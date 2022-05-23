Клуб под руководством фанатов вышел в Европу. Как «Фрайбург» крошит стереотипы

После развязки чемпионата Германии легендарного нападающего «Фрайбурга» Нильса Петерсена попросили в паре слов описать сезон клуба. Он выждал недолгую паузу и ответил: «Мы выдали максимум». Космическая кампания команды в Бундеслиге завершилась маленькой драмой. Парни из Шварцвальда пролетели мимо заветного четвёртого места и квалификации в Лигу чемпионов, хотя любой европейский футбол для них – огромное достижение.

На последней минуте компенсированного времени финального матча регулярки вратарь «Фрайбурга» Марк Флеккен пропустил с центра поля. Кипер пришёл на угловой при счёте 1:1, но риск не оправдался: «Байер» убежал в контратаку, и Эксекиэль Паласиос закинул мяч ему за спину. Для Леверкузена результат матча не имел значения – они гарантировали себе участие в ЛЧ на будущий сезон – а вот шварцвальдцы упустили шанс выйти в элитный континентальный турнир впервые в истории.

Как пролететь мимо Лиги чемпионов и не грустить

Несмотря на обидную развязку, настроение игроков и тренерского штаба «Фрайбурга» на «Бай-Арене» нельзя было назвать подавленным. После финального свистка несколько тысяч выездных фанатов раскачивали трибуны, подпрыгивая синхронно с кумирами на поле. Можно было подумать, что футболисты выдавливают эмоции ради болельщиков, но команда на самом деле праздновала триумф – торжество продолжилось в раздевалке.

Игроки «Фрайбурга» после матча с «Байером» Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Конечно, все мечтают об определённых вещах: Лига чемпионов, «Ювентус», «Реал». Но после такого сезона мы все невероятно горды. На выходных у нас важный матч, а в следующем сезоне мы сыграем в Лиге Европы. Чего ещё можно желать?» – на интервью после матча полузащитник «Фрайбурга» Винченцо Грифо выглядел расслабленным и довольным, несмотря на «судороги по всему телу».

«Фрайбургу» было некогда грустить, через неделю после заключительного тура чемпионата Германии клуб ждала настоящая кульминация сезона – матч с «Лейпцигом» в берлинском финале Кубка страны. «Просто шанс выиграть трофей для небольшого клуба. Меня часто спрашивают, что круче: квалификация в Лигу чемпионов или победа в Кубке? Я всегда отвечаю одинаково — хотя знаю, что почти никто не может понять меня — думаю, взять Кубок было бы потрясающе. Это нечто особенное – держать в руках трофей и знать, что лет через 20 команда, завоевавшая его, получит здесь особенный приём», – так в интервью The Athletic описал эмоции Петерсен.

Нильс Петерсен Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Финал стал дебютным для клуба, «Фрайбург» – первый участник решающего матча за 13 лет, сыгравший в каждом раунде турнира на выезде. Для 33-летнего Петерсена матч в Берлине значил больше, чем для кого-либо в команде. Титул второго дивизиона и серебро Олимпийских игр 2016 года (Нильс смазал удар в серии пенальти) — скромный список достижений для лучшего бомбардира клуба (102 гола). Возможно, у Петерсена больше не будет шанса на серьёзную награду. Но это не только про личный успех, но и про возможность сделать что-то особенное для всего немецкого футбола.

Клуб превыше всего

Философия Петерсена и Грифо – типичная для скромного локального клуба из Фрайбурга. Команда излучает спокойствие и чувство перспективы, идёт самобытным путём – от безмятежных лесов Шварцвальда до финала на Олимпийском стадионе в Берлине. «Это наша культура. Не часть маркетинговой концепции, здесь нет никакого плана. Это исходит от всех причастных людей», – так объясняет сущность «Фрайбурга» Йохен Зайер.

В марте 44-летний Зайер отпраздновал 20-летие в клубе. Сначала Йохен возглавлял академию, а в 2013-м стал спортивным директором, год спустя он вошёл в состав правления. Такое долголетие не редкость для шварцвальдцев. Харизматичный Кристиан Штрайх, бывший игрок «Фрайбурга» и тренер молодёжки (с 1995 по 2011 год), дольше всех в Бундеслиге работает коучем одной команды. Финал стал 396-м матчем 56-летнего специалиста.

Кристиан Штрайх во время матча «Фрайбурга» Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Самый знаменитый предшественник Штрайха, Фолькер Финке, руководил «Фрайбургом» в 607 играх в период с 1991 по 2007 год, а ассистенты Кристиана Ларс Фосслер и Патрик Байер работают в клубе с 2012-го и 2009 годов соответственно. Спортивный директор Клеменс Хартенбах занимает должность с 2013 года.

«Клубная культура не падает с неба, поэтому формировать её столько лет — и меняться вместе с ней — это нечто особенное, — подчёркивает Зайер. – Если я пойму, что меня не будет здесь в следующем году, то начну работать на результат прямо сейчас. Но раз я отвечаю за будущее клуба через три-пять лет, то просто не могу принимать лёгкие решения, жертвуя перспективой».

Игроки с уникальным менталитетом

Плоды такого подхода можно увидеть в составе первой команды «Фрайбурга». В нём состоят 12 выпускников клубной академии, из которых от четырёх до пяти регулярно выходят на поле в стартовом составе. Дубль шварцвальдцев играет в третьем национальном дивизионе Германии.

«Формируя и планируя состав, мы понимаем, что нам подходит. Мы работаем с игроками над мельчайшими деталями, футболисты должны жаждать информации о максимальном количестве аспектов игры. Мы знаем, что для подобного развития нужны определённые личные качества», – говорит Зайер. Главным фактором он называет «особый склад ума».

Тренировка «Фрайбурга» Фото: Martin Rose/Getty Images

«Как игроки взаимодействуют со своим окружением? Как они ведут себя за пределами поля? Как они проходят трудные периоды? Могут ли они справляться с неудачами? Способны ли поглощать информацию, которую им дают, и обрабатывать её? Это основа для будущего прогресса», – Йохен отметил, что характер спортсменов и их личные качества для команды так же важны, как чисто футбольный скилл. Слова Петерсена накануне финала подтверждают тезисы функционера.

Нильс Петерсен нападающий «Фрайбурга» «Часто во Фрайбурге ты вызываешь у людей симпатии не из-за спорта, а из-за того, кто ты есть: потому что говоришь «привет» и «спасибо», потому что выходишь поесть в город и показываешь местным, что тебе здесь нравится. Это чувствуется».

«Я остался в клубе после вылета (подписал постоянный контракт в июне 2015 года после половины сезона в аренде из «Вердера». – Прим. «Чемпионата»), это было шесть лет назад, а люди до сих пор благодарят меня. Когда я играю плохо, меня не освистывают. Фанаты говорят: «Нет, мы не будем ему свистеть, ведь он делает всё возможное, чтобы клуб был успешным». И если не получится сейчас, может быть, удастся в следующий раз – тогда тебе простят многое», – так Нильс объясняет особый коннект команды с болельщиками.

По мнению Петерсена, успех «Фрайбурга» построен на нескольких факторах. Страйкер среди прочего называет атмосферу в раздевалке, где футболисты в нужные моменты умеют повеселиться и, наоборот, концентрироваться. Ещё у команды отличные стандарты, она грамотно использует пять замен, а основная группа игроков провела больше четырёх лет под руководством главного тренера Кристиана Штрайха и довела взаимодействие до автоматизма.

Кристиан Штрайх на тренировке «Байера» Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Никто во «Фрайбурге» не иллюстрирует клубную философию лучше, чем Штрайх. Мужчина с короткими седыми волосами и сильным баденским акцентом часто делает громкие заявления по социально-политическим темам и уже приобрёл культовый статус в немецком футболе. Кристиан неспособен игнорировать происходящее за пределами поля – от политики Германии по беженцам в 2015 году («Речь идёт о том, чтобы открыться людям, приветствовать их и избавиться от страха») до «испорченного» молодого поколения в 2019 году («Кто их избаловал? Кто купил им смартфоны?»). Пресс-конференции и интервью Штрайха привлекают не меньше внимания, чем его команда.

Народная команда

Штрайх, Зайер и Петерсен – идеальные герои для «Фрайбурга» и вряд ли смогли бы стать настолько же культовыми личностями в другом клубе. Шварцвальдцы – народная команда, особую роль в их успехе играют 35 000 фанатов, имеющих право голоса по всем важнейшим вопросам. Даже в рамках специфической системы собственности в немецком футболе (один человек не может владеть более 49% акций клуба) болельщики для дел клуба важнее, чем в других командах.

«Фрайбург» является одним из четырёх клубов Бундеслиги (наряду с «Майнцем», берлинским «Унионом» и получившим повышение «Шальке»), которые по-прежнему остаются на 100% «eingetragener Verein» – демократической зарегистрированной ассоциацией, находящейся под полным контролем входящих в неё членов.

Фанаты «Фрайбурга» Фото: Martin Rose/Getty Images

Критики этой модели ругаются на её сложность и непрофессионализм, который иногда может возникнуть из-за влияния демократически избранных структур, поэтому многие немецкие клубы идут на процедуру под названием «ausgliederung» – передачу управления первой командой отдельной компании. Но «Фрайбург», который недавно переехал на новый современный стадион, привержен правилу «50+1». Боссы уверены, что клуб может конкурировать на своих условиях.

«Мы убеждены в правильности системы «eingetragener Verein». С 35 000 голосами это может быть сложно, но мы считаем, что оно того стоит. Футбол не должен принадлежать одному человеку. Футбол принадлежит всем. Это культура «Фрайбурга», – подчеркнул Зайер. Символично, что команда из Шварцвальда зарубилась в финале Кубка именно с «Лейпцигом» Доменико Тедеско – своей полной противоположностью.

Ценности и болельщики важнее трофеев

«Лейпциг» в третий раз за четыре года вышел в финал Кубка и финишировал в зоне Лиги чемпионов в пяти из шести сезонов, проведённых в Бундеслиге. В клубе 19 членов правления с правом голоса, и все они связаны с Red Bull – брендом энергетических напитков, основным спонсором «Лейпцига» с момента создания в 2009 году. После дебюта команды в высшем дивизионе только мюнхенская «Бавария» (€ 222 млн) фиксировала большие убытки, чем «Лейпциг» (€ 157 млн). За тот же период «Фрайбург» получил чистую прибыль в размере € 20 млн.

Дело не только в деньгах. Слова члена фанатской группировки «Фрайбурга» Corrillo Ultras Мануэля дают понять, почему симпатии нейтральных болельщиков перед финалом были на стороне шварцвальдцев: «Практически все вещи, которые мы критикуем в современном футболе — чрезмерная коммерциализация, обход правила «50+1», исключение болельщиков из правления, владение несколькими клубами — относятся к Red Bull и «Лейпцигу».

Финал Кубка Германии Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Финал Кубка Германии, как и последний матч Бундеслиги, закончился для «Фрайбурга» разочарованием. Шварцвальдцы вели в счёте и играли в большинстве, но дали «Лейпцигу» сравнять и дотянуть до серии пенальти. Петерсен забил с «точки», но его партнёры не справились с давлением. Для обоих клубов это был шанс на первый серьёзный трофей в истории, только «Лейпцигу» пришлось ждать всего 13 лет, а ожидание «Фрайбурга» тянется с 1904 года и насчитывает поколения фанатов.

«Я просто не могу злиться. Жена рассказала мне, что в поездах по пути в Берлин люди встречались впервые за 10-12 лет. А как проявили себя болельщики – 30 000 приехали в столицу, и всё прошло совершенно мирно. Я больше всего хочу, чтобы мы сохранили это в клубе. Ради этого я с радостью откажусь от победы в Кубке, даже если для меня это будет сложно.

Мне не на что жаловаться, в следующем сезоне мы играем в Европе, и фанаты нам благодарны. Серебряная медаль? Закину её в шкаф, храню там всякий хлам», – так Кристиан Штрайх прокомментировал поражение. Самоотречение ради клуба, особая связь с болельщиками и городом, умение смотреть шире и радоваться успехам – «Фрайбург» влюбил в себя всю Германию и вернул веру в правильные ценности.