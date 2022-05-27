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Финал Лиги чемпионов — 2021/2022: сколько денег «Ливерпуль» потратил на состав — Алисон, ван Дейк, Салах, Мане, Фабиньо

У «Ливерпуля» один из самых дорогих составов в мире. А сколько он на него потратил?
Кирилл Закатченко
Сколько денег «Ливерпуль» потратил на состав
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Ни один футболист не обошёлся клубу дороже € 85 млн.

В этом сезоне «Ливерпуль» не установит историческое достижение, а именно квадрупл. Команда Юргена Клоппа осталась без чемпионского титула в АПЛ с отставанием от победителя в одно очко. Тем не менее у английского клуба есть возможность завоевать третий трофей в сезоне — 28 мая он сыграет с «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Изучили, сколько «Ливерпуль» потратил на состав, который теперь стоит почти € 1 млрд.

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Вратари (€ 68,7 млн)

В финале Лиги чемпионов четырёхлетней давности ворота «Ливерпуля» защищал Лорис Кариус. Сыграл он тогда, как вы помните, очень посредственно. В июле 2018-го «Ливерпуль» переманил из «Ромы» Алисона и совершил рекордный трансфер для вратарей.

Алисон Бекер

Алисон Бекер

Фото: Getty Images

Спустя несколько недель этот результат превзойдёт «Челси», вываливший € 80 млн за Кепу. Кариус все ещё в составе, хотя с момента провального финала поиграл на правах аренды в Турции и Германии.

ВратарьКогда перешёлОткуда перешёлСумма трансфера
Алисон Бекер2018«Рома»€ 62,5 млн
Лорис Кариус2016«Майнц»€ 6,2 млн
Адриан2019-свободный агент

Защита (€ 151,55)

В январе 2018 года «Ливерпуль» установил трансферный рекорд, выложив за Вирджила ван Дейка почти € 85 млн. На тот момент ни за одного другого защитника не платили так много. Позже это достижение обновили «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», купившие Маттейса де Лигта и Гарри Магуайра соответственно.

Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах

Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах

Фото: Getty Images

Ибраима Конате также обошёлся «Ливерпулю» в немаленькую сумму и неплохо проявил себя у чужих ворот в плей-офф Лиги чемпионов (забил два мяча). Правда, в последних матчах турнира «Ливерпуль» немало пропустил, что не может радовать перед встречей с грозной атакой «Реала».

ЗащитникКогда перешёлОткуда перешёлСумма трансфера
Вирджил ван Дейк2018«Саутгемптон»€ 84,65 млн
Ибраима Конате2021«РБ Лейпциг»€ 40 млн
Константинос Цимикас2020«Олимпиакос»€ 13 млн
Эндрю Робертсон2017«Халл Сити»€ 9 млн
Джо Гомес2015«Чарльтон»€ 4,9 млн
Жоэль Матип2016-свободный агент
Рис Уильямс--воспитанник
Трент Александер-Арнольд--воспитанник

Полузащитники (€ 183 млн)

Летом 2018 года состав «Ливерпуля» пополнили два центральных полузащитника — за Фабиньо и Наби Кейта отдали € 105 млн. Бразилец — важная фигура в построениях команды (отыграл все матчи в ЛЧ), африканец выходит на поле реже.

Фабиньо

Фабиньо

Фото: Getty Images

Обращает на себя внимание присутствие в списке Алекса Окслейда-Чемберлена. Англичанина покупали почти за € 40 млн, но в этом сезоне у него ни одного матча в плей-офф Лиги чемпионов.

ПолузащитникКогда перешёлОткуда перешёлСумма трансфера
Наби Кейта2018«РБ Лейпциг»€ 60 млн
Фабиньо2018«Монако»€ 45 млн
Алекс Окслейд-Чемберлен2017«Арсенал»€ 38 млн
Тьяго Алькантара2020«Бавария»€ 22 млн
Джордан Хендерсон2011«Сандерленд»€ 18 млн
Джеймс Милнер2015-свободный агент
Кёртис Джонс--воспитанник

Нападающие (€ 238,73 млн)

В нынешнем составе «Ливерпуля» нет ни одного футболиста, которого покупали бы за € 100+ млн. У «Реала» такие игроки есть, и они почти не играют. Ни один нападающий (даже Мохамед Салах) не обошёлся «Ливерпулю» дороже € 50 млн.

Мохамед Салах

Мохамед Салах

Фото: Getty Images

В нынешнем сезоне египтянин вместе с Садио Мане и Роберто Фирмино забили в общей сложности 18 мячей в Лиге чемпионов. Помимо этого, африканские форварды входят в пятёрку лидеров команды по игровым минутам.

НападающийКогда перешёлОткуда перешёлСумма трансфера
Луис Диас2022«Порту»€ 47 млн
Диогу Жота2020«Вулверхэмптон»€ 44,7 млн
Мохамед Салах2017«Рома»€ 42 млн
Садио Мане2016«Саутгемптон»€ 41,20 млн
Роберто Фирмино2015«Хоффенхайм»€ 41 млн
Дивок Ориги2014«Лилль»€ 12,63 млн
Такуми Минамино2020«Зальцбург»€ 8,50 млн
Харви Эллиотт2019«Фулхэм»€ 1,70 млн

Итог

«Ливерпуль» потратил на состав € 641,98 млн, сейчас он стоит € 900,5 млн. Английский клуб занимает третье место в списке самых дорогих клубов по стоимости состава. Выше результат лишь у «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

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