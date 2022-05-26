Самые нервные тренеры РПЛ. Ваноли нет даже в восьмёрке!

Продолжаем подводить итоги сезона-2021/2022 РПЛ. После введения жёлтых и красных карточек для тренеров первым дисквалифицированным специалистом в чемпионате России стал Доменико Тедеско. Только за 19 туров сезона-2020/2021 он заработал шесть жёлтых карточек, а его коллеги Владимир Федотов и Мурад Мусаев нахватали по два удаления. В этом сезоне главные арбитры были более лояльны к тренерам, поэтому за весь сезон наказали 13 специалистов. Рассказываем кого и сколько раз.

Дмитрий Парфёнов, 2 очка (две жёлтые карточки)

Бывший тренер «Арсенала» покинул клуб после 6-го тура. За это время Парфёнов схлопотал две жёлтые карточки: первую получил в 4-м туре в матче с «Краснодаром», вторую – в 6-м туре с «Ахматом». В первых шести играх сезона-2021/2022 «Арсенал» проиграл четырежды, после чего тренера уволили.

Дмитрий Парфёнов экс-главный тренер «Арсенала» «Как руководство объяснило решение? Ну а что, разве они должны что-то объяснять? Просто собрали команду, приехали, объявили и уехали. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить каждого сотрудника клуба и всех парней за совместную работу. А то всё так быстро произошло, что я даже не успел этого толком сделать. Сначала руководство вызвало тренеров. Поговорили минуты три. Через пять минут объявили всё команде, а через полчаса уже представили Божовича.



Мы сыграли в Грозном. Было три дня выходных, потому что пауза на сборную. Мы неделю тренировались в этой паузе. Если есть решение, то так, наверное, не делается. Мы неделю готовим команду в Туле, ничего не предвещает, а потом такое решение руководства. Если уже было решение, можно было раньше об этом сказать. Да, мы понимали, что на нас большое давление, четыре очка в шести матчах. Ещё эта игра в Грозном неоднозначная».



Руй Витория, 2 очка (две жёлтые карточки)

Португалец стал первым тренером, получившим жёлтую карточку в этом сезоне — в 3-м туре в матче с «Нижним Новгородом», а во второй раз он был наказан в игре с «Динамо» в 11-м туре за демонстративное несогласие с решением судейской бригады.

Руй Витория Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Виктор Гончаренко, 2 очка (две жёлтые карточки)

Экс-тренер «Краснодара» был наказан за демонстративное несогласие с решением арбитра в матче 7-го тура с «Ростовом» и за неспортивное поведение в игре со «Спартаком» в 15-м туре. Под руководством Гончаренко «Краснодар» выиграл восемь из 17 матчей в сезоне.

Сандро Шварц, 2 очка (две жёлтые карточки)

В этом году Шварц часто не соглашался с решениями арбитров. В первый раз он был наказан в 3-м туре с ЦСКА, во второй – в 18-м туре с «Зенитом». А вот эмоции Сандро в матче со «Спартаком».

Алексей Березуцкий, 2 очка (две жёлтые карточки)

Главного тренера ЦСКА дважды наказывали за неспортивное поведение. В первый раз Березуцкий получил жёлтую карточку в 19-м туре со «Спартаком», во второй – в игре 25-го тура с «Уфой».

Алексей Березуцкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Владимир Федотов, 3 очка (три жёлтые карточки)

55-летний специалист был наказан трижды. В матче 14-го тура с ЦСКА Федотов получил «горчичник» за неспортивное поведение, в 22-м туре с «Крыльями Советов» он был оштрафован за неспортивное поведение и демонстративное несогласие с решением судьи, а в 28-м туре – за такое же нарушение в игре с армейцами.

Леонид Слуцкий, 5 очков (красная за две жк и жёлтая карточки)

Недовольство главного тренера «Рубина» судьями переросло в наказания. В матче 8-го тура с «Зенитом» Слуцкого наказали на 62-й минуте за неспортивное поведение, а через 14 минут за то же самое «наградили» второй жёлтой карточкой, которая автоматически превратилась в красную. В оставшееся время «Рубин» не пропустил, но и не забил (1:3). Что касается ещё одной жёлтой, то её тренер получил в 21-м туре с «Ростовом».

Леонид Слуцкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сергей Юран, 7 очков (одна красная, две жёлтые карточки)

Юран стал главным тренером «Химок» перед самым возобновлением сезона и все свои карточки получил после 20-го тура. В игре с «Локомотивом» он остался недоволен решением арбитра, который удалил Бруно Виану, через два тура в матче с «Рубином» специалист не согласился с решением первого ассистента, а в 27-м туре, выйдя на поле, высказал своё недовольство решением судейской бригады, за что получил прямую красную карточку.

По одному разу были наказаны жёлтыми Юрий Сёмин, Алексей Стукалов, Игорь Осинькин, Заур Хапов и Паоло Ваноли.