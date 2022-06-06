Газизов отсудил у Федуна почти 100 млн. Что за очередной суд и кто сколько кому должен?

Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов выиграл очередной суд: согласно постановлению Октябрьского районного суда, владелец клуба Леонид Федун должен выплатить ему 89 млн рублей. Да, разборки продолжаются до сих пор! Исков было так много, что в них давно можно было потеряться, – история тянется уже год. Давайте вспомним, что происходило и откуда взялись нынешние миллионы.
Леонид Федун и Шамиль Газизов
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Иск №1
Сначала иск подало АО «Капитальные активы» к «Спартаку» и Газизову с требованием признать недействительным решение совета директоров клуба выплатить бывшему гендиру компенсацию в размере 88 343 436 руб. Потом компания подкорректировала иск – в ходатайстве значилась просьба убрать сумму, а вместо неё оставить только пункт о признании недействительным допсоглашения (в котором и была указана выплата выходного пособия).
Суд полностью отказал в иске. Мотивировали это тем, что компенсация за расторжение трудового договора не может быть квалифицирована как чрезмерная, а доказательств, что Федуна ввели в заблуждение, когда он подписывал соглашение (он об этом говорил сам), никаких нет. «Капитальные активы» подали апелляцию на это решение, которая в итоге была удовлетворена. Газизов пошёл в кассационный суд, но проиграл и там.
Вердикт: выходное пособие признано незаконным, поэтому «Спартак» получил право взыскать с Газизова выплаченные ему 88 млн рублей.
«Спартак» – Газизов 1:0.
Иск №2
Параллельно развивалась другая история – бывший гендиректор клуба пошёл в Октябрьский районный суд Уфы. В исковом заявлении Газизов указал требование о взыскании задолженности по выходному пособию (ему выплатили только 99,8 млн руб из 399,2 млн – суммы до вычета НДС), процентов и компенсации морального вреда. Сперва суд удовлетворяет требование в полном объёме, но «Спартак» подал апелляцию, и ходатайство клуба удовлетворили – предыдущее решение, таким образом, отменилось. Газизов пошёл в Верховный суд Башкирии, но судья отказал во взыскании. Кассация тоже не помогла – решение осталось без изменений.
Вердикт: Газизову отказали во взыскании его выходного пособия со «Спартака».
«Спартак» – Газизов 2:0.
Иск №3 (нынешний)
Газизов подал новый иск – снова в Октябрьский районный суд. На этот раз бывший гендир «Спартака» требовал взыскания € 1 млн долга по выплатам за участие клуба в еврокубках, а также 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
«С точки зрения права солидарно взыскать с работодателя и с руководителя средства невозможно, – цитировал «Уфа РБК» юриста «Спартака» Татьяну Завьялову. – Кроме того, бумага, предоставленная в суд господином Газизовым по данному делу, не подписана «Спартаком», она больше похожа на конспект какой-то встречи, разговора, чем на официальный документ, в ней нет никакой последовательности. И из этого документа он сделал вывод, что ему подлежат выплаты. Под этим рукописным текстом стоят две подписи без расшифровки, Газизов указывает, что они принадлежат ему и Леониду Федуну, но это не установлено. Суд, насколько нам известно, отдал документ на почерковедческую экспертизу компании «Престиж», основной вид деятельности которой торговля машинами. Дело полно абсурдов».
Леонид Федун
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Суд удовлетворил иск Газизова, но это ещё не значит, что Федун будет ему что-то выплачивать – впереди очередная апелляция.
«Октябрьский суд Уфы уже принимал решение в пользу Газизова, которое позже было успешно обжаловано, – заявили в пресс-службе «Спартака». – Кстати, тогда был тот же судья, что и сегодня. Так что давайте дождёмся решений более высоких инстанций».
Вердикт: дело ещё не окончено, но на данном этапе Газизов пока побеждает.
«Спартак» – Газизов 2:1. Но до финала ещё далеко.
- 6 июня 2022
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