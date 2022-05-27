У «Ливерпуля» один из самых дорогих составов в мире. А сколько он на него потратил?

В этом сезоне «Ливерпуль» не установит историческое достижение, а именно квадрупл. Команда Юргена Клоппа осталась без чемпионского титула в АПЛ с отставанием от победителя в одно очко. Тем не менее у английского клуба есть возможность завоевать третий трофей в сезоне — 28 мая он сыграет с «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Изучили, сколько «Ливерпуль» потратил на состав, который теперь стоит почти € 1 млрд.
Вратари (€ 68,7 млн)
В финале Лиги чемпионов четырёхлетней давности ворота «Ливерпуля» защищал Лорис Кариус. Сыграл он тогда, как вы помните, очень посредственно. В июле 2018-го «Ливерпуль» переманил из «Ромы» Алисона и совершил рекордный трансфер для вратарей.
Алисон Бекер
Фото: Getty Images
Спустя несколько недель этот результат превзойдёт «Челси», вываливший € 80 млн за Кепу. Кариус все ещё в составе, хотя с момента провального финала поиграл на правах аренды в Турции и Германии.
|Вратарь
|Когда перешёл
|Откуда перешёл
|Сумма трансфера
|Алисон Бекер
|2018
|«Рома»
|€ 62,5 млн
|Лорис Кариус
|2016
|«Майнц»
|€ 6,2 млн
|Адриан
|2019
|-
|свободный агент
Защита (€ 151,55)
В январе 2018 года «Ливерпуль» установил трансферный рекорд, выложив за Вирджила ван Дейка почти € 85 млн. На тот момент ни за одного другого защитника не платили так много. Позже это достижение обновили «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», купившие Маттейса де Лигта и Гарри Магуайра соответственно.
Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах
Фото: Getty Images
Ибраима Конате также обошёлся «Ливерпулю» в немаленькую сумму и неплохо проявил себя у чужих ворот в плей-офф Лиги чемпионов (забил два мяча). Правда, в последних матчах турнира «Ливерпуль» немало пропустил, что не может радовать перед встречей с грозной атакой «Реала».
|Защитник
|Когда перешёл
|Откуда перешёл
|Сумма трансфера
|Вирджил ван Дейк
|2018
|«Саутгемптон»
|€ 84,65 млн
|Ибраима Конате
|2021
|«РБ Лейпциг»
|€ 40 млн
|Константинос Цимикас
|2020
|«Олимпиакос»
|€ 13 млн
|Эндрю Робертсон
|2017
|«Халл Сити»
|€ 9 млн
|Джо Гомес
|2015
|«Чарльтон»
|€ 4,9 млн
|Жоэль Матип
|2016
|-
|свободный агент
|Рис Уильямс
|-
|-
|воспитанник
|Трент Александер-Арнольд
|-
|-
|воспитанник
Полузащитники (€ 183 млн)
Летом 2018 года состав «Ливерпуля» пополнили два центральных полузащитника — за Фабиньо и Наби Кейта отдали € 105 млн. Бразилец — важная фигура в построениях команды (отыграл все матчи в ЛЧ), африканец выходит на поле реже.
Фабиньо
Фото: Getty Images
Обращает на себя внимание присутствие в списке Алекса Окслейда-Чемберлена. Англичанина покупали почти за € 40 млн, но в этом сезоне у него ни одного матча в плей-офф Лиги чемпионов.
|Полузащитник
|Когда перешёл
|Откуда перешёл
|Сумма трансфера
|Наби Кейта
|2018
|«РБ Лейпциг»
|€ 60 млн
|Фабиньо
|2018
|«Монако»
|€ 45 млн
|Алекс Окслейд-Чемберлен
|2017
|«Арсенал»
|€ 38 млн
|Тьяго Алькантара
|2020
|«Бавария»
|€ 22 млн
|Джордан Хендерсон
|2011
|«Сандерленд»
|€ 18 млн
|Джеймс Милнер
|2015
|-
|свободный агент
|Кёртис Джонс
|-
|-
|воспитанник
Нападающие (€ 238,73 млн)
В нынешнем составе «Ливерпуля» нет ни одного футболиста, которого покупали бы за € 100+ млн. У «Реала» такие игроки есть, и они почти не играют. Ни один нападающий (даже Мохамед Салах) не обошёлся «Ливерпулю» дороже € 50 млн.
Мохамед Салах
Фото: Getty Images
В нынешнем сезоне египтянин вместе с Садио Мане и Роберто Фирмино забили в общей сложности 18 мячей в Лиге чемпионов. Помимо этого, африканские форварды входят в пятёрку лидеров команды по игровым минутам.
|Нападающий
|Когда перешёл
|Откуда перешёл
|Сумма трансфера
|Луис Диас
|2022
|«Порту»
|€ 47 млн
|Диогу Жота
|2020
|«Вулверхэмптон»
|€ 44,7 млн
|Мохамед Салах
|2017
|«Рома»
|€ 42 млн
|Садио Мане
|2016
|«Саутгемптон»
|€ 41,20 млн
|Роберто Фирмино
|2015
|«Хоффенхайм»
|€ 41 млн
|Дивок Ориги
|2014
|«Лилль»
|€ 12,63 млн
|Такуми Минамино
|2020
|«Зальцбург»
|€ 8,50 млн
|Харви Эллиотт
|2019
|«Фулхэм»
|€ 1,70 млн
Итог
«Ливерпуль» потратил на состав € 641,98 млн, сейчас он стоит € 900,5 млн. Английский клуб занимает третье место в списке самых дорогих клубов по стоимости состава. Выше результат лишь у «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
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