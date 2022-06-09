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Как сложились судьбы последних обладателей Кубка СССР — футболистов «Спартака», как сейчас выглядят Романцев, Пятницкий

Где сейчас последние победители Кубка СССР в составе «Спартака». Фото с разницей в 30 лет
Евгений Марков
Последние обладатели Кубка СССР
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Многие игроки той команды связаны друг с другом до сих пор. Есть и несчастные случаи.

Кубок СССР проводился 51 раз, и последний розыгрыш турнира оказался самым необычным. Потому что начинался в апреле 1991-го в СССР, а заканчивался в следующем году уже в новой стране. Официально тот турнир назывался Кубок СССР-СНГ, а его победителем стал московский «Спартак».

«Спартак» — обладатель Кубка СССР 1992-го

«Спартак» — обладатель Кубка СССР 1992-го

Фото: РИА Новости

Команда Олега Романцева благодаря дублю Владимира Бесчастных в «Лужниках» обыграла ЦСКА, взяла трофей и получила право на участие в Кубке Кубков. Другой интересный факт про тот финал: в конце первого тайма при счёте 2:0 в пользу «Спартака» армейцы заработали пенальти, его пошёл пробивать вратарь Дмитрий Харин, но промахнулся. Ударив выше ворот Станислава Черчесова.

«Полевые игроки армейцев испугались исполнять пенальти, и с 11-метровой отметки пришлось бить вратарю, который сильно ругался из-за трусости одноклубников – как до, так и после пенальти», – вспоминал Бесчастных. Сам Харин признавался, что решил бить на эмоциях, потому как впервые видел, чтобы опытные футболисты боялись ударить: «Взяли мяч, стали его друг другу передавать… Я посмотрел на [Павла] Садырина – он кивнул, иди».

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В этом материале мы вспомним последних обладателей Кубка СССР – ту победоносную команду спартаковцев.

Станислав Черчесов, вратарь, 58 лет

После «Спартака» поиграл в дрезденском «Динамо» – и выиграл Кубок Интертото. А в составе австрийского «Тироля» стал трёхкратным чемпионом Австрии. После иностранных командировок ненадолго заехал в «Спартак», а после завершения карьеры стал тренером. Работал в российских и зарубежных клубах. Выигрывал Кубок и чемпионат Польши. Доводил сборную России до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018-м. Сейчас возглавляет «Ференцварош», с которым сделал «золотой» дубль в Венгрии.

Станислав Черчесов

Станислав Черчесов

Фото: Из личного архива/«Чемпионат»

Дмитрий Хлестов, защитник, 51 год

Лучшие годы провёл в «Спартаке». Ненадолго съездил в «Бешикташ», на год вернулся в стан красно-белых, после чего выступал за менее статусные команды, преимущественно из Москвы и Подмосковья. Свой последний клуб – «Одинцово» – покинул в 2017 году. В 2022 году играл на Кубке РФС за одноимённую сборную с другими известными игроками прошлого.

Дмитрий Хлестов

Дмитрий Хлестов

Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Андрей Иванов, защитник, умер в 2009 году в возрасте 42 лет

Помимо «Спартака», выступал за его принципиальных соперников: «Динамо» и ЦСКА. Также поиграл по сезону в Австрии, Германии и Португалии за «Тироль», «Гройтер Фюрт» и «Алверку» соответственно. После завершения карьеры жизнь пошла по наклонной: от работы в Москомспорте до увольнения с поста охранника за пьянство. Алкоголизм и стал причиной его раннего ухода из жизни от пневмонии в 42 года.

Андрей Иванов

Андрей Иванов

Фото: Из личного архива

Дмитрий Попов, защитник/полузащитник, 55 лет

Сменил Москву на Сантандер, а «Спартак» – на «Расинг». После отметился в «Маккаби» из Тель-Авива и в паре менее статусных испанских клубов. В 2005 году был одним из звёздных ветеранов, сыгравших за пляжную сборную России. Дважды занимал пост спортивного директора «Спартака»: в 2008-2016 и 2020-2021 годах. Каждый раз в клубе делался упор на испаноязычный рынок. Повторно ушёл из «Спартака» по ходу турбулентного сезона с Руем Виторией во главе.

Дмитрий Попов

Дмитрий Попов

Фото: Из личного архива/spartak.com

Кахабер Цхададзе, защитник/полузащитник, 53 года

Грузин стал мимолётным явлением в составе «Спартака». В России он также отметился в «Динамо», «Алании» и «Анжи», где и завершил карьеру. А за пределами России выступал за будущие топ-клубы: «Айнтрахт» Франкфурт, «Манчестер Сити» — и за «Динамо» Тбилиси, которое в настоящее время и тренирует. До этого возглавлял другие грузинские команды, работал в Казахстане и Азербайджане.

Кахабер Цхададзе

Кахабер Цхададзе

Фото: spartak.com/fcdinamo.ge

Андрей Чернышов, защитник, 54 года

Пожалуй, главный путешественник в сегодняшнем списке. В его постспартаковской карьере были клубы из Австрии, греческий ПАОК, немецкий «Гройтер Фюрт» и бельгийский «Антверпен». Плюс отечественные «Динамо», «Торпедо» и «Рубин». После неудачи во главе «Спартака» и брянского «Динамо» поехал работать за рубеж: Грузия, Беларусь, Казахстан, Саудовская Аравия, Кувейт, Сербия, Греция, Литва, Македония. С мая 2021 года осел в Индии, где тренирует «Мохаммедан» из Калькутты.

Андрей Чернышов

Андрей Чернышов

Фото: Getty Images/из личного архива

Виктор Онопко, защитник, 52 года

Как и Дмитрий Попов, выступал за испанские клубы: «Овьедо» и «Райо Вальекано». По возвращении на родину поиграл за «Аланию» и «Сатурн». Более 10 лет провёл в тренерском штабе ЦСКА, а сейчас помогает Валерию Карпину в «Ростове» и сборной России. В 2022 году играл за сборную РФС с Дмитрием Хлестовым.

Виктор Онопко

Виктор Онопко

Фото: Из личного архива/Артём Гусев, «Чемпионат»

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Валерий Карпин, полузащитник, 53 года

Также проследовал по маршруту «Спартак» – Испания, но сделал это намного успешнее бывших одноклубников, став серебряным призёром чемпионата с «Реалом Сосьедад» и выиграв Кубок Интертото с «Сельтой». В составе последней также стал финалистом Кубка Испании.

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Вместе с Дмитрием Поповым был частью пляжной сборной России. Второй заход в «Спартак» начинал генеральным директором, но позже переквалифицировался в тренера. Ненадолго вернулся работать в Испанию, где безуспешно рулил «Мальоркой» с Асенсио в составе.

После негативного опыта с армавирским «Торпедо» тренирует с 2017 года «Ростов» (за исключением небольшого перерыва в последнем сезоне), а также является главным тренером сборной России.

Валерий Карпин

Валерий Карпин

Фото: РИА Новости/Артём Гусев, «Чемпионат»

Андрей Пятницкий, полузащитник, 54 года

Карьерный путь усугубила травма голеностопа. Оказавшись невостребованным после «Спартака», провёл пару матчей за саратовский «Сокол» и незаметно завершил карьеру в любительских клубах. С 2019 года и до последнего времени занимал тренерские должности в системе тульского «Арсенала», до этого работал в «Спартаке» и возглавлял «Росич».

Андрей Пятницкий

Андрей Пятницкий

Фото: Из личного архива/arsenaltula.ru

Игорь Ледяхов, полузащитник, 54 года

Часть спартаковского десанта в Испании. Выступал за хихонский «Спортинг» и «Эйбар», на сезон был арендован японской «Иокогамой Маринос». После завершения карьеры возглавлял «Шинник», «Ротор», «Ахмат» и «Балтику», но ни в одном клубе не проработал и года. В 2005-м также пробовал себя в пляжном футболе. Не тренирует с 2018 года. Проживает в Барселоне.

Игорь Ледяхов

Игорь Ледяхов

Фото: Из личного архива/«Чемпионат»

Владимир Бесчастных, нападающий, 48 лет

Самый молодой футболист того состава поиграл в Германии за «Вердер», в Испании — за «Расинг», в Турции — за «Фенербахче», в Казахстане — за «Астану», а в России – помимо «Спартака» – за «Динамо» и более скромные клубы. Единственный самостоятельный тренерский опыт пришёлся на воронежский «Факел». Также Бесчастных был частью штабов молодёжки «Спартака», армавирского «Торпедо» и «Тосно». А сейчас помогает Денису Бояринцеву в «Родине», по итогам сезона вышедшей в ФНЛ.

Владимир Бесчастных

Владимир Бесчастных

Фото: РИА Новости/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Рашид Рахимов, полузащитник, 57 лет

Из «Спартака» перешёл в «Реал Вальядолид», немного поиграл за «Локомотив», а закат карьеры встретил в Австрии. Наиболее известен как тренер «Ахмата», также руководил «Амкаром», «Локомотивом» и австрийской «Адмирой Ваккер». Последнее место работы – «Уфа» в сезоне 2020/2021, откуда ушёл из-за результатов и атмосферы в команде.

Рашид Рахимов

Рашид Рахимов

Фото: Из личного архива/«Чемпионат»

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Дмитрий Радченко, нападающий, 51 год

Ещё один экс-спартаковец в Испании. Выступал за «Расинг», «Депортиво», «Райо Вальекано» и более скромные клубы, по сезону провёл в Японии за «Джубило Ивата» и в Хорватии за «Хайдук». С 2010 года – тренер в системе «Зенита», за исключением короткого периода в «Ахмате» в 2018 году.

Дмитрий Радченко

Дмитрий Радченко

Фото: Getty Images/fc-zenit.ru

Александр Татаркин, нападающий, 55 лет

После «Спартака» играл за хорватскую «Истру», «Ростсельмаш», «Локомотив», «Тюмень» и «Волгарь», а завершал карьеру в любительских клубах. Работал тренером в «Академии футбола им. Виктора Понедельника» (Ростов-на-Дону). С 2017 по 2020 год – ассистент главного тренера ростовского СКА.

Александр Татаркин

Александр Татаркин

Фото: Fcskarostov.ru

Гинтарас Стауче, вратарь, 52 года

Литовский дублёр Черчесова после «Спартака» поиграл в Турции, Германии и Греции, а для завершения карьеры выбрал соседнюю Латвию. Начиная со «Спартака» является неизменным тренером вратарей в штабе Черчесова.

Гинтарас Стауче

Гинтарас Стауче

Фото: Из личного архива/«Чемпионат»

Олег Романцев, главный тренер, 68 лет

Единственный в истории тренер, дважды возглавлявший сборную России. Столько же раз тренировал «Спартак». Поработав по сезону в «Сатурне» и «Динамо», на время отошёл от тренерской деятельности, прежде чем вернуться в «Спартак» в роли тренера-консультанта на период с 2009 по 2012 год.

Олег Романцев

Олег Романцев

Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

В настоящее время находится на заслуженной пенсии и не горит желанием тренировать снова.

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