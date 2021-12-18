Винисиус становится суперзвездой «Реала». Уже забил больше, чем за 3 прошлых года

Если соединить все пять европейских топ-лиг в одного монстра (главное – не называть его Суперлигой, а то УЕФА будет против) и посмотреть на турнирную таблицу, то в ней «Реал», набрав 42 очка в 17 турах, шёл бы на втором месте. Уступая только «ПСЖ» из лиги, которую топовой можно называть с большой натяжкой, но находясь выше лишённой конкурентов «Баварии».

«Реал» в среднем набирает почти 2,5 очка за матч – очень мощный результат по любым меркам и независимо от формы «Барселоны», которая, конечно, упростила мадридцам жизнь своим кризисом. Но вот парадокс: если брать разницу ожидаемых забитых и пропущенных голов, то «Реал» в объединённой таблице топ-лиг не попал бы даже в первую десятку. 18-е место, +8,5 (данные Statsbomb) – рядом с «Лансом», «Аталантой», «Лиллем» и «Боруссией» Дортмунд. Более того, по разнице созданных и допущенных моментов «Реал» даже не в топ-3 в Испании.

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Что это значит? Очевидный вывод заключается в том, что нынешние результаты не до конца подкреплены качеством игры. Их нельзя механически проецировать весь сезон. Но есть и менее очевидный вывод. Великолепные результаты при просто неплохой игре (а в обороне иногда и откровенно средней) – это заслуга лидеров, чей оверперформанс тащит команду.



С Куртуа и Бензема всё ясно. Последний даже занял четвёртое место в итоговом рейтинге «Золотого мяча» (не то чтобы авторитетная награда, но даже там начали что-то подозревать). А вот Винисиус по-прежнему недооценён.

Если вы редко смотрите матчи «Реала», то не исключено, что для вас Винисиус – по-прежнему техничный, но суетливый и неуверенный мальчишка, для которого оказаться с мячом перед воротами – стрессовая ситуация. Так было ещё недавно, но сейчас это другой игрок.



Сначала несколько цифр, которые доказывают его преображение. В этом сезоне Винисиус играл с первых минут в 15 турах чемпионата. Ещё дважды он вышел на замену – в общей сложности набрал 1338 минут. И забил 10 голов. За предыдущие три сезона у него восемь голов за 4202 минуты. То есть до текущего сезона он забивал раз в 525 минут, а сейчас раз в 134. Можно добавить к голам ассисты, разница настолько же впечатляющая: четыре голевых передачи с начала этого сезона и четыре – за три предыдущих.



Другие данные помогают вникнуть в контекст. По сравнению с прошлым сезоном Винисиус, естественно, чуть чаще бьёт по воротам (было: удар раз в 34 минуты, стало: удар раз в 31), но разница в количестве голов непропорционально выше. То есть влияет не количество ударов, а реализация. Впервые за годы в Испании точность его ударов превысила 50%. Сейчас она составляет 58%, выше, чем у Бензема, Суареса, Депая. Винисиус забивает каждым четвёртым ударом, такой продуктивности не было даже в Бразилии.

И последнее. Такая высокая результативность не связана с тем, что у него улучшилось качество моментов. Нет, средняя опасность одного удара такая, как в прошлом сезоне (0,15 xG, было тоже 0,15). Дело исключительно в реализации. В предыдущие три сезона Винисиус реализовал в чемпионате четыре момента, которые Opta относит к явным голевым моментам, и не реализовал 13. В этом сезоне реализовал семь, а упустил четыре.

Уже четыре месяца реализация Винисиуса на фантастически высоком уровне. Да, это слишком короткий отрезок, чтобы говорить о том, что он превратился в другого игрока или изменился навсегда. Но раньше у него не было таких отрезков. Даже в месяц. Поэтому почти полсезона – огромный шаг вперёд, даже прыжок.



Конечно, это заслуга Карло Анчелотти. В начале июня, только придя в команду, итальянец сказал, что Винисиус должен много забивать. Тогда это было похоже на шутку. Но Анчелотти уникален своим умением раскрывать игроков и вселять в них уверенность. После дубля бразильца в ворота «Леванте» он сказал, что с таким талантом можно забивать сколько угодно. Потом отметил, как молодой игрок повзрослел. Потом – назвал его вторым в мире (после Бензема). В шутку, конечно, но всё же. Потом сказал, что такие игроки, как Винисиус, могут заставить Испанию забыть об эпохе Месси и Роналду. Опять же, оставим в стороне объективность этого высказывания. Важно, что на фоне таких комплиментов нападающий набрал 14 результативных действий в 15 матчах Примеры и пять – в шести матчах ЛЧ.



Уже по первым матчам под руководством Анчелотти легко заметить, как изменилось отношение Винисиуса к моментам. Вот его гол «Леванте» во втором туре. Момент очень опасный, но на нём висит защитник, а угол довольно острый – в прошлом сезоне Вини регулярно промахивался в таких ситуациях и без соперника на плечах. А сейчас удобно подработал в сторону, чтобы уйти от защитника, и хитро пробил под дальнюю ногу вратарю. Нет, это не шедевр. Просто уверенная реализация.

Кстати, сравните этот гол с голом в ворота «Эльче». Тоже прорыв в левом полуфланге, тоже смелая подработка, чтобы сразу выйти на ударную позицию. И расчётливый удар под дальнюю штангу. Снова не шедевр, но уверенная реализация.

А вот второй его гол «Леванте» — это уже ближе к шедеврам. Почти нулевой угол, вратарь в правильной позиции, но Винисиус по замысловатой траектории подсёк мяч под дальнюю штангу. Классный гол в неочевидной ситуации.

Победный гол в ворота «Севильи» можно назвать шедевром уже без всяких «почти». В эпизоде не было ничего опасного: Винисиус получил мяч на бровке, а при рывке в центр его встречал соперник. Абсолютно не голевая ситуация, но он выжал из неё гол благодаря потрясающему удару.

Отдельно нужно сказать про взаимодействие с Бензема. Не буду расписывать подробно, так как об этом уже был отдельный текст. Но если коротко – между этими двумя есть «химия». Бензема регулярно отходит в глубину, даже в полузащиту. Это ставит в тупик защитника: приходится либо смиряться с тем, что француз создаёт перегруз в центре, либо выдвигаться и оставлять зону. В первом случае Бензема может сам прошить защиту рывком, а во втором в зону, которую он создал, уведя защитника, врывается Винисиус. Так они вдвоём придумали гол «Сельте».

Другими словами, Винисиус несёт угрозу, которую сложно свести к какому-то шаблону. Он делает рывки за спину и хорошо бьёт даже с острого угла, он забивает дальними ударами, если получает свободу между линиями. Более того, область, откуда он обостряет, даже не ограничивается левой половиной поля. Хотя это было бы естественно для левого вингера.



В ключевом матче с «Атлетико» Винисиус не забил, но отдал два голевых паса. И первый заслуживает отдельного разбора. «Реал» провёл быструю атаку после перехвата в центре. Во-первых, обращает на себя внимание, что Бензема в глубине, А Винисиус не на фланге, а над ним. А дальше совсем неожиданно: вместо того чтобы разбегаться на левый фланг, где огромная пустая зона, Винисиус делает рывок направо. Хотя он левый вингер, а справа уже открывается Асенсио. Решение абсолютно вразрез с базовыми принципами атаки. Зато благодаря этому решению Винисиус с Асенсио получили численное преимущество против защитника. Тот растерялся, застрял в полупозиции, и Асенсио отрезал его пасом, бросив Винисиуса в прорыв. Оттуда бразилец сделал голевой пас. Классный гол, но больше всего впечатляет даже не исполнение удара Бензема, а неожиданное решение Винисиуса.

Остаётся добавить, что бразилец не просто результативен, но и забивает решающие голы. Его дубль принёс победу над «Эльче», его гол стал победным с «Севильей» (командой, которая занимает второе место в таблице), с «Сельтой» и с «Реалом Сосьедад».



Кстати, гол «Сосьедаду» стоит посмотреть хотя бы просто ради эстетического удовольствия. В эпизоде участвовали шесть игроков «Сосьедада», Винисиус и Йович. Явно не самый выигрышный расклад, но бразилец выдумал гол из ничего. Сначала протащил мяч с фланга, а потом обыгрался с нападающим. Важно, что он делал рывок в центр штрафной, когда пасовал на Йовича, то есть спланировал эпизод на несколько ходов вперёд. Впечатляющий и умный гол.

Вообще, слово «умный» очень к нему подходит. Винисиус много забивает, раздаёт голевые передачи, финтит (больше всех в Испании), но в первую очередь – постоянно что-то выдумывает. Это игрок, который не только делает разницу в трудных матчах, но и за которым просто интересно наблюдать. Не хочется прогнозировать, как долго это продлится, но однозначно хочется, чтобы длилось подольше.



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