У «Ливерпуля» один из самых дорогих составов в мире. А сколько он на него потратил?

В этом сезоне «Ливерпуль» не установит историческое достижение, а именно квадрупл. Команда Юргена Клоппа осталась без чемпионского титула в АПЛ с отставанием от победителя в одно очко. Тем не менее у английского клуба есть возможность завоевать третий трофей в сезоне — 28 мая он сыграет с «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Изучили, сколько «Ливерпуль» потратил на состав, который теперь стоит почти € 1 млрд.

Вратари (€ 68,7 млн)

В финале Лиги чемпионов четырёхлетней давности ворота «Ливерпуля» защищал Лорис Кариус. Сыграл он тогда, как вы помните, очень посредственно. В июле 2018-го «Ливерпуль» переманил из «Ромы» Алисона и совершил рекордный трансфер для вратарей.

Алисон Бекер Фото: Getty Images

Спустя несколько недель этот результат превзойдёт «Челси», вываливший € 80 млн за Кепу. Кариус все ещё в составе, хотя с момента провального финала поиграл на правах аренды в Турции и Германии.

Вратарь Когда перешёл Откуда перешёл Сумма трансфера Алисон Бекер 2018 «Рома» € 62,5 млн Лорис Кариус 2016 «Майнц» € 6,2 млн Адриан 2019 - свободный агент

Защита (€ 151,55)

В январе 2018 года «Ливерпуль» установил трансферный рекорд, выложив за Вирджила ван Дейка почти € 85 млн. На тот момент ни за одного другого защитника не платили так много. Позже это достижение обновили «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», купившие Маттейса де Лигта и Гарри Магуайра соответственно.

Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах Фото: Getty Images

Ибраима Конате также обошёлся «Ливерпулю» в немаленькую сумму и неплохо проявил себя у чужих ворот в плей-офф Лиги чемпионов (забил два мяча). Правда, в последних матчах турнира «Ливерпуль» немало пропустил, что не может радовать перед встречей с грозной атакой «Реала».

Защитник Когда перешёл Откуда перешёл Сумма трансфера Вирджил ван Дейк 2018 «Саутгемптон» € 84,65 млн Ибраима Конате 2021 «РБ Лейпциг» € 40 млн Константинос Цимикас 2020 «Олимпиакос» € 13 млн Эндрю Робертсон 2017 «Халл Сити» € 9 млн Джо Гомес 2015 «Чарльтон» € 4,9 млн Жоэль Матип 2016 - свободный агент Рис Уильямс - - воспитанник Трент Александер-Арнольд - - воспитанник

Полузащитники (€ 183 млн)

Летом 2018 года состав «Ливерпуля» пополнили два центральных полузащитника — за Фабиньо и Наби Кейта отдали € 105 млн. Бразилец — важная фигура в построениях команды (отыграл все матчи в ЛЧ), африканец выходит на поле реже.

Фабиньо Фото: Getty Images

Обращает на себя внимание присутствие в списке Алекса Окслейда-Чемберлена. Англичанина покупали почти за € 40 млн, но в этом сезоне у него ни одного матча в плей-офф Лиги чемпионов.

Полузащитник Когда перешёл Откуда перешёл Сумма трансфера Наби Кейта 2018 «РБ Лейпциг» € 60 млн Фабиньо 2018 «Монако» € 45 млн Алекс Окслейд-Чемберлен 2017 «Арсенал» € 38 млн Тьяго Алькантара 2020 «Бавария» € 22 млн Джордан Хендерсон 2011 «Сандерленд» € 18 млн Джеймс Милнер 2015 - свободный агент Кёртис Джонс - - воспитанник

Нападающие (€ 238,73 млн)

В нынешнем составе «Ливерпуля» нет ни одного футболиста, которого покупали бы за € 100+ млн. У «Реала» такие игроки есть, и они почти не играют. Ни один нападающий (даже Мохамед Салах) не обошёлся «Ливерпулю» дороже € 50 млн.

Мохамед Салах Фото: Getty Images

В нынешнем сезоне египтянин вместе с Садио Мане и Роберто Фирмино забили в общей сложности 18 мячей в Лиге чемпионов. Помимо этого, африканские форварды входят в пятёрку лидеров команды по игровым минутам.

Нападающий Когда перешёл Откуда перешёл Сумма трансфера Луис Диас 2022 «Порту» € 47 млн Диогу Жота 2020 «Вулверхэмптон» € 44,7 млн Мохамед Салах 2017 «Рома» € 42 млн Садио Мане 2016 «Саутгемптон» € 41,20 млн Роберто Фирмино 2015 «Хоффенхайм» € 41 млн Дивок Ориги 2014 «Лилль» € 12,63 млн Такуми Минамино 2020 «Зальцбург» € 8,50 млн Харви Эллиотт 2019 «Фулхэм» € 1,70 млн

Итог

«Ливерпуль» потратил на состав € 641,98 млн, сейчас он стоит € 900,5 млн. Английский клуб занимает третье место в списке самых дорогих клубов по стоимости состава. Выше результат лишь у «Манчестер Сити» и «ПСЖ».