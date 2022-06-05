У Италии зажигается новая звезда. Немцев удивил юноша из чемпионата Швейцарии

Через три дня после разгромного поражения в Финалиссиме от Аргентины (0:3) сборная Италии стартовала в Лиге наций матчем с ещё одним топовым соперником. «Скуадра адзурра» принимала в Болонье Германию. Группа, в которую попала команда Роберто Манчини, вообще дико сложная: помимо немцев и итальянцев, в этом квартете Англия и Венгрия.

На встречу с Германией вышла совсем другая сборная Италии. Манчини поменял всех полевых игроков основы. Более того, в заявке «Скуадра адзурра» появилась большая группа дебютантов, молодых футболистов – экс-тренер «Зенита» строит новую команду с прицелом на ЧМ-2026. Мимо ближайшего чемпионата мира итальянцы пролетели. В стартовом составе среди прочих появился 22-летний центрхав «Сассуоло» Давиде Фраттези, для которого это была премьера в национальной команде. Фраттези запомнился инициативностью, именно он нанёс первый удар хозяев.

Впрочем, случилось это ближе к середине тайма, а до того на поле доминировала сборная Германии. Несыгранные итальянцы с трудом выходили из-под прессинга команды Ханса-Дитера Флика, постоянно теряли мяч, сбивались на длинные передачи и проигрывали середину. А вот у немцев мяч ходил очень хорошо (65%-70% владения в разные отрезки), они находили свободные зоны, делали быстрые переводы с фланга на фланг. Разве что ударов опасных гостям не хватало. Однако выстрел Фраттези из-за штрафной стал словно сигналом для хозяев. Сборная Италии улучшила свой прессинг, заставила немецких защитников ошибаться при выходе из обороны и выдала мощный отрезок: другой представитель «Сассуоло» центрфорвард Джанлука Скамакка даже пробил в штангу издали.

Но так или иначе первая половина осталась за сборной Германии. Команда Флика превзошла соперника по ударам – 8:5 (в створ – 1:0). Было напряжение в штрафной Джанлуиджи Доннаруммы, был момент у Сержа Гнабри. Поэтому нули после 45 минут вряд ли разочаровывали Манчини.

Начало второго тайма итальянцы провели на удивление резво. Подняли линии, поддавили немцев и создали несколько опасных моментов, прежде всего, с участием Скамакки. Этот 23-летний нападающий показал, почему за ним бегают скауты топ-клубов. А вот сборная Германии как будто специально моделировала выход из обороны под прессингом. Получалось в эти минуты так себе.

Потом на замену у сборной Италии и вовсе вышел загадочный персонаж – 18-летний темнокожий форвард Вильфред Ньонто, выступающий… в Швейцарии за «Цюрих»! У воспитанника «Интера» в завершившемся клубном сезоне 10+5 в 36 матчах. Невысокий, крепкий, шустрый игрок занял место на правом фланге атаки. И надо же было такому случиться, что именно Ньонто соорудил гол «Скуадра адзурра»! Юноша разобрался один в один с Тило Керером и прострелил во вратарскую – прямо на Лоренцо Пеллегрини.

Но немцы тут же прибавили в скорости и сравняли счёт. Словно ждали этого пропущенного гола, чтобы включиться на сто процентов. Йонас Хофман здорово прочитал эпизод, подобрал отскочивший от Алессандро Бастони мяч, а Йозуа Киммих преуспел на подборе.

Манчини продолжил выпускать дебютантов. Вслед за Ньонто на поле появились защитник Федерико Димарко из «Интера», полузащитники Томмазо Побега из «Торино», Самуэле Риччи из «Торино» и нападающий Маттео Канчелльери из «Вероны».

В концовке у Италии был Побега, но не было победы. Побегали с Побегой активно, но никто из новичков не запомнился настолько, насколько Ньонто. С другой стороны, хозяева не проиграли. Во втором тайме «Скуадра адзурра» даже перебила команду Флика – 6:4 (в створ – 2:3). Ничью с Германией после разгрома от Аргентины можно в этих обстоятельствах считать положительным результатом.