химкам» нужно успешно сыграть со «Спартаком», чтобы уйти из зоны стыков. Очевидно, команда Сергея Юрана будет более мотивированной, нежели команда Паоло Ваноли, для которой предстоящая игра – элемент подготовки к финалу Кубка России. Сам же Юран прочно связан со «Спартаком» игровой карьерой и… громкими комментариями, сделавшими ему сомнительную рекламу. Наверное, у болельщиков красно-белых смешанные чувства по отношению к своему бывшему нападающему.

Появление Юрана-игрока в популярной московской команде воспринималось неоднозначно. Считалось, что футболисты, заигравшие в киевском «Динамо» Валерия Лобановского, не подходят по стилю «Спартаку» Олега Романцева. И наоборот: любившие «плести кружева» на поле спартаковские технари-созидатели имели минимум шансов прижиться у великого украинского тренера, строившего свой футбол во многом на скоростно-силовых качествах игроков. Но Юран вписался в команду Романцева как влитой. Очевидно, потому что как раз его сильные стороны были связаны не с быстротой и выносливостью, а с ценными для спартаковского футбола качествами. Сергей умел играть спиной к воротам, разыгрывать с партнёрами комбинации накоротке, завершать атаки при насыщенной штрафной глубоко оборонявшегося соперника.

В той самой легендарной Лиге чемпионов сезона-1995/1996, в которой «Спартак» одержал шесть побед в шести матчах на групповом этапе, Юран был топовым – здорово играл, забил три гола и отдал две голевые передачи. Однако, проведя в составе красно-белых всего полгода, нападающий уехал в Чемпионшип – в «Миллуолл». Не договорился с руководством московского клуба по деньгам. Плюс были личные причины для отъезда: романтические отношения с жившей в Англии россиянкой.

Под занавес карьеры уроженец Луганска вернулся в «Спартак», но это уже был не совсем тот Юран, которого болельщики красно-белых помнили по Лиге чемпионов. Сергей задержался в команде всего на год. Впрочем, общая статистика нападающего в «Спартаке» достаточно хорошая: 32 матча (в основе – 27), девять забитых мячей и 12 голевых передач.

Романцев отчислил Юрана за нарушение режима. Сам форвард утверждал, что на тренера повлияли тогдашние лидеры «Спартака» Андрей Тихонов и Егор Титов:

«Мне доподлинно известно, что Тихонов и Титов ходили к Романцеву. Не знаю уж, о чём они ему говорили, но ходили постоянно. И они рассказывали про меня и Цымбаларя какие-то свои истории. А тут ещё Тихонов забил столько голов! Его надо слушать. Но почему-то все забывают, сколько из этих голов он забил с моих передач. Две группировки были заметны ещё на сборах. Первая: Тихонов, Титов и их «сотоварищи». И вторая – остальные игроки: Баранов, Ширко, Робсон, Сметанин, я, Цымбаларь, Ромащенко, Безродный, Евсеев».

Сергей Юран и Андрей Тихонов Фото: РИА Новости

Второе возвращение Юрана в «Спартака» состоялось уже как тренера. Закончив карьеру, экс-форвард поступил в ВШТ, а потом работал в академии красно-белых и с дублем. В июне 2003-го получил уникальный шанс возглавить первую команду после отставки Романцева. Тем не менее молодой специалист отказался от предложения Андрея Червиченко стать главным тренером: сказал – не готов, «сыроват». Согласился на роль помощника Андрея Чернышова, но через три месяца вместе с ним был уволен. Позже самого Чернышова раскритиковал за ошибки.

Возможно, сегодня Юран жалеет, что 20 лет назад не принял предложение Червиченко. Потому что слишком долго пробивал себе дорогу в РПЛ как тренер. В сезоне-2008 поработал в высшем дивизионе с «Шинником» и «Химками», после чего почти 14 лет ждал нового шанса в элите. Возвращение в подмосковный клуб состоялось только зимой 2022-го. Хотя, казалось, Сергей будет играть с «Химками» в РПЛ в сезоне-2020/2021, когда он поднял красно-чёрных из ФНЛ и вывел в финал Кубка России. Но перед стартом нового чемпионата Юрана неожиданно убрали из подмосковного клуба, а сам он сделал мощнейшее заявление, обвинив в своей отставке… руководство «Спартака».

Сергей Юран главный тренер «Химок» «Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите. Да, я общался с министром спорта Московской области. Он мне сказал, что моя кандидатура не согласована со «Спартаком», поэтому меня и убирают».

В СМИ появлялась информация, что Юран отказался отдавать «Спартаку» шесть очков. Тренера приглашали в РФС, чтобы он прояснил свои слова, но потом всё спустили на тормозах. Сам Сергей, получив компенсацию за разрыв контракта, успокоился. Более того, старый скандал не помешал ему вернуться в подмосковный клуб. «Химки» же с тех пор проиграли «Спартаку» три матча из трёх, так что Юран должен в 30-м туре прервать неприятную серию.

Это отнюдь не единственное жёсткое высказывание Юрана о «Спартаке» и тех, кто работает в его бывшем клубе.

Про трансфер Остона Урунова он говорил: «Приводят футболиста из «Уфы», который вроде молодой, а все знают, что он на 4–5 лет старше. Это тоже не секрет, в принципе». Про Олега Кононова: «Если ты приходишь в клуб как пиджак, который можно повесить туда, потом перевесить обратно, то ждать иного результата не приходится». Про Массимо Карреру: «Даже в Европе тренеров так не превозносят, как мы Карреру. Что же за бестолковость такая у людей! Харизма Массимо? Да у нас половина тренеров намного харизматичнее его». Про приглашение клубом Ваноли: «Человек, ни разу не работавший в роли главного тренера, попадает в «Спартак». Для меня это большая загадка. Я 10 лет в Европе играл, нигде не видел, когда ведущий клуб страны с традициями берёт человека без опыта работы главным тренером. Это выглядит смешно, что сейчас он приедет и всё наладит».

Юран в последние годы не единожды признавался, что готов возглавить красно-белых. В последний раз – перед назначением Ваноли. И, кстати, весной 2022-го у российского специалиста такой же результат с «Химками», как у итальянца с московской командой: четыре победы, три ничьих и четыре поражения. По мнению Романцева, его экс-нападающий действительно мог бы стать подходящим тренером для «Спартака». Осталось только, чтобы и Леонид Федун поверил в Юрана, как Червиченко 20 лет назад.

В тексте использованы цитаты Юрана для «Советского Спорта», «СЭ», RT, News.ru, «Матч Премьер».