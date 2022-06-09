Где сейчас последние победители Кубка СССР в составе «Спартака». Фото с разницей в 30 лет

Кубок СССР проводился 51 раз, и последний розыгрыш турнира оказался самым необычным. Потому что начинался в апреле 1991-го в СССР, а заканчивался в следующем году уже в новой стране. Официально тот турнир назывался Кубок СССР-СНГ, а его победителем стал московский «Спартак».
«Спартак» — обладатель Кубка СССР 1992-го
Фото: РИА Новости
Команда Олега Романцева благодаря дублю Владимира Бесчастных в «Лужниках» обыграла ЦСКА, взяла трофей и получила право на участие в Кубке Кубков. Другой интересный факт про тот финал: в конце первого тайма при счёте 2:0 в пользу «Спартака» армейцы заработали пенальти, его пошёл пробивать вратарь Дмитрий Харин, но промахнулся. Ударив выше ворот Станислава Черчесова.
«Полевые игроки армейцев испугались исполнять пенальти, и с 11-метровой отметки пришлось бить вратарю, который сильно ругался из-за трусости одноклубников – как до, так и после пенальти», – вспоминал Бесчастных. Сам Харин признавался, что решил бить на эмоциях, потому как впервые видел, чтобы опытные футболисты боялись ударить: «Взяли мяч, стали его друг другу передавать… Я посмотрел на [Павла] Садырина – он кивнул, иди».
В этом материале мы вспомним последних обладателей Кубка СССР – ту победоносную команду спартаковцев.
Станислав Черчесов, вратарь, 58 лет
После «Спартака» поиграл в дрезденском «Динамо» – и выиграл Кубок Интертото. А в составе австрийского «Тироля» стал трёхкратным чемпионом Австрии. После иностранных командировок ненадолго заехал в «Спартак», а после завершения карьеры стал тренером. Работал в российских и зарубежных клубах. Выигрывал Кубок и чемпионат Польши. Доводил сборную России до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018-м. Сейчас возглавляет «Ференцварош», с которым сделал «золотой» дубль в Венгрии.
Станислав Черчесов
Фото: Из личного архива/«Чемпионат»
Дмитрий Хлестов, защитник, 51 год
Лучшие годы провёл в «Спартаке». Ненадолго съездил в «Бешикташ», на год вернулся в стан красно-белых, после чего выступал за менее статусные команды, преимущественно из Москвы и Подмосковья. Свой последний клуб – «Одинцово» – покинул в 2017 году. В 2022 году играл на Кубке РФС за одноимённую сборную с другими известными игроками прошлого.
Дмитрий Хлестов
Фото: Getty Images/«Чемпионат»
Андрей Иванов, защитник, умер в 2009 году в возрасте 42 лет
Помимо «Спартака», выступал за его принципиальных соперников: «Динамо» и ЦСКА. Также поиграл по сезону в Австрии, Германии и Португалии за «Тироль», «Гройтер Фюрт» и «Алверку» соответственно. После завершения карьеры жизнь пошла по наклонной: от работы в Москомспорте до увольнения с поста охранника за пьянство. Алкоголизм и стал причиной его раннего ухода из жизни от пневмонии в 42 года.
Андрей Иванов
Фото: Из личного архива
Дмитрий Попов, защитник/полузащитник, 55 лет
Сменил Москву на Сантандер, а «Спартак» – на «Расинг». После отметился в «Маккаби» из Тель-Авива и в паре менее статусных испанских клубов. В 2005 году был одним из звёздных ветеранов, сыгравших за пляжную сборную России. Дважды занимал пост спортивного директора «Спартака»: в 2008-2016 и 2020-2021 годах. Каждый раз в клубе делался упор на испаноязычный рынок. Повторно ушёл из «Спартака» по ходу турбулентного сезона с Руем Виторией во главе.
Дмитрий Попов
Фото: Из личного архива/spartak.com
Кахабер Цхададзе, защитник/полузащитник, 53 года
Грузин стал мимолётным явлением в составе «Спартака». В России он также отметился в «Динамо», «Алании» и «Анжи», где и завершил карьеру. А за пределами России выступал за будущие топ-клубы: «Айнтрахт» Франкфурт, «Манчестер Сити» — и за «Динамо» Тбилиси, которое в настоящее время и тренирует. До этого возглавлял другие грузинские команды, работал в Казахстане и Азербайджане.
Кахабер Цхададзе
Фото: spartak.com/fcdinamo.ge
Андрей Чернышов, защитник, 54 года
Пожалуй, главный путешественник в сегодняшнем списке. В его постспартаковской карьере были клубы из Австрии, греческий ПАОК, немецкий «Гройтер Фюрт» и бельгийский «Антверпен». Плюс отечественные «Динамо», «Торпедо» и «Рубин». После неудачи во главе «Спартака» и брянского «Динамо» поехал работать за рубеж: Грузия, Беларусь, Казахстан, Саудовская Аравия, Кувейт, Сербия, Греция, Литва, Македония. С мая 2021 года осел в Индии, где тренирует «Мохаммедан» из Калькутты.
Андрей Чернышов
Фото: Getty Images/из личного архива
Виктор Онопко, защитник, 52 года
Как и Дмитрий Попов, выступал за испанские клубы: «Овьедо» и «Райо Вальекано». По возвращении на родину поиграл за «Аланию» и «Сатурн». Более 10 лет провёл в тренерском штабе ЦСКА, а сейчас помогает Валерию Карпину в «Ростове» и сборной России. В 2022 году играл за сборную РФС с Дмитрием Хлестовым.
Виктор Онопко
Фото: Из личного архива/Артём Гусев, «Чемпионат»
Валерий Карпин, полузащитник, 53 года
Также проследовал по маршруту «Спартак» – Испания, но сделал это намного успешнее бывших одноклубников, став серебряным призёром чемпионата с «Реалом Сосьедад» и выиграв Кубок Интертото с «Сельтой». В составе последней также стал финалистом Кубка Испании.
Вместе с Дмитрием Поповым был частью пляжной сборной России. Второй заход в «Спартак» начинал генеральным директором, но позже переквалифицировался в тренера. Ненадолго вернулся работать в Испанию, где безуспешно рулил «Мальоркой» с Асенсио в составе.
После негативного опыта с армавирским «Торпедо» тренирует с 2017 года «Ростов» (за исключением небольшого перерыва в последнем сезоне), а также является главным тренером сборной России.
Валерий Карпин
Фото: РИА Новости/Артём Гусев, «Чемпионат»
Андрей Пятницкий, полузащитник, 54 года
Карьерный путь усугубила травма голеностопа. Оказавшись невостребованным после «Спартака», провёл пару матчей за саратовский «Сокол» и незаметно завершил карьеру в любительских клубах. С 2019 года и до последнего времени занимал тренерские должности в системе тульского «Арсенала», до этого работал в «Спартаке» и возглавлял «Росич».
Андрей Пятницкий
Фото: Из личного архива/arsenaltula.ru
Игорь Ледяхов, полузащитник, 54 года
Часть спартаковского десанта в Испании. Выступал за хихонский «Спортинг» и «Эйбар», на сезон был арендован японской «Иокогамой Маринос». После завершения карьеры возглавлял «Шинник», «Ротор», «Ахмат» и «Балтику», но ни в одном клубе не проработал и года. В 2005-м также пробовал себя в пляжном футболе. Не тренирует с 2018 года. Проживает в Барселоне.
Игорь Ледяхов
Фото: Из личного архива/«Чемпионат»
Владимир Бесчастных, нападающий, 48 лет
Самый молодой футболист того состава поиграл в Германии за «Вердер», в Испании — за «Расинг», в Турции — за «Фенербахче», в Казахстане — за «Астану», а в России – помимо «Спартака» – за «Динамо» и более скромные клубы. Единственный самостоятельный тренерский опыт пришёлся на воронежский «Факел». Также Бесчастных был частью штабов молодёжки «Спартака», армавирского «Торпедо» и «Тосно». А сейчас помогает Денису Бояринцеву в «Родине», по итогам сезона вышедшей в ФНЛ.
Владимир Бесчастных
Фото: РИА Новости/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Рашид Рахимов, полузащитник, 57 лет
Из «Спартака» перешёл в «Реал Вальядолид», немного поиграл за «Локомотив», а закат карьеры встретил в Австрии. Наиболее известен как тренер «Ахмата», также руководил «Амкаром», «Локомотивом» и австрийской «Адмирой Ваккер». Последнее место работы – «Уфа» в сезоне 2020/2021, откуда ушёл из-за результатов и атмосферы в команде.
Рашид Рахимов
Фото: Из личного архива/«Чемпионат»
Дмитрий Радченко, нападающий, 51 год
Ещё один экс-спартаковец в Испании. Выступал за «Расинг», «Депортиво», «Райо Вальекано» и более скромные клубы, по сезону провёл в Японии за «Джубило Ивата» и в Хорватии за «Хайдук». С 2010 года – тренер в системе «Зенита», за исключением короткого периода в «Ахмате» в 2018 году.
Дмитрий Радченко
Фото: Getty Images/fc-zenit.ru
Александр Татаркин, нападающий, 55 лет
После «Спартака» играл за хорватскую «Истру», «Ростсельмаш», «Локомотив», «Тюмень» и «Волгарь», а завершал карьеру в любительских клубах. Работал тренером в «Академии футбола им. Виктора Понедельника» (Ростов-на-Дону). С 2017 по 2020 год – ассистент главного тренера ростовского СКА.
Александр Татаркин
Фото: Fcskarostov.ru
Гинтарас Стауче, вратарь, 52 года
Литовский дублёр Черчесова после «Спартака» поиграл в Турции, Германии и Греции, а для завершения карьеры выбрал соседнюю Латвию. Начиная со «Спартака» является неизменным тренером вратарей в штабе Черчесова.
Гинтарас Стауче
Фото: Из личного архива/«Чемпионат»
Олег Романцев, главный тренер, 68 лет
Единственный в истории тренер, дважды возглавлявший сборную России. Столько же раз тренировал «Спартак». Поработав по сезону в «Сатурне» и «Динамо», на время отошёл от тренерской деятельности, прежде чем вернуться в «Спартак» в роли тренера-консультанта на период с 2009 по 2012 год.
Олег Романцев
Фото: РИА Новости/«Чемпионат»
В настоящее время находится на заслуженной пенсии и не горит желанием тренировать снова.
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